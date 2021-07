Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb lazításokat jelentett be Orbán Viktor. Nem adományozhatunk anonim módon civileknek. Putyin haragra gerjedt. Mégsem énekel Mészáros Lőrincéknek Jennifer Lopez. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb lazításokat jelentett be Orbán Viktor. Nem adományozhatunk anonim módon civileknek. Putyin haragra gerjedt...","id":"20210702_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc60a3c4-15eb-44d1-87a1-7abd3bd35e20","keywords":null,"link":"/360/20210702_Radar360","timestamp":"2021. július. 02. 08:10","title":"Radar360: Megszűnik a kötelező maszkviselés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5b1420-4cb2-4067-9bc7-440d1ff0f791","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tetten ért halál az első kiadással megegyező, az eredeti kópiákat és negatívokat használó, a korabeli hibákat kijavító kötet.","shortLead":"A tetten ért halál az első kiadással megegyező, az eredeti kópiákat és negatívokat használó, a korabeli hibákat...","id":"202126_fotoalbum__robert_capa_a_tetten_ert_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d5b1420-4cb2-4067-9bc7-440d1ff0f791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d8ae6-f973-42be-b702-a1d715eedb5c","keywords":null,"link":"/360/202126_fotoalbum__robert_capa_a_tetten_ert_halal","timestamp":"2021. július. 02. 12:00","title":"Végre magyarul is megjelent Robert Capa legendás fotóalbuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c692046-6084-49db-b720-811ef4cbc9c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lyttonban kedden közel 50 fokot mértek, evakuálni is kellett a település lakosságát a futótüzek miatt.","shortLead":"Lyttonban kedden közel 50 fokot mértek, evakuálni is kellett a település lakosságát a futótüzek miatt.","id":"20210702_Hoseg_Kanadaban_Szinte_a_teljesen_leegett_egy_falu_a_tuzvesz_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c692046-6084-49db-b720-811ef4cbc9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672f66e9-5b61-4c97-8860-3dd2437387a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_Hoseg_Kanadaban_Szinte_a_teljesen_leegett_egy_falu_a_tuzvesz_miatt","timestamp":"2021. július. 02. 08:56","title":"Hőség Kanadában: Szinte teljesen leégett egy falu a tűzvész miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21dcbc1e-0ff4-4863-a3ed-a469f95634fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A régészek is haladnak a korral: nem kell immár minden kis cserépdarabnak egyesével utánajárniuk, és vaskos katalógusok mintái alapján próbálgatni, milyen edény része lehetett. ","shortLead":"A régészek is haladnak a korral: nem kell immár minden kis cserépdarabnak egyesével utánajárniuk, és vaskos katalógusok...","id":"202126_mobiltelefonos_regeszet_kattintos_vadaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21dcbc1e-0ff4-4863-a3ed-a469f95634fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e88440b-1085-4c8a-ad6f-6da99019017a","keywords":null,"link":"/360/202126_mobiltelefonos_regeszet_kattintos_vadaszat","timestamp":"2021. július. 02. 16:00","title":"Olyan alkalmazást kapnak kezükbe a régészek, amelyről mindig is álmodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7032a942-ed3e-4706-9b08-a06384fdafa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az őröknek „nehéz napja volt” a börtönigazgató szerint, mert a koronavírustól tartó fogvatartottak az előző napon a cellák túlzsúfoltsága miatt tiltakoztak.","shortLead":"Az őröknek „nehéz napja volt” a börtönigazgató szerint, mert a koronavírustól tartó fogvatartottak az előző napon...","id":"20210703_olasz_borton_brutalis_bantalmazas_kiszivargott_felvetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7032a942-ed3e-4706-9b08-a06384fdafa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7df0f06-0e8d-42bb-b32f-c414752654fb","keywords":null,"link":"/vilag/20210703_olasz_borton_brutalis_bantalmazas_kiszivargott_felvetel","timestamp":"2021. július. 03. 21:13","title":"Brutális bántalmazásokról készült felvételek szivárogtak ki egy olasz börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ítélethirdetésre négy év után került sor. M. az utolsó szó jogán azt mondta: az elmúlt hat hónapot magánzárkában töltötte, ahol volt ideje gondolkodni. Családot szeretne.","shortLead":"Az ítélethirdetésre négy év után került sor. M. az utolsó szó jogán azt mondta: az elmúlt hat hónapot magánzárkában...","id":"20210702_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7801b5f7-f02d-49b0-bf51-ace9e6b9478e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset","timestamp":"2021. július. 02. 11:14","title":"M. Richárd másodfokon enyhébb büntetést kapott a Dózsa György úti baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863831c1-dc98-4cf3-a839-850e25f7d4e4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy ember meghalt a balesetben, a hatóságok felszólították a helyieket, hogy csukják be házaik ablakait, mert sűrű fekete füst szállt fel a levegőbe.","shortLead":"Egy ember meghalt a balesetben, a hatóságok felszólították a helyieket, hogy csukják be házaik ablakait, mert sűrű...","id":"20210702_robbanas_romania_olajfinomito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=863831c1-dc98-4cf3-a839-850e25f7d4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3db00d-ace6-4c0d-b843-dc888fe0f850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_robbanas_romania_olajfinomito","timestamp":"2021. július. 02. 17:50","title":"Hatalmas robbanás történt Románia legnagyobb olajfinomítójában – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bda719a-8412-4be9-895f-1483f7c14954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan már használják Indiában a Covaxin nevű védőoltást, de annak klinikai tesztjei még csak most zárulnak. A gyártó szerint nem is rossz eredményekkel. A vakcina engedélyeztetését hamarosan kérik az Egyesült Államokban is.","shortLead":"Ugyan már használják Indiában a Covaxin nevű védőoltást, de annak klinikai tesztjei még csak most zárulnak. A gyártó...","id":"20210703_bharat_biotech_covaxin_indiai_oltas_hatekonysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bda719a-8412-4be9-895f-1483f7c14954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d39aa4f-863f-45c7-8911-fc8da56411b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_bharat_biotech_covaxin_indiai_oltas_hatekonysag","timestamp":"2021. július. 03. 15:35","title":"Bharat Biotech: 78 százalékos védelmet ad az indiai védőoltás, a delta variáns ellen is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]