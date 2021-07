Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"19412509-bb1d-4b33-880d-02d6781941a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kártevőkkel teli androidos alkalmazásokat egy kínai csoport terjesztette. A Play áruházból már törölték őket, de sok készüléken még fent lehetnek. Ha így van, érdemes gyorsan megszabadulni tőlük.","shortLead":"A kártevőkkel teli androidos alkalmazásokat egy kínai csoport terjesztette. A Play áruházból már törölték őket, de sok...","id":"20210704_facebook_jelszo_lopas_androidos_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19412509-bb1d-4b33-880d-02d6781941a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade05bed-0946-4b42-b4eb-15a52ecfb8f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_facebook_jelszo_lopas_androidos_alkalmazas","timestamp":"2021. július. 04. 10:33","title":"Ezek az alkalmazások ellophatják a facebookos jelszavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8165c8d0-c05e-4894-ad51-603f38bb3733","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig tudott kiszabadulni a lángoló autóból a sofőr.","shortLead":"Alig tudott kiszabadulni a lángoló autóból a sofőr.","id":"20210702_tesla_tuz_pennsylvania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8165c8d0-c05e-4894-ad51-603f38bb3733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7320d276-1754-4b94-94c8-9238e3a1957e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_tesla_tuz_pennsylvania","timestamp":"2021. július. 02. 19:12","title":"Kigyulladt egy pár napos Tesla, miközben a tulajdonosa vezette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210704_pfizer_moderna_kinai_vakcina_hatasossaga_vizslacoin_sztratoszfera_www_nft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489b0d9a-9bd9-4cc8-ab01-586080854534","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_pfizer_moderna_kinai_vakcina_hatasossaga_vizslacoin_sztratoszfera_www_nft","timestamp":"2021. július. 04. 12:00","title":"Ez történt: Rossz hírt kapott, aki kínai vakcinával van oltva – jót, aki Pfizerrel vagy Modernával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3db1d1-6513-4842-8f70-aa7ffcf1c5f2","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Harmadjára fut neki a kormány a védőnői hálózat reformjának, egy zártkörű konferencián lebegtetik az átszervezést, ám kérdés, lesz-e belőle bármi. Bábiné Szottfried Gabriella volt fideszes országgyűlési képviselő mindenesetre jól jár: az előkészítés nyolc éve ad számára munkát és jövedelmet.

","shortLead":"Harmadjára fut neki a kormány a védőnői hálózat reformjának, egy zártkörű konferencián lebegtetik az átszervezést, ám...","id":"202126__vedonok__babine_szottfried_gabriella__luca_szeke__fustbe_ment_terv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e3db1d1-6513-4842-8f70-aa7ffcf1c5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682b810e-f17f-4ac5-889f-c2cc19ebdeaf","keywords":null,"link":"/360/202126__vedonok__babine_szottfried_gabriella__luca_szeke__fustbe_ment_terv","timestamp":"2021. július. 03. 08:15","title":"Nyoma sincs a védőnői hálózat reformjának, miközben egy fideszes évek óta keres rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81491fa8-2754-4193-9424-5cf31cd7507e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A trükk: a füstölgő kávé. Az eljárást Bálint gazda Facebook-oldala is megosztotta.","shortLead":"A trükk: a füstölgő kávé. Az eljárást Bálint gazda Facebook-oldala is megosztotta.","id":"20210704_szunyog_kave","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81491fa8-2754-4193-9424-5cf31cd7507e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adafed01-b189-45ab-b872-27d0c21cab3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_szunyog_kave","timestamp":"2021. július. 04. 11:08","title":"Lehet, hogy nem ismeri ezt a szúnyogok elleni trükköt, pedig állítólag hatásos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65673080-23ec-4a0a-a8aa-ab4efc6a1b35","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sajtóhír szerint a PSG jobb szerződést ajánl Messinek, mint a Barca.","shortLead":"Sajtóhír szerint a PSG jobb szerződést ajánl Messinek, mint a Barca.","id":"20210703_A_PSG_vinne_Messit_raigertek_a_Barcara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65673080-23ec-4a0a-a8aa-ab4efc6a1b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a8d878-2dc8-4a73-b3a9-f1a3beb098a8","keywords":null,"link":"/sport/20210703_A_PSG_vinne_Messit_raigertek_a_Barcara","timestamp":"2021. július. 03. 11:49","title":"A PSG vinné Messit, ráígértek a Barcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa050dc-a33a-42fe-b449-66a22a2bc477","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyon simán ment tovább a jóval esélyesebb angol válogatott, Ukrajna ennek ellenére is elégedett lehet a teljesítményével.","shortLead":"Nagyon simán ment tovább a jóval esélyesebb angol válogatott, Ukrajna ennek ellenére is elégedett lehet...","id":"20210703_anglia_ukrajna_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa050dc-a33a-42fe-b449-66a22a2bc477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5073423-d603-4294-a74f-f444dc365ece","keywords":null,"link":"/sport/20210703_anglia_ukrajna_eb","timestamp":"2021. július. 03. 22:57","title":"Öt percig volt izgalmas az Ukrajna-Anglia, sima 4-0 a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8fd641-507d-450e-acc9-1e8245b397c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Arab Emírségek Marsnál dolgozó műholdja a bolygó éjszakai oldalán kapta lencsevégre azt a fajta sarki fényt, amelynek megfigyelésével évek óta próbálkoznak a tudósok.","shortLead":"Az Egyesült Arab Emírségek Marsnál dolgozó műholdja a bolygó éjszakai oldalán kapta lencsevégre azt a fajta sarki...","id":"20210702_sarki_feny_mars_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd8fd641-507d-450e-acc9-1e8245b397c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7966e53-d340-474c-a366-e1882e5d1232","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_sarki_feny_mars_urkutatas","timestamp":"2021. július. 02. 20:03","title":"Soha nem látott sarki fényt fotózott az Egyesült Arab Emírségek műholdja a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]