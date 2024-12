Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"28b98058-9340-4917-bb99-43630ad5a885","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Három napon át várják meleg étellel a rászorulókat.","shortLead":"Három napon át várják meleg étellel a rászorulókat.","id":"20241224_tomeg-nepligeti-etelosztas-krisna-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28b98058-9340-4917-bb99-43630ad5a885.jpg","index":0,"item":"86b73375-62cb-4452-aad0-c80f34870b4c","keywords":null,"link":"/elet/20241224_tomeg-nepligeti-etelosztas-krisna-fotok","timestamp":"2024. december. 24. 14:55","title":"Hatalmas tömeg gyűlt össze a népligeti krisnás ételosztásra – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d86037f-b42e-47d1-a2fe-3360ba3d932e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A libanoni Hezbollah ellen elkövetett csipogós merénylet hátteréről az izraeli titkosszolgálat két egykori embere beszélt a CBS News-nak.","shortLead":"A libanoni Hezbollah ellen elkövetett csipogós merénylet hátteréről az izraeli titkosszolgálat két egykori embere...","id":"20241223_izrael-moszad-hezbollah-felrobbantott-csipogo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d86037f-b42e-47d1-a2fe-3360ba3d932e.jpg","index":0,"item":"b6a024ab-fc93-4861-98eb-40a014827f80","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_izrael-moszad-hezbollah-felrobbantott-csipogo","timestamp":"2024. december. 23. 14:59","title":"„Fogalmuk sem volt arról, hogy a Moszaddal dolgoznak” – volt titkosügynökök tárták fel a csipogós akció hátterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48978dac-9cc0-402c-a173-6d6cbb01e3c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az érintett járásokban a széllökések meghaladhatják az óránkénti 90 kilométeres sebességet.","shortLead":"Az érintett járásokban a széllökések meghaladhatják az óránkénti 90 kilométeres sebességet.","id":"20241224_Olyan-durvan-fuj-a-szel-hogy-masodfoku-riasztast-adtak-ki-tobb-dunantuli-es-eszak-magyarorszagi-jarasra-szellokesek-narancs-riasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48978dac-9cc0-402c-a173-6d6cbb01e3c9.jpg","index":0,"item":"e9fb965f-94bc-4cf3-ac1f-819ad6d38258","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_Olyan-durvan-fuj-a-szel-hogy-masodfoku-riasztast-adtak-ki-tobb-dunantuli-es-eszak-magyarorszagi-jarasra-szellokesek-narancs-riasztas","timestamp":"2024. december. 24. 13:28","title":"Olyan durván fúj a szél, hogy másodfokú riasztást adtak ki több dunántúli és észak-magyarországi járásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cb4da2-32de-41df-8210-7e5ac14991cf","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Sem a deportálások, sem az oroszosítási kísérletek nem tudták kiirtani a balti népekből a függetlenségi vágyat, így amikor a ’80-as évek második felében megingott a szovjet kolosszus, a litvánok, a lettek és az észtek az elsők között cselekedtek.","shortLead":"Sem a deportálások, sem az oroszosítási kísérletek nem tudták kiirtani a balti népekből a függetlenségi vágyat...","id":"20241223_rendszervaltas-35-szovjetunio-baltikum-esztorszag-lettorszag-litvania-tolgyesi-beatrix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92cb4da2-32de-41df-8210-7e5ac14991cf.jpg","index":0,"item":"8d6ce67c-bcaa-469a-9e23-6a9ebbdced29","keywords":null,"link":"/360/20241223_rendszervaltas-35-szovjetunio-baltikum-esztorszag-lettorszag-litvania-tolgyesi-beatrix","timestamp":"2024. december. 23. 19:30","title":"Rendszerváltás 35: A Baltikum, a Szovjetunió Nyugatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"178d3cfa-19f0-4ccf-b6ad-92c401c0adf3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Karácsonyra új népmesével örvendeztette meg követőit drMáriás – hozzá egy festmény is dukál, Magyarország Kormánya legyőzi Brüsszelt címmel.","shortLead":"Karácsonyra új népmesével örvendeztette meg követőit drMáriás – hozzá egy festmény is dukál, Magyarország Kormánya...","id":"20241225_drmarias-nepmese-orban-brusszel-von-der-leyen-szijjarto-rakay-philip-festmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/178d3cfa-19f0-4ccf-b6ad-92c401c0adf3.jpg","index":0,"item":"89fc4254-5f14-4b9a-abfd-f16553f6ee94","keywords":null,"link":"/elet/20241225_drmarias-nepmese-orban-brusszel-von-der-leyen-szijjarto-rakay-philip-festmeny","timestamp":"2024. december. 25. 12:10","title":"Rákay Mercedes Gold Philip, Szijjártó Dugovics Péter és Ursula Mehmed Leyen is feltűnik az ország karácsonyi népmeséjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f2cbb-5bf0-4977-b617-5be5d75117b1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Próbálták már elképzelni, milyen nehéz lehet a zenészeknek, akik a legnagyobb nyári hőségben éneklik fel a karácsonyi dalokat? Vagy hogy nem is dőlnének össze a boltok, ha nem volna karácsony, sőt, akkor mindenki jobban ünnepelné a születésnapokat? És hogy még olyan ország is érzi az ünnep hasznát, amely amúgy üldözi a keresztényeket?","shortLead":"Próbálták már elképzelni, milyen nehéz lehet a zenészeknek, akik a legnagyobb nyári hőségben éneklik fel a karácsonyi...","id":"20241225_egy-masik-kozgazdasag-karacsony-ertek-ajandek-tulora-unnep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f20f2cbb-5bf0-4977-b617-5be5d75117b1.jpg","index":0,"item":"d3287379-1f64-4f9e-b632-e0d184d73702","keywords":null,"link":"/360/20241225_egy-masik-kozgazdasag-karacsony-ertek-ajandek-tulora-unnep","timestamp":"2024. december. 25. 07:00","title":"A ronda pulcsi értékétől a Mikulás manóinak túlórapénzéig – 7 meghökkentő karácsonyi megfejtés közgazdászoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7763bf-f885-41c6-abbb-d1e5d864b097","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az uniós összehasonlító adatok alapján 2024-ben minden okuk megvolt a magyaroknak a búslakodásra. A HVG megbízásából készült Medián-felmérésből mégis derűsebb kép rajzolódik arról, hogy mit gondolnak a magyarok önmaguk és az ország helyzetéről.","shortLead":"Az uniós összehasonlító adatok alapján 2024-ben minden okuk megvolt a magyaroknak a búslakodásra. A HVG megbízásából...","id":"20241224_hvg-median-felmeres-kozhangulat-magyarorszag-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb7763bf-f885-41c6-abbb-d1e5d864b097.jpg","index":0,"item":"c0071996-9d57-45c7-b43d-f9e407f3059d","keywords":null,"link":"/360/20241224_hvg-median-felmeres-kozhangulat-magyarorszag-2024","timestamp":"2024. december. 24. 07:00","title":"Medián-felmérés Magyarország mai helyzetéről: a magyar táj és a kultúra összeköti, a politika elválasztja az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b0aa7b-fdd5-46bf-9ca1-e593325ea396","c_author":"HVG","category":"360","description":"2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 1. rész.","shortLead":"2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 1...","id":"20241225_hvg-2024-Kronikaja-Vilag-1-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55b0aa7b-fdd5-46bf-9ca1-e593325ea396.jpg","index":0,"item":"b255d85f-7edc-4dd1-9bdb-d92107f8e0e5","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-2024-Kronikaja-Vilag-1-resz","timestamp":"2024. december. 25. 13:30","title":"Ez az év sem a demokráciák erősödésével indult a világban – 2024 Krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]