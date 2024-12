Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"49f7fa4c-b028-4c57-a4c0-bd67267775fa","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Volt olyan portál, amely szerint rosszkor jött Szoboszlai eltiltása, mert remek formában van, mások „óriási csalódásról” írnak.","shortLead":"Volt olyan portál, amely szerint rosszkor jött Szoboszlai eltiltása, mert remek formában van, mások „óriási...","id":"20241227_Szoboszlai-Dominik-nagy-hibajat-emelik-ki-az-angol-lapok-ertekeles-osztalyzatok-premier-league-eltiltas-sarga-lap-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f7fa4c-b028-4c57-a4c0-bd67267775fa.jpg","index":0,"item":"44664b2e-49bd-4efb-b312-635fe98d7cd2","keywords":null,"link":"/sport/20241227_Szoboszlai-Dominik-nagy-hibajat-emelik-ki-az-angol-lapok-ertekeles-osztalyzatok-premier-league-eltiltas-sarga-lap-ebx","timestamp":"2024. december. 27. 00:47","title":"Szoboszlai Dominik nagy hibáját emelik ki az angol lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacf66f8-dca4-4f70-b1ff-9430f342cbdc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Vasárnapra a nappali hőmérséklet is fagypont körülire esik.","shortLead":"Vasárnapra a nappali hőmérséklet is fagypont körülire esik.","id":"20241226_idojaras-kod-borult-ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eacf66f8-dca4-4f70-b1ff-9430f342cbdc.jpg","index":0,"item":"d99c5a0a-ca7b-48a0-ad9b-6f492c7fe90c","keywords":null,"link":"/elet/20241226_idojaras-kod-borult-ido","timestamp":"2024. december. 26. 16:51","title":"Visszatér a ködös, borult idő a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b79797-2540-4213-a9a9-44e900f559de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már önt is zavarta a szomszédból átjövő vagy az utcáról feljövő zaj, akkor bizonyára értékelni fogja amerikai kutatók innovációját. Egy különleges anyagú függönyről van szó, amely kioltja a zajt a helyiségben.","shortLead":"Ha már önt is zavarta a szomszédból átjövő vagy az utcáról feljövő zaj, akkor bizonyára értékelni fogja amerikai...","id":"20241226_fuldugo-helyett-hajszalvekony-zajszuro-fuggony-zajszennyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59b79797-2540-4213-a9a9-44e900f559de.jpg","index":0,"item":"45361452-1f71-48b5-8b19-131ffe2189b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_fuldugo-helyett-hajszalvekony-zajszuro-fuggony-zajszennyezes","timestamp":"2024. december. 26. 20:03","title":"Füldugó helyett: hajszálvékony függöny, amely kiszűri a zajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd104818-26f4-47af-ae51-abb5ea416b05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövető korábban a Sin Bét ügynöke volt.","shortLead":"Az elkövető korábban a Sin Bét ügynöke volt.","id":"20241227_palesztin-merenylo-gyilkossag-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd104818-26f4-47af-ae51-abb5ea416b05.jpg","index":0,"item":"844fa951-fcdb-45a5-93a7-b78dbe0129bc","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_palesztin-merenylo-gyilkossag-izrael","timestamp":"2024. december. 27. 14:09","title":"Palesztin merénylő ölt meg egy 83 éves izraeli nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09a1e12-959a-4b3f-8913-6e188b3ad3d2","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Hogy Major Erik generációja egyik legjobb színésze, az is jelzi, hogy háromszor is jelölték a legígéretesebb pályakezdő díjára, és idén meg is nyerte a Színházi Kritikusok Céhe elismerését. A Radnóti Színház színészével bűnöző édesapja örökségéről, szeretetlenségről és arról is beszélgettünk, miért érezte úgy, visszaadhatja élete egyik legfontosabb főszerepét.","shortLead":"Hogy Major Erik generációja egyik legjobb színésze, az is jelzi, hogy háromszor is jelölték a legígéretesebb pályakezdő...","id":"20241227_major-erik-interju-radnoti-szinhaz-szombathelyi-weores-sandor-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a09a1e12-959a-4b3f-8913-6e188b3ad3d2.jpg","index":0,"item":"ab5c036e-3cae-478d-a5fb-c49e559c6c70","keywords":null,"link":"/kultura/20241227_major-erik-interju-radnoti-szinhaz-szombathelyi-weores-sandor-szinhaz","timestamp":"2024. december. 27. 20:00","title":"„Nem hívtak el a castingra, úgyhogy azt mondtam, nem lesz műtét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Eldurvul a közbeszéd, összeomlik a közmegegyezés, veszélybe kerül a demokrácia amennyiben nem szabályozzák a jelenleginél jobban a digitális médiát, írja a Guardian szerkesztőségi cikke. Grúzia autoriter irányba sodródik, ám a nyugat nem tesz eleget, hogy ne így legyen, írja a Foreign Affairs. Az elnyomás hosszú lidércnyomása várhat a megszállt ukrán területekre, fogalmaz cikkében a Financial Times. A lap egy másik cikke szerint jelentősen átalakultak az erőviszonyok a Közel-Keleten, Irán évtizedek óta nem tűnt ennyire sebezhetőnek. Két neves amerikai jogász szerint a Kongresszus meg tudná akadályozni, hogy Donald Trump hivatalba léphessen. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"Eldurvul a közbeszéd, összeomlik a közmegegyezés, veszélybe kerül a demokrácia amennyiben nem szabályozzák...","id":"20241227_nemzetkozi-lapszemle-trump-putyin-ukrajna-gruzia-kozel-kelet-izrael-iran-digitalis-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"bda49a3b-0fbd-4256-b539-e0af73a0bdeb","keywords":null,"link":"/360/20241227_nemzetkozi-lapszemle-trump-putyin-ukrajna-gruzia-kozel-kelet-izrael-iran-digitalis-media","timestamp":"2024. december. 27. 10:30","title":"A nyugati demokrácia válságának egyik oka a nem eléggé szabályozott digitális média, írja a Guardian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409ec168-5e84-47bb-9c1e-b13b5f781474","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A digitális média és a streaming megjelenése akár mindörökre el is törölhette volna az unalmat, azonban ennek éppen az ellenkezője történt – állítják kanadai kutatók.","shortLead":"A digitális média és a streaming megjelenése akár mindörökre el is törölhette volna az unalmat, azonban ennek éppen...","id":"20241228_digtalis-media-szorakoztato-szolgaltatasok-unatkozas-unalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/409ec168-5e84-47bb-9c1e-b13b5f781474.jpg","index":0,"item":"7614bd31-d4ea-4134-baa8-0ae1e8ffee5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_digtalis-media-szorakoztato-szolgaltatasok-unatkozas-unalom","timestamp":"2024. december. 28. 12:03","title":"Ömlenek ránk a filmek, a sorozatok, a zenék, és mégis többet unatkozik az emberiség, mint eddig bármikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2681d130-736e-4933-8d16-f93ee9d80a90","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A volt köztársasági elnököknek visszavonulásuk után nemcsak „megfelelő” ingatlan, hanem egyéb költségtérítés is jár. A HVG információi szerint az Áder Jánoshoz köthető kiadásokra költötték a legtöbbet, de Schmitt Pál és Novák Katalin esetében is tízmilliók mentek el költségtérítésre. ","shortLead":"A volt köztársasági elnököknek visszavonulásuk után nemcsak „megfelelő” ingatlan, hanem egyéb költségtérítés is jár...","id":"20241227_ader-janos-novak-katalin-schmitt-pal-volt-allamfok-juttatas-lakas-rezsi-koltsegterites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2681d130-736e-4933-8d16-f93ee9d80a90.jpg","index":0,"item":"85d0a181-5eee-4fa0-8406-92b5b8ea7f50","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_ader-janos-novak-katalin-schmitt-pal-volt-allamfok-juttatas-lakas-rezsi-koltsegterites-ebx","timestamp":"2024. december. 27. 14:45","title":"Csaknem kétmilliárd forintot ér az a ház, amelyben Áder János él, tízmilliókat költöttek a volt elnök rezsijére állami pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]