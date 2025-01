Csupán néhány év telt el azóta, hogy a futballtársadalmat leginkább megosztó kérdésen, nevezetesen, hogy Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo minden idők legjobbja, napestig vitatkoztak az emberek, mostanra viszont eljutottunk oda, hogy van két olyan magyar labdarúgó is – sőt, Ronaldót hárman is lekörözik –, akik a mértékadó Transfermarkt adatai szerint többe kerülnek, mint a 21. század legnagyobb gigászai. Furcsa kimondani, amit talán sosem hittünk volna, ízlelgessük kicsit.

A csúcson lévő Messi 180 millió eurót, de még a 2021-es, Barcelonától távozó argentin is 80 millió eurót ért a Transfermarkt szerint, mostanra viszont mindössze 20 millió euró az értéke a nyolcszoros aranylabdásnak. Hasonlóan meredek zuhanást mutatott be Ronaldo értéke is: a portugál zenitjén még 120 millió eurót ért a Real Madrid játékosaként, 32 éves korában, hét év alatt azonban 12 millió euróra zuhant az értéke a jelenleg Szaúd-Arábiában játszó klasszisnak.

De nem csak Messin és Ronaldón fogott az idő vasfoga. A brazil „csodatiniként” berobbanó Neymar ugyan még csak most 32 éves, de az ázsiója már jelentősen megcsappant ahhoz képest, mennyit ért legjobb éveiben. A szakportál 2019 nyarán még 180 millióra datálta az értékét, ami a sok sérülésnek és az ebből eredő sorozatos meccshiánynak köszönhetően mára 15 millióra csökkent. És akkor még a 2022-ben Aranylabdát nyerő Karim Benzemáról nem is ejtettünk szót, aki ugyan soha sem tartozott az extrém drága labdarúgók közé (2017-ben 60 millió euró volt a plafon nála), de a friss adatok szerint mindössze csak 8 millió eurót ér már.

Amint azt a fentebbi példákból is látjuk, az életkor az egyik legfőbb befolyásoló tényező a játékosok árait illetően, a tökéletes példa erre Mohamed Szalah, a Liverpool támadója. A 32 éves egyiptominak fantasztikus szezonja van, vezeti a Premier League-ben a gól- és gólpassz listát is és nem túlzás azt állítani, hogy az Aranylabda egyik legfőbb várományosa, ennek ellenére nincsen csapata 5 legértékesebb játékosa között.

Ott van viszont Szoboszlai Dominik, aki Luis Díaz és Alexis Mac Allister után, Trent Alexander-Arnolddal karöltve a Liverpool harmadik legtöbbet érő játékosa a maga 75 millió eurós piaci árával. Talán nem árulunk el vele nagy titkot, de ezzel toronymagasan ő a legdrágább magyar labdarúgó is. A második helyen Kerkez Milos követi, a Bournemouth 21 éves védőjének értéke jelentősen megugrott bő fél év alatt, 20-ról 28 millió euróra, így az sem véletlen, hogy sajtóhírek szerint több sztárklub, köztük a Liverpool is, szeretné megszerezni a játékjogát. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára Sallai Roland fért fel, aki ugyan Törökországba szerződése óta kétmillió eurót veszített értékéből, de így is 13 millió áll a neve mellett.

A top 10-ben ott van természetesen a válogatott védelmének vezére, Willi Orbán (10 millió euró), némi meglepetésre az Orbántól mindössze egymillióval lemaradó Gazdag Dániel, aki a Philadelphia Union játékosa, az Union Berlin középpályása, Schäfer András (5 millió euró), három 3 millió eurót érő focista, Sallói Dániel, Bolla Bendegúz és Lisztes Krisztián, illetve a Bundesliga legjobb kapusának választott Gulácsi Péter (2,5 millió euró).

A Transfermarkt szerint a tíz legértékesebb magyar labdarúgó névsora. Transfermarkt

Kontextusba helyezve a dolgokat, a Transfermarkt listájának élén a mostanában gyengélkedő Manchester City és a Real Madrid két szupersztárja, Erling Haaland és Vinícius Júnior áll 200 milliós értékkel, őket követi 180 millió euróval a nyári Eb-n rekordokat döntögető, mindössze 17 éves barcelonai csillag, Lamine Yamal, illetve a szintén Real Madridban játszó Jude Bellingham. A legjobb ötöt Kylian Mbappé zárja, aki ugyan Madridba szerződése óta 20 millió eurót veszített az értékéből, de így is 160 millióra becsüli a portál.

Összességében Szoboszlai Dominik a 34. legértékesebb játékos a világon a Transfermarkt szerint.

Nem fért fel viszont a The Guardian százas listájára a magyar válogatott csapatkapitánya, aki a korábbi években már odaért a legjobbak közé, a 2024-es év viszont kevésnek bizonyult ehhez. Az a névsor az aranylabdás Rodrival kezdődik, és többek között Mohamed Szalah (11. hely) Lionel Messi (27. hely), a magyar származású, de a svéd válogatottban játszó Gyökeres Viktor (29. hely), Luis Díaz (37. hely), Alexis Mac Allister (38. hely), Trent Alexander-Arnold (66. hely), a brazíliai vb-n feltűnő és azóta eltűnő James Rodríguez (77. hely), Alisson Becker (79. hely) és Cody Gakpo (84. hely) is helyet kapott rajta.