[{"available":true,"c_guid":"8543a7e5-c045-4951-927d-2a662d0a6a33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május 9-én több mint egy évtizedes kihagyás után újra a Budapest Park színpadán lép fel a Vágtázó Halottkémek (VHK).","shortLead":"Május 9-én több mint egy évtizedes kihagyás után újra a Budapest Park színpadán lép fel a Vágtázó Halottkémek (VHK).","id":"20250109_Otven-eves-jubileumi-koncertet-ad-a-VHK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8543a7e5-c045-4951-927d-2a662d0a6a33.jpg","index":0,"item":"f3824f1d-54fb-442e-bf8f-b7ee015baa44","keywords":null,"link":"/kultura/20250109_Otven-eves-jubileumi-koncertet-ad-a-VHK","timestamp":"2025. január. 09. 15:35","title":"Ötvenéves jubileumi koncertet ad a VHK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8903b6b8-7835-4bf7-8e4b-2d181ee328be","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Azt állítja, „rengeteg ólom és higany” került a szervezetébe, miután egy melbourne-i hotelben mérgezett ételt kapott. ","shortLead":"Azt állítja, „rengeteg ólom és higany” került a szervezetébe, miután egy melbourne-i hotelben mérgezett ételt kapott. ","id":"20250110_novak-djokovic-mergezett-etel-australian-open-koronavirus-vakcina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8903b6b8-7835-4bf7-8e4b-2d181ee328be.jpg","index":0,"item":"bae24bca-d138-4db8-bb92-da2ea72ea5a0","keywords":null,"link":"/sport/20250110_novak-djokovic-mergezett-etel-australian-open-koronavirus-vakcina","timestamp":"2025. január. 10. 09:21","title":"Novak Djokovic szerint megmérgezték a 2022-es Australian Open előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9e2cbb-8bb7-4909-878f-b4dd48abf2bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az internetezés szinte elképzelhetetlen anélkül, hogy a felhasználó ne osztana meg bizonyos információkat magáról. Sajnos jó pár alkalmazás vissza is él ezzel, viszont csupán néhány egyszerű lépésbe kerül visszaszerezni az adatok online irányítását.","shortLead":"Az internetezés szinte elképzelhetetlen anélkül, hogy a felhasználó ne osztana meg bizonyos információkat magáról...","id":"20250110_online-adatvedelem-hozzaferes-engedelyek-vpn","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b9e2cbb-8bb7-4909-878f-b4dd48abf2bc.jpg","index":0,"item":"7f058928-05bd-4899-ab12-3850afb6d5b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_online-adatvedelem-hozzaferes-engedelyek-vpn","timestamp":"2025. január. 10. 08:03","title":"Fél, hogy a nyomában vannak a neten? Ilyen egyszerűen védheti meg magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d722501e-7c44-4101-88c2-03e534996726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti kerületek többségénél az átlagos négyzetméterár már meghaladja az egymillió forintot.","shortLead":"A budapesti kerületek többségénél az átlagos négyzetméterár már meghaladja az egymillió forintot.","id":"20250109_ingatlan-lakas-dragulas-aremelkedes-negyzetmeterar-ingatlanpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d722501e-7c44-4101-88c2-03e534996726.jpg","index":0,"item":"52754886-088e-47b3-bf07-65389bbbdb4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_ingatlan-lakas-dragulas-aremelkedes-negyzetmeterar-ingatlanpiac","timestamp":"2025. január. 09. 13:36","title":"Tavaly ismét elszálltak a lakásárak, már van, ahol 2,9 milliós négyzetméterár alatt nemigen kapunk új lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bfe222-a63c-46d4-8ea5-0df7d82a0105","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A német másodosztály 15. helyezettjével kezdte a felkészülést az ír edző csapata.","shortLead":"A német másodosztály 15. helyezettjével kezdte a felkészülést az ír edző csapata.","id":"20250110_labdarugas-ferencvaros-robbie-keane-felkeszulesi-merkozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97bfe222-a63c-46d4-8ea5-0df7d82a0105.jpg","index":0,"item":"42a1e9da-92a9-4f2d-8d02-dbfb96f5c835","keywords":null,"link":"/sport/20250110_labdarugas-ferencvaros-robbie-keane-felkeszulesi-merkozes","timestamp":"2025. január. 10. 16:50","title":"Robbie Keane gól nélküli döntetlennel mutatkozott be a Fradi kispadján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62fd830-0d02-43b5-9563-931c6c3a5f29","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Az elektromos autókat akár otthon vagy a munkahelyen is tölthetjük, így elhalványulni látszik a vita, hogy ilyen szempontból a belső égésű motorral szerelt vagy a tisztán villanyos változat a praktikusabb-e. Ha út közben kell “etetni”, a gépet, az sem kidobott idő, ezért adunk pár tippet, hogy mire lehet felhasználni ezt a szűk fél órát. ","shortLead":"Az elektromos autókat akár otthon vagy a munkahelyen is tölthetjük, így elhalványulni látszik a vita, hogy ilyen...","id":"20241212_fordmagyarorszag_Ford_Explorer_toltesi_ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a62fd830-0d02-43b5-9563-931c6c3a5f29.jpg","index":0,"item":"9f623f3f-d1f7-411a-8808-761682b837e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241212_fordmagyarorszag_Ford_Explorer_toltesi_ido","timestamp":"2025. január. 09. 11:30","title":"Mi fér bele 26 percbe? – Ezt tedd, amíg feltölt az autód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"76368da6-3722-4648-9a74-a269c0b2772d","c_author":"Bábel Vilmos","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk futhat be második helyre a Fidesz jelöltje mögött az időközi választáson Tolna megyében, amelyet Potápi Árpád halála miatt tartanak a hétvégén. A baráti polgármesterektől állítólag 60 százalékos Fidesz-győzelmet várnak el, a dombóvári Tisza-szimpatizánsok pedig rájöttek, hogyan lehet annak ellenére izgalmas a vasárnapi választás, hogy a Tisza nem indított jelöltet. Riport Tolnából.","shortLead":"A Mi Hazánk futhat be második helyre a Fidesz jelöltje mögött az időközi választáson Tolna megyében, amelyet Potápi...","id":"20250110_Fidesz-Mi-Hazank-meccs-lett-a-tolnai-idokozi-valasztasbol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76368da6-3722-4648-9a74-a269c0b2772d.jpg","index":0,"item":"619a5ac5-b9cf-49f3-bc1b-f73c4baad43f","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Fidesz-Mi-Hazank-meccs-lett-a-tolnai-idokozi-valasztasbol-ebx","timestamp":"2025. január. 10. 13:00","title":"Fidesz–Mi Hazánk-meccs lett a vasárnapi tolnai időköziből – riport a körzetből, ahol a Tisza nem indított jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea27154-ca6c-4aa6-bb57-59782fc2d8da","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha a lángok átterjednek a Los Angeles-i régió sűrűn lakott részeire, a kárösszeg lényegesen magasabb is lehet.","shortLead":"Ha a lángok átterjednek a Los Angeles-i régió sűrűn lakott részeire, a kárösszeg lényegesen magasabb is lehet.","id":"20250109_kaliforniai-tuzvesz-50-milliard-dollar-kar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ea27154-ca6c-4aa6-bb57-59782fc2d8da.jpg","index":0,"item":"49583944-2363-42aa-af49-eef8bd8532b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_kaliforniai-tuzvesz-50-milliard-dollar-kar","timestamp":"2025. január. 09. 11:01","title":"Már most több mint 20 ezer milliárd forint kárt okozott a kaliforniai tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]