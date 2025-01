Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Donald Tusk szerint nem tudni, mennyire fogja sújtani az amerikai elnök migránsellenes politikája a lengyeleket, de fel kell készülni a deportálásokra.","shortLead":"Donald Tusk szerint nem tudni, mennyire fogja sújtani az amerikai elnök migránsellenes politikája a lengyeleket, de fel...","id":"20250121_donald-tusk-trump-elnok-lengyel-migrans","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e.jpg","index":0,"item":"b53d3e7d-1666-45c4-aecb-3384a6fcfb53","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_donald-tusk-trump-elnok-lengyel-migrans","timestamp":"2025. január. 21. 20:13","title":"A lengyel kormány hazavárja a Trump elnök által várhatóan deportálandó lengyeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Olyan dolog következik a magyar gazdaságban, ami még nemzetközi szinten is nagyon ritka: az államnak rengeteg pénzt kell kifizetnie heteken belül a nagy infláció alatt kiadott állampapírok után, miközben megtippelni is nehéz, mennyit fognak az emberek ebből visszatenni az államkasszába, vagy mennyire kezdenek el költekezni. Segítünk eligazodni, mi is jön.","shortLead":"Olyan dolog következik a magyar gazdaságban, ami még nemzetközi szinten is nagyon ritka: az államnak rengeteg pénzt...","id":"20250122_egy-masik-kozgazdasag-allampapir-adossag-hitel-kotveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"13f3e6f7-9b8f-4a74-a07e-0a85a165e5ce","keywords":null,"link":"/360/20250122_egy-masik-kozgazdasag-allampapir-adossag-hitel-kotveny","timestamp":"2025. január. 22. 09:30","title":"Tényleg pénzeső hull mindjárt a magyarokra? És miért aggódhat a kormány emiatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök a jelek szerint nem felejtette el, hogy a kampányban vámháborút hirdetett.","shortLead":"Az amerikai elnök a jelek szerint nem felejtette el, hogy a kampányban vámháborút hirdetett.","id":"20250122_Trump-Az-Europai-Unio-nagyon-nagyon-rossz-hozzank-Szoval-jonnek-a-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef.jpg","index":0,"item":"d34c8104-ba04-4416-a1f5-4f2f8ef465a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Trump-Az-Europai-Unio-nagyon-nagyon-rossz-hozzank-Szoval-jonnek-a-vamok","timestamp":"2025. január. 22. 07:49","title":"„Az Európai Unió nagyon, nagyon rossz hozzánk” – mondta Trump, és fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3508bc-9a7a-4339-a270-07cc8a4ab60a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 4,77 méter hosszú és akár 265 lóerős Volkswagen Tayron a Tiguan és a Touareg közötti űr betöltésére hivatott.","shortLead":"A 4,77 méter hosszú és akár 265 lóerős Volkswagen Tayron a Tiguan és a Touareg közötti űr betöltésére hivatott.","id":"20250121_magyar-arakat-kapott-a-vadonatuj-7-uleses-vw-tayron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a3508bc-9a7a-4339-a270-07cc8a4ab60a.jpg","index":0,"item":"025d52b8-e307-4a33-b9e5-0c77b81d1a81","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_magyar-arakat-kapott-a-vadonatuj-7-uleses-vw-tayron","timestamp":"2025. január. 21. 07:21","title":"Magyar árakat kapott a vadonatúj 7 üléses VW Tayron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy Reddit-felhasználó beszámolója szerint egy laza edzés után napokon keresztül rosszul érezte magát, ezért először a mesterséges intelligenciához fordult. A jelek szerint nagyon jól tette.","shortLead":"Egy Reddit-felhasználó beszámolója szerint egy laza edzés után napokon keresztül rosszul érezte magát, ezért először...","id":"20250120_chatgpt-mesterseges-intelligencia-eletet-mentett-vesekarosodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"0ceb32cc-8843-4cd7-9ab0-8b32d379758b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_chatgpt-mesterseges-intelligencia-eletet-mentett-vesekarosodas","timestamp":"2025. január. 20. 17:03","title":"Elmondta a tüneteit a ChatGPT-nek, életmentő tanácsot kapott tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukránok január elején az oroszországi Kurszk megyében fogtak el két észak-koreai katonát.","shortLead":"Az ukránok január elején az oroszországi Kurszk megyében fogtak el két észak-koreai katonát.","id":"20250120_Megszolalt-az-ukran-hadifogsagba-esett-eszak-koreai-katona-allitja-fogalma-se-volt-hova-viszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"4368d0eb-adb1-45f0-80fe-fa0eb6aaf1ba","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_Megszolalt-az-ukran-hadifogsagba-esett-eszak-koreai-katona-allitja-fogalma-se-volt-hova-viszik","timestamp":"2025. január. 20. 19:41","title":"Megszólalt az ukrán hadifogságba esett észak-koreai katona – állítja, fogalma sem volt, hová viszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5765e16-ba1c-445b-93f1-f74f9b373e91","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Állami Számvevőszék szerint nagyon rövid idő alatt fognak eljutni a programban a tervezéstől a megállapodásig, így indokolt, hogy segítsenek a szabályszerű, eredményes és célszerű vagyongazdálkodásban.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék szerint nagyon rövid idő alatt fognak eljutni a programban a tervezéstől a megállapodásig...","id":"20250121_asz-jelen-ideju-ellenorzes-mav-Lazar-allomasmegujitasi-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5765e16-ba1c-445b-93f1-f74f9b373e91.jpg","index":0,"item":"19be3e19-5e7c-4c0c-8ea9-388e38b77a44","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_asz-jelen-ideju-ellenorzes-mav-Lazar-allomasmegujitasi-program","timestamp":"2025. január. 21. 16:39","title":"Reagált az ÁSZ a MÁV felháborodott közleményére: jelen idejű ellenőrzést tartanak a társaságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a9d64e-fe3a-4317-92e4-21101c77e287","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy másik F40-törésnél is a szerelő csapta oda a kocsit. ","shortLead":"Egy másik F40-törésnél is a szerelő csapta oda a kocsit. ","id":"20250121_Osszetorte-egy-szerelo-Lando-Norris-Ferrari-F40-eset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21a9d64e-fe3a-4317-92e4-21101c77e287.jpg","index":0,"item":"14c8f4ea-84b6-4f1d-86e4-343810c17f00","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_Osszetorte-egy-szerelo-Lando-Norris-Ferrari-F40-eset","timestamp":"2025. január. 21. 07:55","title":"Összetörte egy szerelő Lando Norris Ferrari F40-esét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]