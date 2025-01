Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A cseh jegybanki tartalék 5 százalékából bitcoint vehetnek, ha átmegy a bank vezetőjének terve.","shortLead":"A cseh jegybanki tartalék 5 százalékából bitcoint vehetnek, ha átmegy a bank vezetőjének terve.","id":"20250129_cseh-jegybank-bitcoin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3.jpg","index":0,"item":"163f91c7-b7d3-4a8a-bab8-c34c8814cc7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_cseh-jegybank-bitcoin","timestamp":"2025. január. 29. 10:28","title":"Amíg Matolcsyék aranyat vesznek, a cseh jegybank ezer milliárdokat tesz át bitcoinba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec5c274-61dc-4c7b-abf4-c3c067bb29a4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Több mint ezret, de nem csak a vasúti, hanem a buszpályaudvarokon is nekigyürkőznek.","shortLead":"Több mint ezret, de nem csak a vasúti, hanem a buszpályaudvarokon is nekigyürkőznek.","id":"20250128_mav-volan-palyaudvari-vecefelujitas-mosdo-toalett-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ec5c274-61dc-4c7b-abf4-c3c067bb29a4.jpg","index":0,"item":"13f2a406-50ba-43a3-89f2-5727bd8c2c9d","keywords":null,"link":"/kkv/20250128_mav-volan-palyaudvari-vecefelujitas-mosdo-toalett-lazar-janos","timestamp":"2025. január. 28. 07:28","title":"Elárulta Lázár János, hány vécét pattintanak ki az állomásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A piac közel kétharmada Kínáé. ","shortLead":"A piac közel kétharmada Kínáé. ","id":"20250128_14-szazalekkal-nott-a-villanyautok-eladasa-vilagszinten-tavaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"a171ccc2-8ad4-4919-acaf-47e428262122","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_14-szazalekkal-nott-a-villanyautok-eladasa-vilagszinten-tavaly","timestamp":"2025. január. 28. 07:09","title":"14 százalékkal nőtt a villanyautók eladása világszinten tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8fe505-49bc-43cc-a380-537350481da0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az 57 éves férfi megpróbálta megvédeni családtagjait.","shortLead":"Az 57 éves férfi megpróbálta megvédeni családtagjait.","id":"20250129_Egy-eltevedt-kalapacs-miatt-eletet-vesztette-egy-iskolai-atletikai-versenyt-nezo-ferfi-Coloradoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f8fe505-49bc-43cc-a380-537350481da0.jpg","index":0,"item":"a78d13b7-7e41-4154-9971-45173410d560","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_Egy-eltevedt-kalapacs-miatt-eletet-vesztette-egy-iskolai-atletikai-versenyt-nezo-ferfi-Coloradoban","timestamp":"2025. január. 29. 19:16","title":"Egy eltévedt kalapács miatt életét vesztette egy iskolai atlétikai verseny nézője Coloradóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6d325c-ca30-4098-b640-a73ea606461a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"KAP-ot teljesen lesújtotta a hír, hogy Kendernay János kilépett LMP-ből, amelynek vezetősége olyan sok változáson ment keresztül az elmúlt évek során, hogy nehezebb megjegyezni az elnökök és társelnökök sorát, mint azt, hogyan követték egymást az Árpád-házi uralkodók. Emellett szó esik arról, hogy kik azok a zöld keresztények, miért is járnak a vízen, melyik két politikus “szerelemgyereke” Litkai Gergely, és kinek a nagymamája volt meggyőződve arról, hogy Kövér László is családtag.","shortLead":"KAP-ot teljesen lesújtotta a hír, hogy Kendernay János kilépett LMP-ből, amelynek vezetősége olyan sok változáson ment...","id":"20250129_duma-aktual-lmp-elnokok-tarselnokok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c6d325c-ca30-4098-b640-a73ea606461a.jpg","index":0,"item":"54b4a923-ebcf-415a-81bf-2d65262f968f","keywords":null,"link":"/360/20250129_duma-aktual-lmp-elnokok-tarselnokok","timestamp":"2025. január. 29. 18:30","title":"Duma Aktuál: Az Árpád-ház a nyomába sem ér az LMP elnökségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e69b26-9a33-405f-8561-6f7011679af5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Soha nem volt jogsija, de most el is tiltották. ","shortLead":"Soha nem volt jogsija, de most el is tiltották. ","id":"20250129_Jogositvany-nelkuli-autos-kergettek-Debrecenben-a-rendorok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73e69b26-9a33-405f-8561-6f7011679af5.jpg","index":0,"item":"570d4fd8-82d8-4b21-bce9-113fa7d7c715","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_Jogositvany-nelkuli-autos-kergettek-Debrecenben-a-rendorok-video","timestamp":"2025. január. 29. 08:17","title":"Jogosítvány nélküli autóst kergettek Debrecenben a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63cb0b24-0a31-4d72-91da-561e54d7d2c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kivételezett helyzetben van a kutya az állatvilágban: az ember legjobb barátjaként emlegetik, és nem is véletlenül. Történetek ezrei keringenek a kutyák odaadásáról, hűségéről, ragaszkodásáról. Finn kutatók pedig azt is kimutatták, hogy az ebeknek még a szívverésük is összhangban lehet szeretett gazdijukéval.","shortLead":"Kivételezett helyzetben van a kutya az állatvilágban: az ember legjobb barátjaként emlegetik, és nem is véletlenül...","id":"20250129_kutya-es-gazdaja-szivveres-pulzus-szinkronba-kerulhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63cb0b24-0a31-4d72-91da-561e54d7d2c4.jpg","index":0,"item":"dc1ead3a-ebeb-4fea-9aa0-4491994656a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_kutya-es-gazdaja-szivveres-pulzus-szinkronba-kerulhet","timestamp":"2025. január. 29. 08:03","title":"Egy igazán különös kapcsolat tud kialakulni a kutyák és gazdáik szívverése között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ab1ae6-6bf3-40b8-baeb-759fee0802e0","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ezredforduló előtt azt hihettük, hogy véglegesen eltűnt, de bagolyköpetekben megtalálták a maradványait. A háta csíkos és téli álmot alszik, neve egy ízeltlábúra is utal.","shortLead":"Az ezredforduló előtt azt hihettük, hogy véglegesen eltűnt, de bagolyköpetekben megtalálták a maradványait. A háta...","id":"20250128_magyar-szocskeeger-az-ev-emlose-vadonleso-program-termeszetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7ab1ae6-6bf3-40b8-baeb-759fee0802e0.jpg","index":0,"item":"2f29af9b-5ee9-4e7f-890f-17cda0f7a7f1","keywords":null,"link":"/zhvg/20250128_magyar-szocskeeger-az-ev-emlose-vadonleso-program-termeszetvedelem","timestamp":"2025. január. 28. 14:04","title":"Szelíd apróság az év emlőse idén, aki alatt a mezei virágok szára sem hajlik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]