[{"available":true,"c_guid":"08ad1488-eceb-4db9-b3b4-e9683957fc77","c_author":"Mátrai Anna","category":"elet","description":"A TikToknak köszönhetően egyre elterjedtebb a kifejezés, amelyet elsősorban nők használnak arra a jelenségre, ha egyetlen pillanat alatt kiábrándulnak abból, akihez addig vonzódtak.","shortLead":"A TikToknak köszönhetően egyre elterjedtebb a kifejezés, amelyet elsősorban nők használnak arra a jelenségre, ha...","id":"20250201_ick-randi-tiktok-trend-fiatalok-maximalizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08ad1488-eceb-4db9-b3b4-e9683957fc77.jpg","index":0,"item":"08c64c5f-9fb5-4a14-a853-0a9918ccc4a5","keywords":null,"link":"/elet/20250201_ick-randi-tiktok-trend-fiatalok-maximalizmus","timestamp":"2025. február. 01. 07:01","title":"Az egyik pillanatban még bírta a barátját, a másikban meg már nem? Lehet, hogy ickje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elő a szelvénnyel!","shortLead":"Elő a szelvénnyel!","id":"20250201_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab.jpg","index":0,"item":"b6a44b47-d34e-44a5-afe6-646fadea7ed4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 19:47","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0446d9-3523-4d4f-b13f-be921f2c9f4c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A „barokk hegedülés legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb alakjának” mondott Midori Seiler érkezik Budapestre a Budapesti Fesztiválzenekar koncertjére, amelyen a hat angol és francia komponista nyolc műve átfogja a barokk történetét.","shortLead":"A „barokk hegedülés legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb alakjának” mondott Midori Seiler érkezik Budapestre a Budapesti...","id":"20250201_Atfogo-kep-a-barokk-zene-torteneterol-Midori-Seilertol-a-Zeneakademian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0446d9-3523-4d4f-b13f-be921f2c9f4c.jpg","index":0,"item":"95667a8c-750e-42f2-ab86-4d8ff0f0265a","keywords":null,"link":"/360/20250201_Atfogo-kep-a-barokk-zene-torteneterol-Midori-Seilertol-a-Zeneakademian","timestamp":"2025. február. 01. 16:45","title":"Átfogó kép a barokk zene történetéről Midori Seilertől a Zeneakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8cac568-4191-4b5f-820e-8acf715d1395","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael három túszáért cserébe szabadlábra helyezett szombaton száznyolcvanhárom, terrortevékenység miatt elítélt palesztin rabot, köztük tizennyolc életfogytiglanra ítélt terroristát – jelentette a helyi börtönhatóság.","shortLead":"Izrael három túszáért cserébe szabadlábra helyezett szombaton száznyolcvanhárom, terrortevékenység miatt elítélt...","id":"20250201_Kozel-ketszaz-palesztin-rabot-engedett-el-Izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8cac568-4191-4b5f-820e-8acf715d1395.jpg","index":0,"item":"48b6758a-4c71-4292-871f-7473228f5ea3","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Kozel-ketszaz-palesztin-rabot-engedett-el-Izrael","timestamp":"2025. február. 01. 16:17","title":"Közel kétszáz palesztin rabot engedett szabadon Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be1d977-9576-4c2c-95ae-2475eb1c53cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az infláció meghaladja a hat százalékot, a rendelet hatályát veszti.","shortLead":"Ha az infláció meghaladja a hat százalékot, a rendelet hatályát veszti.","id":"20250201_naperomu-kormany-rendelet-energiaugyi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7be1d977-9576-4c2c-95ae-2475eb1c53cd.jpg","index":0,"item":"4c866dce-3a28-4e58-aa4f-7e309bb68c7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_naperomu-kormany-rendelet-energiaugyi-miniszterium","timestamp":"2025. február. 01. 08:11","title":"2029-ig fagyasztotta be a kormány a naperőművektől átvett áram árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b80e1c2-b6cb-4d10-abf2-88e971fcb2d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az eddigi 8 helyett már 14, nyolcezer méternél magasabb hegycsúccsal büszkélkedik Nepál. ","shortLead":"Az eddigi 8 helyett már 14, nyolcezer méternél magasabb hegycsúccsal büszkélkedik Nepál. ","id":"20250202_Nepal-Himalaja-extrem-hegymaszas-hegycsucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b80e1c2-b6cb-4d10-abf2-88e971fcb2d5.jpg","index":0,"item":"58e6e413-ff15-4693-9554-32f9a28caac8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250202_Nepal-Himalaja-extrem-hegymaszas-hegycsucs","timestamp":"2025. február. 02. 17:57","title":"Nepál újabb 8000 méter feletti csúcsokat talált a Himaláján, a hegymászók mégsem díjazzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8c462a-9163-44e0-8a83-88e000d630a8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2024-ben regisztrált 9 ezer szabálysértés 99 százalékát külföldiek követték el. Sok “horrorkaravánt” is lekapcsoltak a hatóságok.","shortLead":"A 2024-ben regisztrált 9 ezer szabálysértés 99 százalékát külföldiek követték el. Sok “horrorkaravánt” is...","id":"20250201_Rekordbuntetest-kaptak-tavaly-teher--es-szemelyautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8c462a-9163-44e0-8a83-88e000d630a8.jpg","index":0,"item":"44ec431d-4e72-42cf-9ee8-fe210da101f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250201_Rekordbuntetest-kaptak-tavaly-teher--es-szemelyautok","timestamp":"2025. február. 01. 14:24","title":"Rekordbüntetést kaptak tavaly a teher- és személyszállító autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elon Musk összesen több mint 290 millió dollárt költött Donald Trump támogatására, a dollármilliók pedig a választási győzelem után is tovább áramlottak az elnökhöz és szövetségeseihez.","shortLead":"Elon Musk összesen több mint 290 millió dollárt költött Donald Trump támogatására, a dollármilliók pedig a választási...","id":"20250201_Elon-Musk-tobb-mint-290-millio-dollart-koltott-az-elnokvalasztasra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1.jpg","index":0,"item":"8378fd37-decb-4a10-8688-372a7e87301c","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Elon-Musk-tobb-mint-290-millio-dollart-koltott-az-elnokvalasztasra","timestamp":"2025. február. 01. 19:57","title":"Elon Musk több mint 290 millió dollárt költött az elnökválasztásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]