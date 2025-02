Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc40849c-32dd-457f-9eb1-b68ad6a510a4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Riasztó jelek mutatják, hogy megkezdődött Amerika orbanizálása – a Guardian washingtoni elemzése szerint a folyamat elsöprőbb, mint várták.","shortLead":"Riasztó jelek mutatják, hogy megkezdődött Amerika orbanizálása – a Guardian washingtoni elemzése szerint a folyamat...","id":"20250208_Guardian-trump-orban-masolas-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc40849c-32dd-457f-9eb1-b68ad6a510a4.jpg","index":0,"item":"3d53074d-39b2-487f-91fe-558bacb707ef","keywords":null,"link":"/360/20250208_Guardian-trump-orban-masolas-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 08. 09:21","title":"Talán még maga Orbán is irigyen nézi, milyen vehemensen támadja Trump a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy demokrata és egy republikánus képviselő közösen készített törvényjavaslatot, ami kitiltaná a DeepSeek mesterséges intelligenciáját a kormányzati számítógépekről. A TikTok általános betiltása pontosan egy ilyen törvénnyel kezdődött.","shortLead":"Egy demokrata és egy republikánus képviselő közösen készített törvényjavaslatot, ami kitiltaná a DeepSeek mesterséges...","id":"20250207_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-tiktok-egyesult-allamok-nemzetbiztonsagi-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10.jpg","index":0,"item":"4f358617-097a-4d94-a9ab-39849b8bf241","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-tiktok-egyesult-allamok-nemzetbiztonsagi-kockazat","timestamp":"2025. február. 07. 09:03","title":"Lecsapna a kínai mesterséges intelligenciára Amerika, a TikTok sorsára juttatná a DeepSeek R1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ebbf33-a5ff-46ca-a8c6-1c0c6059ba7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatali dolgozók azért követelnek béremelést, mert 2022 óta nem volt általános bérfejlesztés, és túlnyomó többségük havi fizetésénél továbbra is a garantált bérminimum szintje az irányadó, amely nem biztosít megélhetést.","shortLead":"A kormányhivatali dolgozók azért követelnek béremelést, mert 2022 óta nem volt általános bérfejlesztés, és túlnyomó...","id":"20250207_Sztrajkba-lephetnek-a-kormanytisztviselok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ebbf33-a5ff-46ca-a8c6-1c0c6059ba7a.jpg","index":0,"item":"bebaee3c-f36f-4c84-ab64-735550035a08","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_Sztrajkba-lephetnek-a-kormanytisztviselok","timestamp":"2025. február. 07. 17:49","title":"Sztrájkba léphetnek a kormánytisztviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":" Borbély Ede","category":"360","description":"Donald Trump második elnöki ciklusa és az Egyesült Államok újbóli kilépése a párizsi klímaegyezményből jelentős kihívások elé állítja a globális dekarbonizációs törekvéseket. Viszont Európának ez inkább lehetőséget rejt, amit mielőbb fel kellene ismerni – hívja fel a figyelmet energetikai szakértő szerzőnk, Borbély Ede. Vélemény.","shortLead":"Donald Trump második elnöki ciklusa és az Egyesült Államok újbóli kilépése a párizsi klímaegyezményből jelentős...","id":"20250207_Klimapolitika-usa-Trump-europai-zoldpolitika-velemeny-borbely-ede-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"637e29c9-fb9d-4e30-8dfd-552658906f95","keywords":null,"link":"/360/20250207_Klimapolitika-usa-Trump-europai-zoldpolitika-velemeny-borbely-ede-energia","timestamp":"2025. február. 07. 14:50","title":"Klímapolitikai sokkot okozott Trump, de ebből hasznot húzhat az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54373ed-720a-4839-ad8d-2e2056a5e5d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A mozdony hajnalban gyulladt ki, fél 9-re állt helyre a forgalom. ","shortLead":"A mozdony hajnalban gyulladt ki, fél 9-re állt helyre a forgalom. ","id":"20250207_kigyulladt-mozdony-fegyvernek-ormenyesnel-felsovezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a54373ed-720a-4839-ad8d-2e2056a5e5d0.jpg","index":0,"item":"ef823573-a0c1-4695-a8f9-5d509f49e3ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_kigyulladt-mozdony-fegyvernek-ormenyesnel-felsovezetek","timestamp":"2025. február. 07. 11:37","title":"Kigyulladó mozdonnyal indult a péntek a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c157a4-b40b-43ac-a504-97be84904880","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Azon húzta fel magát egy férfi a Houstonba tartó járaton, hogy ülőhelyet akart vele cserélni egy nő.","shortLead":"Azon húzta fel magát egy férfi a Houstonba tartó járaton, hogy ülőhelyet akart vele cserélni egy nő.","id":"20250207_repulogep-megvadult-utas-amerika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58c157a4-b40b-43ac-a504-97be84904880.jpg","index":0,"item":"a4be80cf-d08c-40a6-b292-e2ad71d5e9be","keywords":null,"link":"/elet/20250207_repulogep-megvadult-utas-amerika","timestamp":"2025. február. 07. 12:29","title":"Megpróbálta kiütni a repülőgép ablakát egy megvadult utas Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5735cbaf-14e7-4535-9631-e668f4c80070","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyszerre adott tájékoztatást a 2023 januári díjemelésről és a májusi inflációkövető emelésről a DIGI, amit úgy lehetett érteni, hogy utóbbi sem vonatkozik a hűségszerződéses előfizetőkre. Az érintett előfizetők jóváírást kapnak a cégtől, amely 111 millió forint bírságot is kifizet.","shortLead":"Egyszerre adott tájékoztatást a 2023 januári díjemelésről és a májusi inflációkövető emelésről a DIGI, amit...","id":"20250207_digi-dijemeles-gazdasagi-versenyhivatal-elofizetok-visszaterites-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5735cbaf-14e7-4535-9631-e668f4c80070.jpg","index":0,"item":"47c20ad2-1158-44fe-a8a0-7639f3166d4b","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_digi-dijemeles-gazdasagi-versenyhivatal-elofizetok-visszaterites-birsag","timestamp":"2025. február. 07. 16:11","title":"A DIGI összevissza kommunikált a díjemelésekről, pénzt ad vissza sok előfizetőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Igazán hasznos új funkcióval bővült a Microsoft Edge. A böngésző ezentúl rendelkezik egy beépített szűrővel, ami a különféle csalárd oldalakat igyekszik lefülelni, és figyelmezteti is a felhasználót a veszélyről.","shortLead":"Igazán hasznos új funkcióval bővült a Microsoft Edge. A böngésző ezentúl rendelkezik egy beépített szűrővel, ami...","id":"20250207_microsoft-edge-bongeszo-kartevoblokkolo-uj-biztonsagi-funkcio-csalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"faa4106e-f915-4ef1-a35c-56254c066d35","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_microsoft-edge-bongeszo-kartevoblokkolo-uj-biztonsagi-funkcio-csalasok","timestamp":"2025. február. 07. 19:03","title":"A csalók számára rémálom, mindenki más viszont örülhet a Microsoft újdonságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]