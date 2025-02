Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e8ba0c57-97f2-436d-a5b6-ec40e8424464","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négy amerikai államban is olyan beruházásai vannak a Fordnak, amelyek az elektromos autózáshoz kötődnek. ","shortLead":"Négy amerikai államban is olyan beruházásai vannak a Fordnak, amelyek az elektromos autózáshoz kötődnek. ","id":"20250213_Ford-vezerigazgatoja-Trump-amerikai-munkahelyeket-sodor-veszelybe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8ba0c57-97f2-436d-a5b6-ec40e8424464.jpg","index":0,"item":"525ce250-6af0-482a-9887-42b1eb557663","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_Ford-vezerigazgatoja-Trump-amerikai-munkahelyeket-sodor-veszelybe","timestamp":"2025. február. 13. 08:37","title":"A Ford vezérigazgatója szerint Trump politikája amerikai munkahelyeket sodor veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A szoros magyar–orosz viszony mellett az autóipari export is böki az amerikaiak csőrét. Orbán a Spiegel szerint úgy szigetelődött el Európában, hogy az óceán két partja között valójában szóba sem jön hídépítőként. ","shortLead":"A szoros magyar–orosz viszony mellett az autóipari export is böki az amerikaiak csőrét. Orbán a Spiegel szerint...","id":"20250212_spiegel-lapszemle-orban-viktor-trump-tornado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74.jpg","index":0,"item":"00903893-83fd-4f08-818d-8c6c94f98dac","keywords":null,"link":"/360/20250212_spiegel-lapszemle-orban-viktor-trump-tornado","timestamp":"2025. február. 12. 07:30","title":"Spiegel: Lehet, hogy Orbánt is elsöpri a Trump-tornádó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"Földes Márton","category":"itthon","description":"A hadügy forradalmáról, a modern háborúk legfontosabb tapasztalatairól, paradigmaváltásáról és a fegyveres konfliktusok emberi aspektusairól beszélt Kaiser Ferenc és Földes András a CEU Határtalan Tudás című előadásában szerdán este.","shortLead":"A hadügy forradalmáról, a modern háborúk legfontosabb tapasztalatairól, paradigmaváltásáról és a fegyveres konfliktusok...","id":"20250213_haboru-haditechnika-Kaiser-Ferenc-Foldes-Andras-CEU-Hatartalan-Tudas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"3186f61b-c5ac-4845-8c75-4635399665c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_haboru-haditechnika-Kaiser-Ferenc-Foldes-Andras-CEU-Hatartalan-Tudas","timestamp":"2025. február. 13. 06:00","title":"\"Ugyanolyan pokol a háború, csak a XX. századi borzalmakra még ráöntöttük a XXI. századi csúcstechnológiát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaf071d-7992-40a7-93b5-8bb68e11c0c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Depp a jövőben is szeretne Csoma Judittal dolgozni.","shortLead":"Depp a jövőben is szeretne Csoma Judittal dolgozni.","id":"20250213_Magyar-szinesznot-rendezett-Johnny-Depp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaf071d-7992-40a7-93b5-8bb68e11c0c8.jpg","index":0,"item":"fe56b9ff-16a6-4d03-8dcf-e0936ce7e24a","keywords":null,"link":"/kultura/20250213_Magyar-szinesznot-rendezett-Johnny-Depp","timestamp":"2025. február. 13. 08:38","title":"„Depp engem választott” – magyar színésznőt rendezett Johnny Depp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1297e790-d2f3-4266-9091-cf187a4309cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon hószállingózásra, délen pedig ónos esőre kell számítani.","shortLead":"Északon hószállingózásra, délen pedig ónos esőre kell számítani.","id":"20250212_Havazas-onos-eso-varhato-szerdan-tobb-megyere-figyelmeztetest-is-adtak-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1297e790-d2f3-4266-9091-cf187a4309cf.jpg","index":0,"item":"abad864b-49df-4b4c-b70c-03add47021db","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Havazas-onos-eso-varhato-szerdan-tobb-megyere-figyelmeztetest-is-adtak-ki","timestamp":"2025. február. 12. 07:22","title":"Havazás, ónos eső várható szerdán, több megyére figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd22167-2bc1-41d0-a5dc-4bfb9025f51f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai külügy helyettes államtitkára szerint az egyoldalú gesztussal Lukasenka az Egyesült Államokhoz akar közeledni.","shortLead":"Az amerikai külügy helyettes államtitkára szerint az egyoldalú gesztussal Lukasenka az Egyesült Államokhoz akar...","id":"20250212_feheroroszorszag-foglyok-szabadon-engedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd22167-2bc1-41d0-a5dc-4bfb9025f51f.jpg","index":0,"item":"cb472172-42e1-4c6c-8925-47fdc8811f7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_feheroroszorszag-foglyok-szabadon-engedes","timestamp":"2025. február. 12. 19:59","title":"Fehéroroszország elengedett három foglyot, köztük egy újságírót és legalább egy amerikait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A USAID segélyszervezet szétverése is jelzi, hogy Trump véget vet a Pax Americának és káoszba vezeti a világot – a globális hatalmi erőviszonyok alakulását elemzik a világlapok. „Egykori focistaként Orbán oda helyezkedik, ahová a labda jönni fog” – nagy figyelem irányult a magyar kormányfő és az AfD elnökének találkozójára. Szégyellheti magát az EU, hogy magukra hagyta a szerbiai kormányellenes tüntetőket – írja Slavoj Zizek szlovén filozófus. Témák és vélemények a külföldi lapokból.","shortLead":"A USAID segélyszervezet szétverése is jelzi, hogy Trump véget vet a Pax Americának és káoszba vezeti a világot –...","id":"20250213_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"81a41007-fe70-4609-bf4b-42e328dc21ba","keywords":null,"link":"/360/20250213_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 13. 10:30","title":"Nemzetközi lapszemle: Trump és Putyin két tűz közé szorítja Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2738b2-12b1-4ff0-a9e7-90d3078cd172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök köszönetet mondott Moszkvának az Oroszországban bebörtönzött amerikai tanár szabadon engedéséért.","shortLead":"Az amerikai elnök köszönetet mondott Moszkvának az Oroszországban bebörtönzött amerikai tanár szabadon engedéséért.","id":"20250212_orosz-ukran-haboru-donald-trump-marc-fogel-oroszorszag-szabadon-engedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e2738b2-12b1-4ff0-a9e7-90d3078cd172.jpg","index":0,"item":"a2d7dd4e-ac12-475a-ab98-0413d9863be7","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_orosz-ukran-haboru-donald-trump-marc-fogel-oroszorszag-szabadon-engedes","timestamp":"2025. február. 12. 12:18","title":"Trump szerint egy lépéssel közelebb kerültek az ukrajnai háború lezárásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]