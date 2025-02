Az egyik legnagyobb magyar úszótehetség, Jackl Vivien felkészítőjeként tér vissza az edzői munkához Shane Tusup – jelentette be kedden a Honvéd sokak meglepetésére. A klub szerdán azt is elárulta, hogy a 16 éves úszó, aki tavaly felnőtt Európa-bajnok lett, és a párizsi olimpiát is megjárta, 2028-ig szóló szerződést írt alá velük.

Friss közleményükben Tusupot „legendás” trénernek nevezik, akit korábban négy alkalommal is az év edzőjének választottak, ám hogy miért, arra nem tértek ki. Pedig egyetlen tanítványával, későbbi (volt) feleségével, Hosszú Katinkával ért csak el nagy sikereket: a 2013-ban, 2014-ben, 2016-ban és 2017-ben neki odaítélt elismerés a három olimpiai arany- és egy ezüstéremnek és a hat világbajnoki címnek, valamint számtalan más dobogós helyezésnek szólt, amit a közös munkával értek el.

A klub idézte Tusupot is, aki a visszatérését az Instagram-oldalán megosztott promóvideóval is megtámogatta. „Ez egy olyan történet, amely minden oldalról tökéletesen összeállt. A Honvéd egy jövőbe mutató projektet akart elindítani, én pedig mindig olyan lehetőséget keresek, amelyben szenvedélyesen tudok dolgozni. Nagyon tetszett Jackl Vivien stílusa, az úszáshoz való hozzáállása és a sporthoz való természetes, magától értetődő kapcsolódása” – magyarázta.

„Amikor egy olyan tehetséggel dolgozhatsz együtt, mint Vivien, akkor mindent jól akarsz csinálni, a lehető legtöbb erőforrást akarod belerakni a projektbe, és mindenből a lehető legjobbat szeretnéd megadni neki – mondhatnánk úgy is, hogy a komplett csomagot. Ő egy igazi generációs tehetség, akinek a megfelelő csapattal körülvéve kell dolgoznia. Gergely Istvánnal (a Honvéd ügyvezető elnökével – a szerk.) beszélgettünk Vivien jövőjéről, és mindketten úgy érezzük, hogy ha a megfelelő emberekkel vesszük körbe, akkor kivételes pályafutása lehet. Nem csak a mának dolgozunk, sokkal inkább a jövőnek, szeretnénk minél több gyermeket inspirálni, megmutatni nekik, hogy milyen az, amikor teljesen elköteleződsz valami mellett” – fűzte hozzá.

Tusup felvázolta a lehetséges rövid és hosszú távú céljait is Jackllel. „Számomra az a legfontosabb, hogy az a sportoló, akivel együtt dolgozom, nagyon elkötelezett legyen, hogy meglegyenek a céljai és a vágyai. Mert csak így lehet beletenni azt az extra munkát, amellyel a saját határait ki tudja tolni. A rövid és hosszú távú tervünknek összhangban kell lennie, ez utóbbi pedig nem is lehet más, mint a 2028-as Los Angeles-i olimpia. Idén pedig mindenképp szem előtt kell tartanunk a szingapúri világbajnokságot, amellett, hogy minél jobb eredményeket érünk el az ifjúsági korosztályban is.”

Jackl a felnőttek között elsősorban 1500 gyorson és 400 vegyesen versenyzett, a tavalyi belgrádi vb-n e számokban lett arany- és ezüstérmes, Párizsban pedig 14., illetve 15. Tusup arról, hogy milyen számokkal, távokkal tervez a jövőben, azt mondta: „Őszintén szólva én nem nagyon teszek különbséget az úszók között. Meglátjuk, hogy hogyan fejlődik, ilyen fiatalon még előfordulhat, hogy valaki hullámzóan teljesít. Ami a 400 vegyest illeti, ezen a távon mindegyik úszásnemben jónak kell lenni, és ez jelenleg jól is illik hozzá. De biztos vagyok abban, hogy versenyről versenyre egyre magabiztosabb lesz az 1500 méternél rövidebb távokon is, és látni fogjuk, ahogy kivirágzik a valódi tehetsége. Amikor ez megtörtént, majd akkor kell visszatérnünk arra, hogy pontosan mit és milyen távon érdemes neki úszni. Jelenleg az lesz a legjobb, ha hagyjuk, hogy maga a sport vegye a kezébe az irányítást, hogy Vivien csodálatos úszóvá váljon. És persze azt se felejtsük el, hogy azt is meg kell még látnunk, hogy Vivien mit szeretne úszni.”

A közös munka elmondása szerint a papírmunka véglegesítése után azonnal megkezdődik. „Rengeteg feladat áll előttünk. Vannak olyan dolgok, amelyeket könnyen fejleszthetünk, de vannak olyanok is, amelyek több időt és munkát igényelnek. Sok feladatunk van, de mindketten nagyon izgatottan várjuk a közös munkát.”

Tatabányáról Budapestre

Akadtak, akik eddig is úgy érezték, hogy Jackl Vivien a megfelelő emberek veszik körbe. A Tatabányai Vízmű Sportegyesületnél Kocsis Márta dolgozott vele négy és fél éves kora óta. Ő tavaly a 24.hu-nak azt mondta, „nem vagyok benne biztos, ha ma bárki jelentkezne, és megpróbálna tenni azért, hogy elvigye Vivit Tatabányáról – és tudnék sorolni neveket, de inkább nem teszem –, dr. Sós Csaba szövetségi kapitány és Wladár Sándor elnök úr támogatná ebben. Szerintem botorság is lenne. Ez itt egy jól felépített rendszer, és úgy néz ki, hogy működik.” Amikor a bejelentés után a sportal.hu megkereste, az edző csak annyit árult el: neki január közepén, a thaiföldi edzőtáborozás idején mondták el tanítványa szülei, hogy a továbbiakban máshol, mással készül majd.

Jackl átigazolása az erre kijelölt időszakon kívül zajlott le – ez a Magyar Úszó Szövetség szabályzata szerint január 1-31. –, de úgy tudjuk, hogy az érintettek között már hónapok óta zajlottak a tárgyalások. A szabályzat értelmében ilyen esetben sportoló átigazolása akkor hajtható végre, ha az átadó és az átvevő sportszervezet annak minden feltételében megállapodott, írásban is hozzájárult. A tatabányai klub ezt információink szerint úgy tette meg, hogy nem kért érte pénzt, pedig őszig szerződés kötötte hozzájuk a sportolót.

Találkozó a Duna Arénában?

Jackl Vivien a tavaly áprilisi, a Duna Arénában megrendezett országos bajnokságon robbant be, 400 méter vegyesen úgy győzött, hogy az egyéni legjobbját 6 másodperccel javította meg, a szülése után visszatért, párizsi kvótára hajtó egykori világcsúcstartót, Hosszú Katinkát pedig 12 másodperccel utasította maga mögé. A Honvéd versenyzőjeként ő is ebben az uszodában készül majd – akárcsak Milák Kristóf az új edzőjével, Szabó Álmossal –, ott, ahol Hosszú egyesülete, az Iron Swim is tartja az edzéseit.

Az úszóklubot Iron Aquatics néven még Shane Tusuppal alapították, a válásuk során azonban létrehozta az új szervezetet, amelybe akkor gyakorlatilag mindenki átigazolt. Számos más közös üzletük is indult az együtt töltött évek alatt, miután szétmentek körülbelül 2 milliárd forint értékű vagyonon osztoztak. Akkori nyilatkozataikból világossá vált, hogy a szakítás korántsem volt feszültségmentes, Tusup hűtlenséggel vádolta meg Hosszút, aki később arra utalt: úgy érezte, a férje nem partnerként bánt vele, alá-fölé rendeltségi viszony volt köztük.

Shane Tusup és Hosszú Katinka a 2017-es világbajnokságon Reviczky Zsolt / HVG

Tavaly ősszel újabb csörte zajlott le kettejük között, amelybe Hosszú második férje, Gelencsér Máté is beszállt. Akkor Tusup ilyeneket írt volt feleségének: „Használhatod a platformodat arra, hogy elismerést szerezz, és azt állítsd, hogy mélyen érted a koncepciót, de az utólagos teljesítményeid a bizonyítékok rá, hogy az üres szavak nem vezetnek eredményre. Fájdalmas volt látni, ahogy mindaz, amit felépítettem, lángba borult, és egyetlen dolog maradt meg: egy nagy száj.”

Kérdés, hogy most milyen közöttük a viszony, okozhat-e feszültséget az uszodán belül a közös múltjuk. Korábban is felvetődött már ez, akkoriban Hosszú még aktívan sportolt, nemrég azonban bejelentette a visszavonulását.

A remek motivátornak tartott, de robbanékony, az érzelmeinek időnként látszólag nehezen parancsoló, emiatt sokakkal összetűzésbe kerülő Tusup 2019 őszén kezdett újra úszókkal dolgozni. Az Olympic Dark Horse (olimpiai sötét ló) projekt keretében Szilágyi Liliána, Bujdosó Zsombor és Földházi Dávid, valamint az olasz Ilaria Cusinato, a brazil Naná Almeida és a lengyel Wojciech Wojdak felkészülését irányította hosszabb-rövidebb ideig a 2021-re halasztott tokiói olimpia előtt, de emlékezetes, hogy a Duna Arénában nem vezethetett edzéseket. A Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor ezt már előzetesen kijelentette: „az biztos, hogy abba az uszodába nem fogja betenni a lábát, ahol a válogatottunk készül, magyarul nem fogom engedni, hogy a Duna Arénában edzést tartson”. Az InfoRádiónak kategorikusan kijelentette: nem fordulhat elő, hogy Hosszú Katinkát, Milák Kristófot, Kapás Boglárkát vagy az edzőjüket zavarja.

A projekt egyébként végül kifulladt: Földházit például Tusup tette ki a csapatból a szerinte nem megfelelő hozzáállása miatt, Cusinato rövid idő után visszatért a klubjához, Szilágyi teljesen felhagyott az úszással.

Később, 2022-ben Wladár személyesen lépett közbe, amikor felvetődött, hogy Tusup esetleg Késely Ajna edzője lenne. „Semmiképpen sem akartam, hogy Ajna vele folytassa, hiszen elég sok úszót »eltemetett« már az amerikai edző” – fogalmazott akkor a Nemzeti Sportnak. Sós Csaba szövetségi kapitány pedig azt mondta: „Van véleményem, de azt megtartom magamnak. Legyen elég annyi, jó edzője van Ajnának. Tusupról pedig nem akarok beszélni sem most, sem pedig a későbbiekben sem.” A szövetség most nem kommentálta a Honvéd bejelentését.