[{"available":true,"c_guid":"adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A stúdiók sorban jelentik be a halasztásokat. ","shortLead":"A stúdiók sorban jelentik be a halasztásokat. ","id":"20250108_Kalifornia-tuzvesz-filmpremier-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35.jpg","index":0,"item":"37e7b2ba-0d20-45b4-96ac-7aedd3a56022","keywords":null,"link":"/kultura/20250108_Kalifornia-tuzvesz-filmpremier-halasztas","timestamp":"2025. január. 08. 12:24","title":"Több hollywoodi filmpremiert is töröltek a Kaliforniában pusztító tűzvészek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalnak a támadás következtében betört az orra, a spanyol és a hazai hatóságok is intézkedtek.","shortLead":"A fiatalnak a támadás következtében betört az orra, a spanyol és a hazai hatóságok is intézkedtek.","id":"20250108_tenerife-magyar-no-munkaadoi-kiraboltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"8cb4157c-66d8-4541-b32a-7822895bb9be","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_tenerife-magyar-no-munkaadoi-kiraboltak","timestamp":"2025. január. 08. 11:31","title":"Magyar munkáltatói raboltak ki és bántalmaztak egy 20 éves nőt Tenerifén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9c0301-d4d4-4be1-b35c-81bbcd823218","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az illegális bányában hárman meghaltak, hatan pedig bennrekedtek, amikor elárasztotta a tárnát a víz.","shortLead":"Az illegális bányában hárman meghaltak, hatan pedig bennrekedtek, amikor elárasztotta a tárnát a víz.","id":"20250107_patkanylyukban-banyasz-india","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f9c0301-d4d4-4be1-b35c-81bbcd823218.jpg","index":0,"item":"949f4797-2687-43c8-ab22-e29c006561d3","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_patkanylyukban-banyasz-india","timestamp":"2025. január. 07. 13:07","title":"Elárasztott „patkánylyukban” rekedt bányászokat próbálnak kimenteni Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több mint félórás küzdelemben sikerült újraéleszteni a diákot.","shortLead":"Több mint félórás küzdelemben sikerült újraéleszteni a diákot.","id":"20250108_iskola-szivmegallas-16-eves-lany-szarvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549.jpg","index":0,"item":"2624718e-c495-440a-ae36-d1902aaa1f05","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_iskola-szivmegallas-16-eves-lany-szarvas","timestamp":"2025. január. 08. 05:58","title":"Az iskola bejáratánál állt meg a szíve egy 16 éves lánynak Szarvason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f945088d-f16b-44fd-affe-3f22c1cef3cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekvédelmi főigazgatóság központjában vannak a több százezer forint értékű játékok, Fülöp Attila államtitkár szerint még mindig az a baj, hogy az illetékesek nem írták alá a szükséges szerződést.","shortLead":"A gyermekvédelmi főigazgatóság központjában vannak a több százezer forint értékű játékok, Fülöp Attila államtitkár...","id":"20250108_magyar-peter-gyermekotthon-karacsonyi-ajandek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f945088d-f16b-44fd-affe-3f22c1cef3cc.jpg","index":0,"item":"b52fbf9e-0fa4-4a0d-9081-fa205e9009ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_magyar-peter-gyermekotthon-karacsonyi-ajandek","timestamp":"2025. január. 08. 10:43","title":"Még mindig nem kerültek a gyermekotthonokba Magyar Péterék karácsonyi ajándékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa690f-cff0-4fd4-a304-4160dbbc0021","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A főutakon is nehezítetté vált a közlekedés, több településről ki kellett menteni az árvíz miatt veszélybe került embereket.","shortLead":"A főutakon is nehezítetté vált a közlekedés, több településről ki kellett menteni az árvíz miatt veszélybe került...","id":"20250107_Arvizriasztas-miatt-allt-le-ket-repuloter-az-Egyesult-Kiralysagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4aa690f-cff0-4fd4-a304-4160dbbc0021.jpg","index":0,"item":"7efdc4a7-e570-4222-9426-c0fea9ea6cb1","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_Arvizriasztas-miatt-allt-le-ket-repuloter-az-Egyesult-Kiralysagban","timestamp":"2025. január. 07. 11:33","title":"Árvízriasztás miatt állt le két repülőtér az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető feljelentést tett az ügyben, szerinte az állam előnytelen részvénycseréket hajtott végre. ","shortLead":"Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető feljelentést tett az ügyben, szerinte az állam előnytelen részvénycseréket...","id":"20250107_Az-MSZP-feljelentest-tesz-a-Vodafone-adasvetele-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d.jpg","index":0,"item":"b24fdaf5-e37c-424d-8fb5-4099901ecbcf","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Az-MSZP-feljelentest-tesz-a-Vodafone-adasvetele-ugyeben","timestamp":"2025. január. 07. 14:56","title":"Az MSZP szerint 13 milliárd forintos veszteség keletkezett a Vodafone-adásvételkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke továbbra is arra kíváncsi, mivel utazott Ázsiába a kormányfő. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke továbbra is arra kíváncsi, mivel utazott Ázsiába a kormányfő. ","id":"20250107_Magyar-Peter-Orban-Viktornak-Remelem-elnyerte-tetszeset-az-indiai-fuszeres-konyha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b.jpg","index":0,"item":"655b9718-1ec6-4c99-a0f2-47178e876c76","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Magyar-Peter-Orban-Viktornak-Remelem-elnyerte-tetszeset-az-indiai-fuszeres-konyha","timestamp":"2025. január. 07. 10:48","title":"Magyar Péter Orbán Viktornak: Remélem, elnyerte tetszését az indiai fűszeres konyha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]