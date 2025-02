Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem zárható ki, hogy a tüzet a fűtőberendezésből kipattanó szikra okozta.","shortLead":"Nem zárható ki, hogy a tüzet a fűtőberendezésből kipattanó szikra okozta.","id":"20250216_tuz-sarvar-halalos-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934.jpg","index":0,"item":"cbf8989c-66e5-47ec-85f9-e48c1fa6efd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_tuz-sarvar-halalos-baleset","timestamp":"2025. február. 16. 19:14","title":"Kigyulladt egy családi ház Sárváron, meghalt egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ea119c-1f91-4a2e-a45e-0568be3e9652","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kedvezményezett Zoewendtale Firmin Ilboudo a Hit Gyülekezetének budapesti főiskoláján szerzett mesterdiplomát teológiából.","shortLead":"A kedvezményezett Zoewendtale Firmin Ilboudo a Hit Gyülekezetének budapesti főiskoláján szerzett mesterdiplomát...","id":"20250217_Tiborcz-sogora-Kelemen-Tas-Burkina-Faso-i-lelkesz-tamogatasara-inditott-alapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85ea119c-1f91-4a2e-a45e-0568be3e9652.jpg","index":0,"item":"5c16b606-5fb9-49ef-93a0-e21032512e72","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Tiborcz-sogora-Kelemen-Tas-Burkina-Faso-i-lelkesz-tamogatasara-inditott-alapot","timestamp":"2025. február. 17. 08:17","title":"Egy Burkina Fasó-i lelkész támogatására indított alapot Tiborcz István sógora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32b434e-029d-4ef8-9683-91ad5d822d36","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az LMP egyetlen, egyéni mandátumot nyert képviselője a párt után a frakcióból is kilépett, ezzel a képviselőcsoport megszűnik. Kivéve, ha 3 nap alatt találnak egy beugró képviselőt. Vagy kettőt, mert a pártból már szintén kilépett Keresztes László Loránt is átülhet a függetlenek közé. Ungár Péter társelnököt kérdeztük, megszűnik-e a frakció.","shortLead":"Az LMP egyetlen, egyéni mandátumot nyert képviselője a párt után a frakcióból is kilépett, ezzel a képviselőcsoport...","id":"20250217_Csardi-kilepett-az-LMP-frakciobol-Ungareknak-talalnia-kell-egy-beugrot-vagy-kettot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d32b434e-029d-4ef8-9683-91ad5d822d36.jpg","index":0,"item":"94fac453-ff1c-49e7-b47f-d4fddb2c4908","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Csardi-kilepett-az-LMP-frakciobol-Ungareknak-talalnia-kell-egy-beugrot-vagy-kettot-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 16:36","title":"Csárdi kilépett az LMP-frakcióból, Ungáréknak találniuk kell egy beugrót, vagy inkább kettőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fertőszentmiklósról és Kapuvárról utazókat Csornáig pótlóbusz szállítja.","shortLead":"A Fertőszentmiklósról és Kapuvárról utazókat Csornáig pótlóbusz szállítja.","id":"20250216_babot-gazolas-vonat-kesesek-gyor-megye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"2478f19d-1ffd-4b1b-a3f9-919cb556fb8f","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_babot-gazolas-vonat-kesesek-gyor-megye","timestamp":"2025. február. 16. 14:52","title":"Gázolt a vonat a Győr megyei Babótnál, késésekre, hosszabb menetidőre kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec283a3-06eb-422a-bd6c-ec69890be118","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szó szoros értelmében nem tekinthetők vakoknak azok az emberek, akik prozopagnóziában, azaz arcvakságban szenvednek. Nem is olyan súlyos a helyzetük, mint a látássérülteké, mégis ez az eltérés hatással lehet a mindennapi életükre és a társadalmi interakcióikra is. Amerikai kutatók szerint jóval többen élnek ilyen rendellenességgel, mint azt a legtöbben gondolják.","shortLead":"A szó szoros értelmében nem tekinthetők vakoknak azok az emberek, akik prozopagnóziában, azaz arcvakságban szenvednek...","id":"20250216_arcvaksag-gyakorisaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dec283a3-06eb-422a-bd6c-ec69890be118.jpg","index":0,"item":"76dd33a1-d485-40eb-ad11-c9193f6b9d9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250216_arcvaksag-gyakorisaga","timestamp":"2025. február. 16. 16:03","title":"Arcvakság: Brad Pitt rejtélyes betegsége jóval több embert érint, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133e928e-38d7-4464-8626-6824291ee735","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük egy volt vezérkari főnök pártpolitikai rendezvényen történő megjelenése és felszólalása alkalmas arra, hogy megossza és elbizonytalanítsa a Magyar Honvédség személyi állományát, valamint hogy rombolja a haderő belső morálját.","shortLead":"Szerintük egy volt vezérkari főnök pártpolitikai rendezvényen történő megjelenése és felszólalása alkalmas arra...","id":"20250217_Nem-tetszik-a-volt-vezerkari-fonokoknek-hogy-Ruszin-Szendi-Romulusz-a-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/133e928e-38d7-4464-8626-6824291ee735.jpg","index":0,"item":"26236343-74fb-4595-827d-6f8a3c04273f","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Nem-tetszik-a-volt-vezerkari-fonokoknek-hogy-Ruszin-Szendi-Romulusz-a-Tisza-Part","timestamp":"2025. február. 17. 15:20","title":"Nem tetszik a volt vezérkari főnököknek, hogy Ruszin-Szendi Romulusz kiállt a Tisza Párt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18fddae-9333-4720-9e00-a791b1cc8788","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Wizz Airt tisztességtelen szerződési kikötések és kereskedelmi gyakorlat miatt marasztalták el Ausztriában, az érintett osztrák utasok visszamenően érvényesíthetik igényeiket a légitársaság honlapján.","shortLead":"A Wizz Airt tisztességtelen szerződési kikötések és kereskedelmi gyakorlat miatt marasztalták el Ausztriában...","id":"20250217_Tisztessegtelen-uzleti-mukodes-miatt-iteltek-el-a-Wizz-Airt-Ausztriaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e18fddae-9333-4720-9e00-a791b1cc8788.jpg","index":0,"item":"cda6fea9-fa72-4f22-96ac-2b40e036b2ff","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Tisztessegtelen-uzleti-mukodes-miatt-iteltek-el-a-Wizz-Airt-Ausztriaban","timestamp":"2025. február. 17. 20:51","title":"Tisztességtelen üzleti működés miatt ítélték el a Wizz Airt Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Igen borús forgatókönyvet vázolt fel a Die Zeitnak Frank Sauer.","shortLead":"Igen borús forgatókönyvet vázolt fel a Die Zeitnak Frank Sauer.","id":"20250218_lapszemle-die-zeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"c3290164-657b-4b9d-905f-93492caea4be","keywords":null,"link":"/360/20250218_lapszemle-die-zeit","timestamp":"2025. február. 18. 07:30","title":"Német biztonságpolitikai szakértők: Baljós idők járnak Európára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]