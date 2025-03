Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"87ba80ad-5468-478b-898d-dba32b20f8ad","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az Akadémiai Dolgozók Fóruma visszautasítja, hogy a kutatói béremelés elmaradása bármilyen összefüggésben volna az MTA vagyoneladásával kapcsolatban általuk indított perrel.","shortLead":"Az Akadémiai Dolgozók Fóruma visszautasítja, hogy a kutatói béremelés elmaradása bármilyen összefüggésben volna az MTA...","id":"20250303_akademiai-dolgozok-ingatlanvagyon-hanko-balazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87ba80ad-5468-478b-898d-dba32b20f8ad.jpg","index":0,"item":"aded2fc0-8461-495f-b3d7-8df4053278d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_akademiai-dolgozok-ingatlanvagyon-hanko-balazs","timestamp":"2025. március. 03. 09:53","title":"Az akadémiai dolgozók visszautasítják Hankó miniszter állítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2dd649e-6a54-4eb6-bbaa-fd6e7e0e0418","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Természetesen Apple Watchot viselt Tim Cook az iPhone 16e bemutatóján, azonban az idő „megállt” nála tíz óra kilenc percnél. És nem csak az ő órája mutatja ezt az időt, más Apple-vezetőknél is hasonló a helyzet. De vajon miért?","shortLead":"Természetesen Apple Watchot viselt Tim Cook az iPhone 16e bemutatóján, azonban az idő „megállt” nála tíz óra kilenc...","id":"20250301_tim-cook-apple-watch-idobeallitas-10-09-magyarazat-ora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2dd649e-6a54-4eb6-bbaa-fd6e7e0e0418.jpg","index":0,"item":"064b6177-4f47-4b39-94df-877f06585b80","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_tim-cook-apple-watch-idobeallitas-10-09-magyarazat-ora","timestamp":"2025. március. 01. 14:03","title":"Valami furcsát vettek észre Tim Cook óráján: miért mindig 10 óra 9 percet mutat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjasok áfa-visszatérítésével és a két-háromgyerekesek szja-mentességével lökte be a kampányt Orbán Viktor; az amerikai-ukrán tárgyalásokat figyelte a világ, hogy aztán azok egy egész szürreális veszekedésbe torkolljanak; Donald Trump beindította a vámháborúját az EU ellen is. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A nyugdíjasok áfa-visszatérítésével és a két-háromgyerekesek szja-mentességével lökte be a kampányt Orbán Viktor...","id":"20250302_Es-akkor-osztogatas-adomentesseg-nyugdijasok-csalad-trump-usa-ukrajna-matolcsy-paks","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"bdc45d22-b6c3-43ff-95d0-609951a7dd17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250302_Es-akkor-osztogatas-adomentesseg-nyugdijasok-csalad-trump-usa-ukrajna-matolcsy-paks","timestamp":"2025. március. 02. 07:00","title":"És akkor számlaképes nagymama zöldségvásárláshoz olcsón kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d50f75-7006-4340-8dd4-8a3f5bb8633d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyönyörű Mercedes 500 E-ért pontosan annyi pénzt kérnek, amennyibe egy új Mercedes-AMG S 63 E Performance kerül.","shortLead":"A gyönyörű Mercedes 500 E-ért pontosan annyi pénzt kérnek, amennyibe egy új Mercedes-AMG S 63 E Performance kerül.","id":"20250303_ennek-a-34-eves-mercinek-az-arabol-kijon-egy-vadonatuj-802-loeros-s-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39d50f75-7006-4340-8dd4-8a3f5bb8633d.jpg","index":0,"item":"5b65b992-c704-411e-b94c-b9c90ac1311c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_ennek-a-34-eves-mercinek-az-arabol-kijon-egy-vadonatuj-802-loeros-s-osztaly","timestamp":"2025. március. 03. 06:41","title":"Ennek a 34 éves Mercinek az árából kijön egy vadonatúj 802 lóerős S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4251e59-dd93-40da-a010-d9655087a87c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az épület homlokzatát átalakítják, így könnyen lehet, hogy az eresz örökre eltűnik majd.","shortLead":"Az épület homlokzatát átalakítják, így könnyen lehet, hogy az eresz örökre eltűnik majd.","id":"20250301_brusszel-eresz-szajer-jozsef-atalakitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4251e59-dd93-40da-a010-d9655087a87c.jpg","index":0,"item":"69dfdbe4-f4e8-45c7-9aa9-3878ce2b68e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_brusszel-eresz-szajer-jozsef-atalakitas","timestamp":"2025. március. 01. 21:43","title":"Elvesztette emlékhely jellegét a brüsszeli eresz, amelyen Szájer József lecsúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c005cb-a17f-48f4-9cfc-da0ef00cfd96","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Pep Guardiola szerint Rodri állapota gyorsabban javul, mint azt várták.","shortLead":"Pep Guardiola szerint Rodri állapota gyorsabban javul, mint azt várták.","id":"20250303_manchester-city-rodri-visszateres-aranylabda-spanyol-kozeppalyas-pep-guardiola-klubvilagbajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41c005cb-a17f-48f4-9cfc-da0ef00cfd96.jpg","index":0,"item":"dc78c9f7-4723-40ff-91b7-143958dde5f8","keywords":null,"link":"/sport/20250303_manchester-city-rodri-visszateres-aranylabda-spanyol-kozeppalyas-pep-guardiola-klubvilagbajnoksag","timestamp":"2025. március. 03. 10:51","title":"Sokkal korábban visszatérhet a Manchester City aranylabdás játékosa, mint az várható volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7852dd-a89b-457a-8e3b-ebc348658221","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Barcelonában tartották meg a legdurvább Porsche Taycant is simán verő Xiaomi SU7 Ultra európai premierjét – ott voltunk, mutatjuk mit láttunk.","shortLead":"Barcelonában tartották meg a legdurvább Porsche Taycant is simán verő Xiaomi SU7 Ultra európai premierjét – ott...","id":"20250303_europaban-az-1548-loeros-csucs-Xiaomi-SU7-Ultra-teszt-velemeny-mwc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c7852dd-a89b-457a-8e3b-ebc348658221.jpg","index":0,"item":"76bd37de-b9e8-4f28-b169-7ddca22c9170","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_europaban-az-1548-loeros-csucs-Xiaomi-SU7-Ultra-teszt-velemeny-mwc","timestamp":"2025. március. 03. 09:49","title":"Európában az 1548 lóerős csúcs Xiaomi: Ultra mobillal fotóztuk körbe az Ultra autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6afe26-cd87-48e2-86df-e00aff4be216","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Európában a telekommunikációs szolgáltatók közül elsőként próbálta ki a Deutsche Telekom, mennyire lehet hatékony mobilkapcsolatot biztosítani egy levegőben lévő drónról.","shortLead":"Európában a telekommunikációs szolgáltatók közül elsőként próbálta ki a Deutsche Telekom, mennyire lehet hatékony...","id":"20250301_deutsche-telekom-dron-bazisallomas-mobilkapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b6afe26-cd87-48e2-86df-e00aff4be216.jpg","index":0,"item":"700b622a-9104-4530-9d19-8a248dcddcf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_deutsche-telekom-dron-bazisallomas-mobilkapcsolat","timestamp":"2025. március. 01. 12:03","title":"Így ott is lesz térerő, ahol eddig nem volt: 2,3 km magasba küldött egy drónt a Deutsche Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]