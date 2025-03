Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökét arról kérdezték, hogy mit dolgozott a külföldi tulajdonú sörgyárak szövetségénél. ","shortLead":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökét arról kérdezték, hogy mit dolgozott a külföldi tulajdonú sörgyárak szövetségénél. ","id":"20250319_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-Lanczi-Tamas-MTVA-sorszovetseg-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b.jpg","index":0,"item":"fc2b009a-9992-40c8-b4be-fe2e53bac3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-Lanczi-Tamas-MTVA-sorszovetseg-fizetes","timestamp":"2025. március. 19. 05:43","title":"Lánczi Tamás: Mindenről, amiről számot kellett adnom, arról számot adtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Lidl és a Tesco után a Spar is lépett.","shortLead":"A Lidl és a Tesco után a Spar is lépett.","id":"20250317_Spar-mennyisegi-korlatozas-arresstop-tesco-lidl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295.jpg","index":0,"item":"a0c200b2-0c62-4a41-bc97-2772dd76982f","keywords":null,"link":"/kkv/20250317_Spar-mennyisegi-korlatozas-arresstop-tesco-lidl","timestamp":"2025. március. 17. 19:57","title":"A Spar is mennyiségi korlátozást vezetett be az árrésstop miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Trump szerint Putyin „nagyon komolyan gondolja”, hogy véget akar vetni a háborúnak.","shortLead":"Trump szerint Putyin „nagyon komolyan gondolja”, hogy véget akar vetni a háborúnak.","id":"20250319_donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-tuzszunet-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"09e83e1a-9aa1-4b47-9acd-3e9644d59061","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-tuzszunet-targyalasok","timestamp":"2025. március. 19. 16:34","title":"Trump elárulta, hogy többször is beszélt Putyinnal az elmúlt hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05779725-bed8-4366-ad31-287958239022","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tábla, felfestés és lámpa is volt a gyalogátkelőnél. ","shortLead":"Tábla, felfestés és lámpa is volt a gyalogátkelőnél. ","id":"20250318_Zebran-gazolt-egy-figyelmetlen-sofor-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05779725-bed8-4366-ad31-287958239022.jpg","index":0,"item":"a2dbe174-a597-4c39-8e28-e731042dbdea","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_Zebran-gazolt-egy-figyelmetlen-sofor-video","timestamp":"2025. március. 18. 08:11","title":"Zebrán gázolt egy figyelmetlen sofőr – videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39fae39-7a5f-48ec-906b-68008613071b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nem könnyű nekem ez” – mondta.","shortLead":"„Nem könnyű nekem ez” – mondta.","id":"20250319_Hajos-Andras-reagalt-a-Balazs-Klari-botranyra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e39fae39-7a5f-48ec-906b-68008613071b.jpg","index":0,"item":"0ba1ee4b-f8fa-40ad-b2e6-e141856f0e91","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Hajos-Andras-reagalt-a-Balazs-Klari-botranyra","timestamp":"2025. március. 19. 15:28","title":"Hajós András reagált arra, hogy kihúzta a gyufát a Korda házaspárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Trump-barát ketrecharcos szerint az illegális bevándorlási hullám pusztítást okoz Írországban. ","shortLead":"A Trump-barát ketrecharcos szerint az illegális bevándorlási hullám pusztítást okoz Írországban. ","id":"20250318_Conor-McGregor-Feher-Haz-Donald-Trump-bevandorlas-ellenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f.jpg","index":0,"item":"dd35f2e8-0260-4b3f-893e-0f9bbf981782","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Conor-McGregor-Feher-Haz-Donald-Trump-bevandorlas-ellenes","timestamp":"2025. március. 18. 11:32","title":"Conor McGregor a Fehér Házban járt, ahol bevándorlásellenes nézeteit fejtegette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő a „technofasizmus” ellen hirdetett tiltakozást.","shortLead":"A független képviselő a „technofasizmus” ellen hirdetett tiltakozást.","id":"20250319_hadhazy-akos-technofasizmus-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358.jpg","index":0,"item":"7cfd433e-cd76-4ea8-9e6e-da2db4dd1cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_hadhazy-akos-technofasizmus-tuntetes","timestamp":"2025. március. 19. 11:43","title":"Hadházy újabb tiltakozást jelentett be a Pride betiltása nyomán jövő hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európa egyik legnagyobb zenei fesztiválja kifejezte szolidaritását az LMBTQIA+ közösséggel.","shortLead":"Európa egyik legnagyobb zenei fesztiválja kifejezte szolidaritását az LMBTQIA+ közösséggel.","id":"20250319_sziget-fesztival-pride-kiallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58.jpg","index":0,"item":"92dfaa9f-20c5-4ed5-86c1-9f32b9b64d9a","keywords":null,"link":"/elet/20250319_sziget-fesztival-pride-kiallas","timestamp":"2025. március. 19. 10:01","title":"A Sziget Fesztivál a Pride mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]