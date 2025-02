Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"abbf9bce-c0e9-4f6e-a121-d8b0185418aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvéd szerint értelmetlen volt a bevetés, amelyben Kónya Gábor Lajos életét vesztette.","shortLead":"Az ügyvéd szerint értelmetlen volt a bevetés, amelyben Kónya Gábor Lajos életét vesztette.","id":"20250210_esztergom-robbantas-tek-karteritesi-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abbf9bce-c0e9-4f6e-a121-d8b0185418aa.jpg","index":0,"item":"44abdc0f-19f5-4d2f-a55c-c99114c91452","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_esztergom-robbantas-tek-karteritesi-per","timestamp":"2025. február. 10. 07:49","title":"Esztergomi robbantás: kártérítési pert indított a TEK ellen az akcióban elhunyt kommandós családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39855deb-9735-41a8-8178-69d9fccc375f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt versenyt akar, mert „mi nem a magánérdeket, hanem a közérdeket szolgáljuk”.","shortLead":"Nyílt versenyt akar, mert „mi nem a magánérdeket, hanem a közérdeket szolgáljuk”.","id":"20250210_karacsony-gergely-rakosrendezo-beruhazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39855deb-9735-41a8-8178-69d9fccc375f.jpg","index":0,"item":"f16d3676-bf56-4ac5-a4be-4de018a2808b","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_karacsony-gergely-rakosrendezo-beruhazo","timestamp":"2025. február. 10. 11:35","title":"Karácsony: Beruházót keres a főváros Rákosrendezőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f1f569-f53e-4693-ae70-75948ff05649","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Boldog István volt fideszes képviselő a Facebookon jelentette be, hogy sikerült a 60 kilométeres túrát teljesítenie.","shortLead":"Boldog István volt fideszes képviselő a Facebookon jelentette be, hogy sikerült a 60 kilométeres túrát teljesítenie.","id":"20250209_boldog-istvan-kitores-napi-tura-neonaci-rendezveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4f1f569-f53e-4693-ae70-75948ff05649.jpg","index":0,"item":"15330c6c-694e-4680-bc74-40717d1970a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_boldog-istvan-kitores-napi-tura-neonaci-rendezveny","timestamp":"2025. február. 09. 18:15","title":"Boldog István is teljesítette a szélsőjobbos túrát a Kitörés napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3848d23d-652b-469d-ac4f-f8046f783cd1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Pénzjutalmat és dicséretet kaptak a tűz megfékezésén dolgozó vasutasok.","shortLead":"Pénzjutalmat és dicséretet kaptak a tűz megfékezésén dolgozó vasutasok.","id":"20250211_mav-keleti-palyaudvar-tuzeset-kigyulladt-futomozdony-nem-gyujtogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3848d23d-652b-469d-ac4f-f8046f783cd1.jpg","index":0,"item":"b523183e-c988-4555-94ef-e26c00ef4d07","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_mav-keleti-palyaudvar-tuzeset-kigyulladt-futomozdony-nem-gyujtogatas","timestamp":"2025. február. 11. 16:08","title":"A MÁV szerint műszaki hiba okozhatta a januári mozdonytüzet a Keletiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05a2afa-c36a-40d7-8868-89754000bd85","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Rod Blagojevich 2009-ben pénzért kínálta azt a szenátusi posztot, amelyet az elnökké választott Barack Obama töltött be korábban.","shortLead":"Rod Blagojevich 2009-ben pénzért kínálta azt a szenátusi posztot, amelyet az elnökké választott Barack Obama töltött be...","id":"20250211_egyesult-allamok-elnoki-kegyelem-donald-trump-rod-blagojevich","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e05a2afa-c36a-40d7-8868-89754000bd85.jpg","index":0,"item":"dd2e2d9d-0692-4341-a2f3-2d7c6f1a7f1a","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_egyesult-allamok-elnoki-kegyelem-donald-trump-rod-blagojevich","timestamp":"2025. február. 11. 14:42","title":"Trump kegyelmet adott Illinois korrupció miatt elítélt volt kormányzójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fae498-4fbb-415d-a9d1-6e005d81d811","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átlagosan 9 százalékkal drágultak a lakások januárban Magyarországon, legalábbis ezt mutatja az ingatlan.com lakásárindexe. A legnagyobb mértékben Debrecenben és környékén, valamint Budapesten emelkedett az az ár, amit a hirdetők lakásukért kapni szeretnének. Budapesten 1,17 millió forint az átlagos négyzetméterár.","shortLead":"Átlagosan 9 százalékkal drágultak a lakások januárban Magyarországon, legalábbis ezt mutatja az ingatlan.com...","id":"20250210_ingatlan-lakasarindex-lakasar-emelkedes-lakasdragulas-lakashirdetes-elado-lakasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48fae498-4fbb-415d-a9d1-6e005d81d811.jpg","index":0,"item":"0e4ce2ae-be2a-4a6f-ae23-1843d6c5cf32","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250210_ingatlan-lakasarindex-lakasar-emelkedes-lakasdragulas-lakashirdetes-elado-lakasok","timestamp":"2025. február. 10. 11:42","title":"Egyre vastagabban fog a lakásukat hirdetők ceruzája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18087d61-e5f1-4a34-9c58-f185e1b9020f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Kárpátok karavánja. ","shortLead":"A Kárpátok karavánja. ","id":"20250211_Ilyen-lehetne-egy-Dacia-lakoauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18087d61-e5f1-4a34-9c58-f185e1b9020f.jpg","index":0,"item":"b69d61c4-25c3-49b3-9ddd-9a93022c785f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_Ilyen-lehetne-egy-Dacia-lakoauto","timestamp":"2025. február. 11. 08:45","title":"Ilyen lehetne egy Dacia lakóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Sam Altmannak esze ágában sincs Elon Musk kezébe adni az OpenAI-t, ellenben az egykori Twittert szívesen megszerezné a világ leggazdagabb emberétől.","shortLead":"Sam Altmannak esze ágában sincs Elon Musk kezébe adni az OpenAI-t, ellenben az egykori Twittert szívesen megszerezné...","id":"20250211_sam-altman-elon-musk-openai-twitter-felvasarlas-chatgpt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"0e3b5365-5ec4-4c5e-91d2-14a2aae7e604","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_sam-altman-elon-musk-openai-twitter-felvasarlas-chatgpt","timestamp":"2025. február. 11. 12:28","title":"Az OpenAI nem eladó – Elon Musknak üzent a vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]