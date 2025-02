Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A svéd rendőrség szerint nem volt ideológiai indítéka az örebrói támadásnak.","shortLead":"A svéd rendőrség szerint nem volt ideológiai indítéka az örebrói támadásnak.","id":"20250205_svedorszag-iskolai-lovoldozes-orebro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd.jpg","index":0,"item":"8cdc2d91-8046-4caa-b49f-85ca4fe20a01","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_svedorszag-iskolai-lovoldozes-orebro","timestamp":"2025. február. 05. 08:27","title":"Svédországi lövöldözés: 11 halott, az elkövető egyedül cselekedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","shortLead":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","id":"20250205_integritas-hatosag-biro-ferenc-gyanusitas-ugyeszseg-panasz-elutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f.jpg","index":0,"item":"a61119ba-156b-4dee-a0d7-86a9e34d57fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_integritas-hatosag-biro-ferenc-gyanusitas-ugyeszseg-panasz-elutasitas","timestamp":"2025. február. 05. 15:28","title":"Gyanúsított marad az Integritás Hatóság elnöke, az ügyészség elutasította panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20ce446-b682-4244-b18f-e948e5ead02b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint tízezer hivatásos pozíció betöltetlen az országban.","shortLead":"Több mint tízezer hivatásos pozíció betöltetlen az országban.","id":"20250206_Mar-Szerbia-is-Sri-Lankarol-importal-soforoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f20ce446-b682-4244-b18f-e948e5ead02b.jpg","index":0,"item":"7dd28441-5027-4470-86ee-ae8cbdf9eded","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Mar-Szerbia-is-Sri-Lankarol-importal-soforoket","timestamp":"2025. február. 06. 07:16","title":"Már Szerbia is Srí Lankáról importál sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétették az első hivatalos jelentést az Azerbaijan Airlines decemberben lezuhant utasszállító repülőgépéről.","shortLead":"Közzétették az első hivatalos jelentést az Azerbaijan Airlines decemberben lezuhant utasszállító repülőgépéről.","id":"20250204_Azerbajdzsan-lezuhant-repulogep-Oroszorszag-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05.jpg","index":0,"item":"db4d452b-fad8-4c38-b474-18d6f0b75540","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_Azerbajdzsan-lezuhant-repulogep-Oroszorszag-jelentes","timestamp":"2025. február. 04. 20:47","title":"Kiderült mi okozhatta az azeri repülőgép-balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce0e38-e68e-43cd-91cb-79ded95a72f6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Gideon Szaár külügyminiszter szerint Izraelt megszállottan démonizálja a tanács és több határozatban ítélték el, mint Iránt, Kubát, Észak-Koreát és Venezuelát együttvéve.","shortLead":"Gideon Szaár külügyminiszter szerint Izraelt megszállottan démonizálja a tanács és több határozatban ítélték el, mint...","id":"20250205_izrael-kilepes-emberi-jogi-tanacs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fce0e38-e68e-43cd-91cb-79ded95a72f6.jpg","index":0,"item":"84ac702a-9cde-4d56-823c-2c326d701ca9","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_izrael-kilepes-emberi-jogi-tanacs-ebx","timestamp":"2025. február. 05. 20:46","title":"Izrael is bejelentette kilépését az Emberi Jogi Tanácsból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4182af36-de99-4d68-b897-19fe320c53e2","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Belgium annyira elhanyagolta a haderőfejlesztés az elmúlt évtizedekben, hogy egyesek szerint szégyen Brüsszelben tartani a NATO székhelyét. Az ország nem teljesítette a szövetségi előírásokat, ha pedig mégis költött fegyverre, abban nem volt köszönet. Szeretettel Brüsszelből-sorozatunk írása.","shortLead":"Belgium annyira elhanyagolta a haderőfejlesztés az elmúlt évtizedekben, hogy egyesek szerint szégyen Brüsszelben...","id":"20250204_Szeretettel-Brusszelbol-nato-hadsereg-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4182af36-de99-4d68-b897-19fe320c53e2.jpg","index":0,"item":"65693bdb-b6e1-49cf-814f-f2a3aace0ea6","keywords":null,"link":"/360/20250204_Szeretettel-Brusszelbol-nato-hadsereg-fejlesztes","timestamp":"2025. február. 04. 17:30","title":"Repedt alvázú páncélosokkal és létszámhiányos hadsereggel kapott fontos NATO-feladatot Belgium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538b224c-597c-4bff-90d4-5f9d42089aab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Csak semmi lazsálás: megjelent egy új futóalkalmazás, ami csak akkor hagyja, hogy szóljon a zene, ha épp mozog. ","shortLead":"Csak semmi lazsálás: megjelent egy új futóalkalmazás, ami csak akkor hagyja, hogy szóljon a zene, ha épp mozog. ","id":"20250205_walkstar-futo-alkalmazas-zene-megallitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538b224c-597c-4bff-90d4-5f9d42089aab.jpg","index":0,"item":"4c447abb-5a83-436b-98c4-e62ba1490fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_walkstar-futo-alkalmazas-zene-megallitasa","timestamp":"2025. február. 05. 19:03","title":"Diszkrét terror: ez az app a zenét is megállítja, valahányszor szünetet tart futás vagy sétálás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c188bd3-da04-4df0-8754-6c30358ca8f3","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250206_Marabu-Feknyuz-Mi-nem-elado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c188bd3-da04-4df0-8754-6c30358ca8f3.jpg","index":0,"item":"3782ed7f-f820-4d27-b471-76b6946f7202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Marabu-Feknyuz-Mi-nem-elado","timestamp":"2025. február. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mi nem eladó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]