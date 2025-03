A magyar válogatott három játékosa is izomsérülést szenvedett a Törökország előtti Nemzetek Ligája-osztályozó isztambuli első meccse előtt – közölte a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hivatalos X-fiókja. A legrosszabbul Hegyi Krisztián, a Debrecen fiatal kapusa járt, akinek el is kellett hagynia a válogatottat, ő visszatért csapatához.

Kisebb izomproblémával küzd Sallai Roland, valamint a válogatott keretbe először meghívott Dárdai Bence is, így a Galatasaray és Freiburg játékosa is a többiektől külön edzett a mérkőzést megelőzően. Marco Rossi szerda este az MTI kérdésere megerősítette, hogy sem Sallai, sem Dárdai nem léphet pályára Isztambulban, előbbi el sem utazott a csapattal.

Sallai az elmúlt években alapembere volt Rossi csapatának, de a legifjabb Dárdaihoz is komoly reményeket fűzött a szövetségi kapitány, így mindkét játékos kiesése nagy érvágást jelent az A-ligás hely megőrzéséért küzdő nemzeti csapatnak.

Marco Rossi közölte azt is, hogy szerdán az őszi NL-mérkőzéseket kihagyó, de a Bundesligában remeklő Gulácsi Péter sem edzett szerdán.

Arra a kérdésre, hogy Sallai sérülésével egyszerre pályán lehet-e Kerkez Milos és a válogatottban posztriválisának számító, de klubjában, az NB I.-ben éllovas Puskás Akadémiában rendre egy sorral előrébb játszó Nagy Zsolt, Rossi annyit felelt, hogy “talán.” A szövetségi kapitány saját csapatát és az ellenfelet is méltatta:

“Gyors, technikás futballisták alkotják a riválist, de a sok jó játékos ellenére sem vagyunk megijedve, harcolni fogunk azért, hogy jó eredményt érjünk el. A törökök kerete jóval értékesebb, mint a mienk, de ezt a különbséget sok alkalommal le tudtuk dolgozni a pályán. Hogy ez ismét sikerüljön, bátorságot és karaktert kell mutatnunk” – nyilatkozta Marco Rossi.

“Nehéz időszakon vagyok túl, de a kemény munka mindig megtérül. Hálás vagyok a kapitánynak, hogy bízik bennem és újra a csapathoz, ehhez a családhoz tartozhatok.” – nyilatkozta a válogatottba újra meghívott Szalai Attila. “A futball gyorsan változik, így természetes, hogy kilenc hónap után van változás a válogatottnál is. Mindig jönnek ügyesebb, erősebb és gyorsabb játékosok. Az viszont nem változott, hogy segítjük egymást a pályán és azon kívül is, és hogy jó eredményt akarunk elérni” – tette hozzá a belga Standard Liege-nél kölcsönben szereplő hátvéd.

Szalai korábban éppen a török Fenerbahce játékosaként lett ismert. “Jó visszatérni Isztambulba is, mert a Fenerbahcében töltött időszakom után ez egy különleges város nekem. Mindig öröm itt lenni, ahogy most is” – mondta ezzel kapcsolatba. Felidézte azt is, hogy isztambuli időszakában robbant be a csapatba a török válogatott sztárja, a ma már a Real Madridban szereplő Arda Güler, aki a csütörtöki mérkőzésen eltiltás miatt nem léphet pályára.

A magyar válogatott előbb idegenben csap össze Törökországgal, a mérkőzést csütörtökön 18 órától rendezik Isztambulban. A visszavágóra vasárnap este, szintén 18 órától kerül sor a Puskás Arénában.