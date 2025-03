Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e79db3b-c5e5-4d1c-981f-433c628ce8b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt csak azt közölte, a miniszterelnök-helyettes nem áll kapcsolatban Cs. Sándorral.","shortLead":"A párt csak azt közölte, a miniszterelnök-helyettes nem áll kapcsolatban Cs. Sándorral.","id":"20250329_Semjen-Zsolt-Cs-Sandor-KDNP-fenykep-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e79db3b-c5e5-4d1c-981f-433c628ce8b0.jpg","index":0,"item":"56768a5d-49a6-441c-a134-6d50dd1d0135","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Semjen-Zsolt-Cs-Sandor-KDNP-fenykep-Tisza-Part","timestamp":"2025. március. 29. 12:07","title":"A KDNP nem árulta el, miért pózolt korábban Semjén azzal a férfival, aki rátámadt a Tisza standjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok visszaállítása fejében. Voltak már kísérletek a megfékezésére, de ezeket túlélte. Most viszont emberére talált: egy indonéz programozó sikeresen feltörte a többplatformos zsarolóprogramot. Eljárását a megzsaroltak is használhatják.","shortLead":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok...","id":"20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f.jpg","index":0,"item":"19cac686-4b29-4ef1-841c-2a88023a66c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","timestamp":"2025. március. 29. 20:03","title":"Most sokan felsóhajthatnak: kifogtak a veszélyes zsarolóvíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter annak ellenére jelentette ezt ki, hogy Magyarországon negyedik éve hathavonta hosszabbítgatják meg a háborús vészhelyzetet.","shortLead":"A miniszter annak ellenére jelentette ezt ki, hogy Magyarországon negyedik éve hathavonta hosszabbítgatják meg...","id":"20250330_szijjarto-peter-ukrajna-haboru-europai-unio-veszelyhelyzet-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295.jpg","index":0,"item":"336f0e75-1bf4-4ee6-b231-1868db95523c","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_szijjarto-peter-ukrajna-haboru-europai-unio-veszelyhelyzet-beke","timestamp":"2025. március. 30. 12:58","title":"Szijjártó: az EU egyetlen tagállamát és egészét sem fenyegeti semmilyen háborús kockázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3dd6ce-a8f7-4d44-b432-d68c39d69eeb","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egymással versengve teljesítik Donald Trump feltételeit az amerikai egyetemek, hogy elkerüljék a kormányzati pénzek elapadását. Az elnöki akaratnak a felsőoktatás minősége, illetve a kutatási és szólásszabadság láthatja kárát.","shortLead":"Egymással versengve teljesítik Donald Trump feltételeit az amerikai egyetemek, hogy elkerüljék a kormányzati pénzek...","id":"20250329_trump-es-azegyetemek-diktatum-penzmegvonas-behodolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e3dd6ce-a8f7-4d44-b432-d68c39d69eeb.jpg","index":0,"item":"40bb7129-d3d9-48a3-9f49-a34ed4d3e79e","keywords":null,"link":"/360/20250329_trump-es-azegyetemek-diktatum-penzmegvonas-behodolas","timestamp":"2025. március. 29. 11:00","title":"A Columbiával az élen kapitulálnak az amerikai egyetemek Trump kultúrháborús offenzívája előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni a hatékonyság és a csapat jólléte között. Ugyanakkor az, hogy e kritériumoknak folyamatosan meg tudjon felelni, hatalmas érzelmi és szellemi megterheléssel jár. Hogyan lehet ezt a nyomást hosszú távon kezelni, mi az, ami nélkül még a legtehetségesebb vezető sem képes sikerre vinni csapatát?","shortLead":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni...","id":"20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1.jpg","index":0,"item":"daafcba2-0163-43f4-be82-cfc6eabdf886","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","timestamp":"2025. március. 29. 13:30","title":"Rosszul alszik? Akkor ezekkel a következményekkel kell számolnia!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"ea639f5e-20cf-4df1-8419-63ab2a17b0f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városvezető szerint megfigyelték és lehallgatták őket, feljelentést tesznek az ügyben. ","shortLead":"A városvezető szerint megfigyelték és lehallgatták őket, feljelentést tesznek az ügyben. ","id":"20250328_lehallgatas-poloska-rejtett-kamera-almadi-balaton-polgarmesteri-hivatal-jegyzo-kem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea639f5e-20cf-4df1-8419-63ab2a17b0f3.jpg","index":0,"item":"4f7a7d96-2e81-4d3a-ae2a-c3b238c3b240","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_lehallgatas-poloska-rejtett-kamera-almadi-balaton-polgarmesteri-hivatal-jegyzo-kem","timestamp":"2025. március. 28. 19:14","title":"Felújítás közben rejtett kamerára és lehallgatókészülékre bukkantak a balatonalmádi polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b17c66-dbee-49d3-949a-3b30e5bf168e","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"Három iskolás annyira beleélte magát Winnetou kalandjaiba 1925 márciusában, hogy elszöktek otthonról, és India dzsungelei (!) felé vették az irányt. Egy asszony a kutyái testmelegével kezelte reumáját, de tönkretette anyagilag az ebadó, a városházán viszont csak kinevették. A magyar állam, a magyar nemzet és a magyar hadsereg becsületének megsértése miatt is könnyen bíróság előtt találták magukat az emberek, egy gyerekbántalmazó tanítót viszont azzal vett védelmébe a rácalmási plébános száz éve, hogy neki csak négyszer-ötször jelentették, hogy kíméletlenül veri a diákokat.","shortLead":"Három iskolás annyira beleélte magát Winnetou kalandjaiba 1925 márciusában, hogy elszöktek otthonról, és India...","id":"20250329_szazeves-ujsag-1925-marcius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5b17c66-dbee-49d3-949a-3b30e5bf168e.jpg","index":0,"item":"a63528c0-f496-4472-a193-0f8dee70e3bd","keywords":null,"link":"/360/20250329_szazeves-ujsag-1925-marcius","timestamp":"2025. március. 29. 15:30","title":"Biztonságban voltak a pestiek száz éve: minden magyar zsebtolvaj külföldön dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84165b00-0589-48c9-922a-2adcdc913c33","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"1925. március 30-án hunyt el korának egyik legnagyobb szellemi kapacitású embere, aki polihisztori tudását arra használta, hogy az okkultizmus és a tudomány párosításával az első világháború utáni, depressziós, kétségbeesett világnak megmutassa az utat a tökéletes élet: iskola, kultúra, gazdaság, medicina, demokrácia, politika felé. Filozófus, író, természettudós, pedagógus, képzőművész, zenetudós, építész, koreográfus, ékszertervező, látnok és vallási vezető – ez mind ő volt.","shortLead":"1925. március 30-án hunyt el korának egyik legnagyobb szellemi kapacitású embere, aki polihisztori tudását arra...","id":"20250330_A-tudomanyos-okkultizmus-profetaja-Rudolf-Steiner-1861-1925","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84165b00-0589-48c9-922a-2adcdc913c33.jpg","index":0,"item":"f26628eb-9e29-45bb-bc00-ec4d3cb3a36f","keywords":null,"link":"/360/20250330_A-tudomanyos-okkultizmus-profetaja-Rudolf-Steiner-1861-1925","timestamp":"2025. március. 30. 13:30","title":"A tudományos okkultizmus prófétája – 100 éve halt meg Rudolf Steiner, a Waldorf-pedagógia atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]