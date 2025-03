„Olyan időszakban vagyok, amikor szakítottam az edzői munkával, és úgy döntöttem a családommal együtt, hogy egy másik irányba indulok. A labdarúgásnál maradtam, de felső vezetői szerepet kaptam a Red Bullnál. Nagyon élveztem a feladatot, passzolt hozzám és a jelenlegi életünkhöz is. Rengeteget utaztam és sokat tanultam, hiszen volt rá lehetőségem. Most viszont előállt egy új helyzet” – nyilatkozta a minap Lőw Zsolt, az RB Leipzig frissen kinevezett vezetőedzője.

Lőw Zsolt lett az RB Leipzig vezetőedzője Lőw Zsolt lett a magyar válogatott Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig labdarúgócsapatának vezetőedzője. Elődjét, Marco Rosét vasárnap mentette fel azonnali hatállyal a munkavégzés alól a klub vezetősége.

Furcsa helyzetben találta magát a magyar szakember, hiszen azt a Marco Rosét váltja most a kispadon, akinek a megmentésén dolgozott az elmúlt hónapokban. A bajnokság után a pályát és a stoplist valami elegánsabbra cserélné, de előtte még edzői pályafutása legnemesebb feladatának kell megfelelnie. Ugyan másodedzőként többször játszott már Bajnokok Ligája elődöntőt, sőt, Thomas Tuchel oldalán a Chelsea-vel megnyerte a sorozatot, emellett német és francia bajnoknak is mondhatja magát, vezetőedzőként ez lesz az első megbízatása. A lipcsei csapatnál a célok nem kisebbek, mint bejutni a Német Kupa döntőbe, a bajnokságban pedig odaérni a Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyek valamelyikére.

Véber György cipőjét örökölte meg utánpótlás-játékosként

Lőw Zsolt 1979. április 29-én született Budapesten és az újpesti víztorony közelében nőtt fel, kellemes sétatávra a Szusza Ferenc Stadiontól. Édesapja, Lőw János utánpótlásedzőként dolgozott a klubnál, így nem meglepő módon Zsoltnak is az volt az álma, hogy egyszer lila-fehérben játszhasson. A klubhoz végül nem apja, hanem három újpesti kiválóság révén került be. Kozma István, Katona György és Rostás Sándor egy utánpótlástornán figyeltek fel a fiatal tehetségre.

Ma már úgy mondanánk, hogy ők voltak a scoutok, de persze akkor ezt a kifejezést nem ismertük. Odajöttek, és mondták, figyelj, kicsi, látjuk, hogy tehetséges vagy. Volna kedved az Újpestben futballozni? Madarat lehetett volna fogatni velem. Bementem szeptemberben az iskolába, és mindenkinek elmondtam az első nap, osztálytársaknak, tanároknak, mindenkinek, lehet, hogy 300 embernek is, hogy nekem délután edzésem lesz az Újpestben, és egy kis kék könyv az igazolásom

– mesélte egy, a Telexnek adott interjúban.

A fiatal Zsolt helyzete azonban így sem volt egyszerű Újpesten, a társaktól rendszeresen megkapta, hogy csak azért kerül be a kezdőcsapatba, mert az apja az edzője. Ekkor még álmodni sem mert volna róla, hogy egy nap külföldön, a világ egyik legjobb bajnokságában focizhat, ahogyan arról sem, hogy később milyen szintre jut el edzőként. „Jó hosszú volt az út onnan kezdve, hogy Véber Gyuri cipőit kaptam meg a juniorban, mert a felnőtteknél neki volt a legkisebb lába. Annak idején én nem mondhattam olyan csapatokat, mint a Chelsea, a Bayern München vagy a PSG arra a kérdésre, hogy hol szeretnék focizni, mert a mi időnkben még nem volt nyitva a világ. Csehszlovákiába és nagyon-nagyon jó esetben Ausztriába mentünk egy-egy kisebb tornára, ha apu el tudta intézni. Nekünk még csak az Újpest létezett, meg az álom, hogy akiknek a labdákat összeszedjük, azokkal majd egyszer ott lehessünk a pályán is” – emlékezett vissza.

Lőw Zsolt újpesti pályafutása az első Orbán-kormány idejére tehető: 1998-ban mutatkozott be a Megyeri úton és 2002-ig bezárólag 97 NB I-es mérkőzésen lépett pályára nevelőegyüttesében, amelyben hat gólt szerzett, dacára annak, hogy jobbára balhátvédként és bal oldali középpályásként játszott. A miniszterelnök támogatását élvező Újpest ugyan jó helyzetben volt akkoriban – az évezred elején például jelentősen átépítették a stadionját –, bajnoki címet nem sikerült nyernie ez alatt a négy év alatt sem. Lőw végül egy Magyar Kupa- és egy Szuperkupa-győzelemmel búcsúzott a IV. kerülettől. Fontos volt számára a 2002-es év, hiszen amellett, hogy a német élvonalbeli Energie Cottbushoz szerződött, ekkor mutatkozott be a magyar válogatottban, harmadik mérkőzésén ráadásul megszerezte első és egyben egyetlen gólját egy Izland elleni Eb-selejtezőn. Összesen 25-ször ölthette magára a címeres mezt.

Júrkasz Szeitarídisz (balra) Lőw Zsolt (jobbra) szorításában próbálkozik egy beadással a Magyarország–Görögország barátságos mérkőzésen 2008. május 24-én a Puskás Ferenc Stadionban Attila Kisbenedek / AFP

Cottbusban összeállt a magyar tengely

Az Energie Cottbus ugyan csak 1997-ben jutott fel a német másodosztályba, de abban az évben első (volt) NDK-s csapatként Német Kupa-döntőt játszhatott. Korlátozott anyagi lehetőségei miatt merőben más koncepció szerint építkezett az együttes, mint a többi német klub, a jól bejáratott nyugati játékosok helyett inkább kelet-európai, ottani viszonylatban olcsó futballistákkal erősítette meg a keretét. Így fordulhatott elő, hogy 1998 és 2007 között összesen hét magyar játékos is megfordult a brandenburgiaknál, akik az ezredforduló elején történetük során először feljutottak az élvonalba.

Eduard Geyer vezetőedző – aki az 1990-es években még a Siófoki Bányász SE-t is irányította egy ideig – előszeretettel igazolt újpesti és ferencvárosi kötődésű játékosokat. A történelmi feljutásban két magyar játékosra is fontos szerep hárult, a nagybányai születésű, de kilencszeres magyar válogatott Miriuta László mellett Mátyus János is alapembernek számított.

Szerény anyagi lehetőségei miatt sokan lesajnálták a Cottbust, mondván, a Bundesliga nagyágyúi mellett esélye sem lesz labdába rúgni, de újfent rácáfolt a kétkedőkre. A klub addigi átigazolási taktikáját követve további kelet-európai játékosokkal erősítette meg a keretet az új idényre, többek között a Genktől érkező Horváth Ferenccel és a német másodosztályú Waldhof Mannheimben játszó Sebők Vilmossal. Előbbi nem vált be, néhány hónap után Izraelbe szerződött el, a korábbi újpesti védő viszont nagy húzás volt: 2000 októberében a Cottbus 1–0-ra legyőzte a Bayern München csapatát Sebők Vilmos góljával.

A Cottbus meglepetésre három szezont töltött a Bundesligában, az utolsó évben már Lőw Zsolttal a fedélzeten. Az újpesti balhátvéd hamar alapemberré vált új egyesületében, összesen 31 mérkőzésen lépett pályára, ám a csapata ennek ellenére búcsúzott az idény végén az élvonaltól. A szurkolók nagyon megkedvelték, így a másodosztályban is a csapattal tartott, második idényében négy gólt szerzett, végül 2005-ben eligazolt a szintén második vonalban szereplő Hansa Rostockhoz.

Mindenki leírta, de élete legjobb döntését hozta meg

Mivel a kikötővárosiaknál nem kapott rendszeres játéklehetőséget, ismét a klubváltás mellett döntött, de nagy meglepetésére a harmadosztályú Hoffenheimhez vezetett az útja. Cikizték, zrikálták, sőt már a pályafutását temették, de Lőw hitt benne, hogy jó döntést hozott, ugyanis egy olyan ember keze alá került, akinek későbbi edzői karrierjét is köszönheti. Ezt az embert Ralf Rangnicknak hívják.

Ralf Rangnick AP

A német mester csodát tett a Hoffeinheimnél, a harmadosztályból egészen a Bundesligáig vezette a klubot, ráadásul újoncként az élvonalban a tabella első helyén zárta az őszi szezont. A siker kulcsa az agresszív stílusban leledzett, Rangnick csapata a gyors letámadásokra és visszatámadásokra épített, amivel alaposan meglepték a legnagyobbakat is: 17 meccsen 47 gólt szerezett a Hoffenheim, ebből 18-at Vedad Ibisevics. Jürgen Klopp is ekkoriban fedezte fel a taktika hatékonyságát, amit a későbbiekben mesteri szintre fejlesztett a Liverpoolnál.

Lőwnek a Bundesligában mindössze egy meccs jutott a Hoffenheim színeiben, így ismét egy osztályt visszaugrott és karrierjét a Mainz csapatánál fejezte be, ahol egy másik nagy hatású edzővel ismerkedett meg: Thomas Tuchellel. Új klubjával is sikerült felverekednie magát a legjobbak közé, ám 2010-ben olyan súlyos bokasérülést szenvedett, ami miatt már nem tudott a csapat teljes értékű tagja lenni, a szezon végén pedig bejelentette, hogy felhagy a profi labdarúgással.

Teher alatt jó magasra nőtt a pálma

Visszavonulása után nem sokkal éppen Las Vegasban nyaralt a családjával, amikor megcsörrent a telefonja. A vonal túlsó végén Ralf Rangnick volt, aki mihamarabb találkozni szeretett volna egykori játékosával. Arra kérte, hogy a tengerentúlról ne Budapest, hanem Salzburg felé vegye az irányt, mert egy fontos dologról szeretne vele beszélni. Erre ugyan néhány napot még várni kellett, de hazaérkezése után Lőw autóba pattant és meg sem állt Ausztriáig. Rangnick munkát ajánlott neki a Salzburg fiókcsapatának számító Lieferingnél másodedzőként, ahol egyébként Szoboszlai Dominik nemzetközi karrierje is elindult néhány évvel később.

Szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma. Nos, Lőw már edzői pályája legelején megtapasztalta, milyen az, amikor nyomás alatt kell dolgoznia, de az egyre növekvő elvárásoknak rendre meg tudott felelni. Ugyan életében még egy edzést sem vezetett le, Rangnick nyomatékosította, hogy a Lieferingnek fel kell jutnia az osztrák harmadosztályból, mert a klubmodellben nagyon fontos, hogy azok a tehetséges fiatalok, akik nem férnek be az első csapatba, ne két osztállyal lejjebb játsszanak, hanem csak eggyel.

Sikerrel járt, de túl sok ideje nem maradt mindezt kiélvezni, a következő szezonban már a dobogót kellett megcélozni, immáron a másodosztályban. Lőw Zsolton ezzel sem lehetett kifogni, így az újabb eredményes idény után a Salzburg kispadján találta magát a frissen kinevezett Adi Hütter másodedzőjeként. Amellett, hogy az új edző munkáját segítette, Rangnick azzal a feladattal bízta meg, hogy adja át a Red Bull család által képviselt szemléletet az új vezetőedzőnek. És persze nyerjék meg a bajnokságot és a kupát is.

Lőw Zsolt wikimedia commons

Talán nem lepünk meg senkit, ha eláruljuk, egyrészt Lőwék teljesítették ezt a kihívást is (az pedig már csak a hab volt a tortán, hogy az Európa-liga csoportkörét veretlenül abszolválták), másrészt Rangnicknak újabb ötlete támadt. A német edzőzseni arra jutott, a fiatalok fejlődésének fontos kicsúcsosodása lenne, ha a Red Bull rendszerének plafonját egy Bundesliga-csapat jelentené, ezért 2015 nyarán ő maga ült le a lipcseiek kispadjára, maga mellé vette Lőwöt pályaedzőként és ketten együtt az élvonalba vezették az együttest.

A feljutás után Rangnick visszaült ugyan a sportigazgatói székbe, de Lőw helye betonbiztosnak tűnt, a kérdés csak az volt, ki kerül elé vezetőedzőnek. Az osztrák Ralph Hasenhüttl lett a befutó, segítője pedig tökéletesen átadta a klub futballról alkotott filozófiáját. Bombaerős rajttal indult a Lipcse a Bundesligában, 15 forduló után ugyanannyi ponttal állt, mint a listavezető Bayern München. Ugyan az eredményt nem a szerencsének tudta be, Lőw mégis túlzott elvárásnak gondolta, hogy meglehet a Bajnokok Ligája-szereplést érő helyek valamelyike.

Irreális célokat a tabella éléről sem szeretnénk kitűzni, de arra nem számítunk, hogy a csapatunk fejlődése látványosan megtorpanna. Amire viszont számítunk, hogy az ellenfelek egyre jobban minket akarnak legyőzni és a céljaik elérése érdekében hajlandóak lesznek lemondani a saját futballjukról. Eddig nem ismertek minket, meglepetést tudtunk okozni, tavasszal már nehezebb dolgunk lesz. A Bajnokok Ligája főtábláját még nem venném a számra, de a teljesítményünket látva valóban reális célkitűzés lehet a nemzetközi kupaindulást érő helyek egyikének a megszerzése, ennyit módosíthatunk a korábbi céljainkon

– nyilatkozta akkor az Origónak.

A világszenzációt jelentő bajnoki címről végül bőven lecsúszott a Lipcse, de az ezüstérmet ennek ellenére sikerült bezsebelnie, ami újonc csapatként hatalmas bravúr. Lőw Zsolt sikeres munkáját mutatja, hogy 2018 májusában felvetődött, Hasenhüttl távozása esetén ő veheti át a lipcsei csapatot, ám végül egy igazi nagyágyúnál kötött ki, ezen a nyáron ugyanis a Paris Saint-Germain csapatához szerződött, ahol Thomas Tuchel munkáját segítette másodedzőként.

Ilyen lehetőség ritkán adódik egy magyar futballedző életében, ezért is döntöttem úgy, hogy belevágok a francia kalandba. Talán nem tűnök önteltnek, ha azt mondom, büszke vagyok arra, amit hat esztendő alatt elértem. Ha a szokásosnál nagyobb tempóban is, de megugrottam azokat a lépcsőfokokat, amelyekre szükségem volt a szakmai fejlődésem érdekében. Ha olykor gyötrődtem is emiatt, mentem előre szakadatlanul. A gyors tempó ugyanakkor elképesztő megterheléssel járt. Most már elárulhatom, még az is felvetődött bennem, hogy tartok egy kis pihenőt, csakhogy befutott a PSG ajánlata

– nyilatkozta a párizsiakhoz igazolását követően a Nemzeti Sportnak.

Út a klubfutball csúcsára

Adva volt egy rakat világsztár – köztük a 222 millió euróért vásárolt Neymar, a világbajnok francia csatár, Kylian Mbappé, vagy éppen a brazil válogatott belsővédői, Thiago Silva és Marquinhos –, de a valóságban sokkal nehezebb volt belőlük ütőképes csapatot faragni, mint azt a laikusok gondolnák. Az edzői stábnak hiába volt egy gondolata arról, milyen taktikával küldenék csatába a játékosaikat, ők ezzel sokszor mit sem törődtek és kényük-kedvük szerint mozogtak a pályán.

Az egyik ilyen alkalom szülte az ötletet, hogy egy kis tesztnek vessék alá a játékosokat. Az egyik meccsükről készítettek egy pillanatképet, amelyen éppen összevissza kóvályogtak, kipixelezték a játékosokat, és csupán a pályán elfoglalt pozíciójuk alapján kellett megtippelniük, ki hol lehet. Lőw szerint pénzbüntetéssel hiába fenyegették volna őket, semmi hatása nem lett volna, ezért néhány extra szabadnapot ígértek nekik, ha legalább nyolc embert sikerül beazonosítaniuk. A feladványból végül remek csapatépítő lett, ahol ugyan csak négy jó megoldása volt a PSG sztárjainak, ennek ellenére kaptak egy kis engedményt az edzőktől. „Amit a PSG-nél tanultunk, azt a Chelsea-nél tudtuk még inkább hasznosítani, és meggyőződésem, hogy ezekkel a tapasztalatokkal gazdagabban értünk el az angol klubbal pár hónap alatt a csúcsra, és felemelhettük a BL-trófeát” – mesélte a szakember egy tavalyi konferencián.

A párizsi két és fél év alatt hat trófeát nyert Lőw Zsolt, emellett edzősködése alatt, 2020-ban a PSG Bajnokok Ligája-döntőt játszott, amelyet korábbi játékosa, Kingsley Coman góljával veszített el a Bayern München ellen. Miután Tuchelt menesztették a csapattól, Lőw is távozott és egészen Londonig követte a német trénert, hogy együtt irányítsák a Chelsea-t. „A kilencedik helyen vettük át a csapatot, és végül a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik pozícióban zártunk, pedig erre a kinevezésünk után kevesen gondoltak. Döntőt játszhattunk az FA-kupában, amit sajnos a Leicesterrel szemben elveszítettünk, de a bajnokságban szerencsére visszavágtunk a riválisnak. A BL-finálé már csak a hab a tortán, de természetesen, ha már bejutottunk, meg akarjuk nyerni a trófeát” – nyilatkozta néhány nappal a Manchester City ellen BL-döntő előtt. A Chelsea végül nem kis meglepetésre 1–0-ra győzött Kai Havertz góljával a portói fináléban, ezzel

Lőw Zsolt lett a nyolcadik magyar, aki játékosként vagy edzőként elhódította a klubfutball legrangosabb trófeáját.

Lőw Zsolt (balra) és Thomas Tuchel (jobbra) FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Az angliai kaland után Németországba, a rekordbajnok Bayern Münchenhez is követte Tuchelt Lőw, együtt lettek német bajnokok is, és egy ideig úgy tűnt, az angol válogatottnál is folytatódik a közös munka, de idén januárban a Red Bull Globalhoz igazolt a magyar szakember, ahol a futballfejlesztések vezetőjeként segítette Jürgen Klopp munkáját. Eddig, ugyanis mostantól ő a Gulácsi Péter és Willi Orbán fémjelezte RB Leipzig vezetőedzője. De mit várnak tőle régi/új munkahelyén?

Elsősorban azt, hogy attraktív, agresszív, dinamikus futballt mutasson a csapat. Kupaelődöntővel kezdünk szerdán, a továbbjutás a cél, de nem lesz egyszerű két napi közös munka után. Ezt követően pedig az a fő cél, hogy a Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyek valamelyikén végezzünk.

A Lipcse szerdán a Stuttgart ellen játszik a Német Kupában, a bajnokságban pedig hét fordulóval a vége előtt 6. helyen áll, három ponttal lemaradva a BL-indulást érő, 4. helyen álló Mainztól. Lőwék még utaznak a dobogóért küzdő Eintracht Frankfurthoz, a Wolfsburghoz és a Werder Bremenhez, illetve otthon fogadják a bajnoki címre törő Bayern Münchent, a Hoffenheimet, a Stuttgartot és a Holsten Kielt. A sorsolás alapján korántsem lehetetlen a negyedik hely megszerzése, pláne, ha azt nézzük, hogy az ötödik Mönchengladbach még játszik a Dortmunddal és a Bayernnel is idegenben, a Mainzra pedig a müncheniek mellett többek között a címvédő Bayer Leverkusen és a Frankfurt vár a hajrában.

Segédedzőként eddig minden elé gördülő akadályt sikerrel vett Lőw Zsolt, a nagy kérdés az, mire megy akkor, ha ő a főnök.