Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5110d777-b00a-4886-b450-fce072e9fad1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Április közepétől kezdve már csak az EA alkalmazással lehet majd hozzáférni azokhoz a játékokhoz, amit korábban az EA Originen keresztül vásároltak meg a felhasználók.","shortLead":"Április közepétől kezdve már csak az EA alkalmazással lehet majd hozzáférni azokhoz a játékokhoz, amit korábban az EA...","id":"20250127_electronic-arts-origin-megszunes-jatek-mentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5110d777-b00a-4886-b450-fce072e9fad1.jpg","index":0,"item":"7a589d10-5009-4d2a-aff6-e258de8749f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_electronic-arts-origin-megszunes-jatek-mentese","timestamp":"2025. január. 27. 11:03","title":"Megszűnik az EA Origin, ha nem lép, elvesznek a megvásárolt játékai – így mentheti meg őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője egy bejelentkezésben azt elemezte, hogyan kezelték Magyarországon a koronavírus-járványt.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője egy bejelentkezésben azt elemezte, hogyan kezelték Magyarországon...","id":"20250127_takacs-peter-magyar-peter-koronavirus-jarvany-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724.jpg","index":0,"item":"bde4875e-616d-495e-b1fc-9a23b7ef7a3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_takacs-peter-magyar-peter-koronavirus-jarvany-magyarorszag","timestamp":"2025. január. 27. 05:24","title":"Feljelentést kíván tenni Takács Péter egészségügyi államtitkár Magyar Péter és Kulja András kritikái miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cefe23-c86c-4198-b273-8fcddfa2ec0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai ügyészség vasárnap vádat emelt a letartóztatásban lévő Jun Szog Jol felfüggesztett köztársasági elnök ellen lázadás vádjával a múlt hónapban általa elrendelt hadiállapot miatt.","shortLead":"A dél-koreai ügyészség vasárnap vádat emelt a letartóztatásban lévő Jun Szog Jol felfüggesztett köztársasági elnök...","id":"20250126_Vadat-emeltek-Jun-Szog-Jol-felfuggesztett-del-koreai-koztarsasagi-elnok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1cefe23-c86c-4198-b273-8fcddfa2ec0f.jpg","index":0,"item":"569dae3f-b5cd-458d-b776-ef9a617d1a49","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Vadat-emeltek-Jun-Szog-Jol-felfuggesztett-del-koreai-koztarsasagi-elnok-ellen","timestamp":"2025. január. 26. 12:42","title":"Vádat emeltek Jun Szog Jol felfüggesztett dél-koreai köztársasági elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ff6565-387c-4682-b37f-9ae78b2ae784","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök a leköszönő jegybankelnököt a legnagyobbak, vagyis Széll Kálmán, Wekerle Sándor és Popovics Sándor mellé sorolta a tizedik Lámfalussy konferencián elmondott beszédében. Orbán most sem bírta ki sorosozás és migránsozás nélkül, és Donald Trump újrázásán felbuzdulva győzelmet hirdetett a liberális világrend felett.","shortLead":"A miniszterelnök a leköszönő jegybankelnököt a legnagyobbak, vagyis Széll Kálmán, Wekerle Sándor és Popovics Sándor...","id":"20250127_Orban-Terminator-Matolcsy-mnb-monetaris-politka-jegybank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9ff6565-387c-4682-b37f-9ae78b2ae784.jpg","index":0,"item":"2a797b02-556d-4e11-8e29-5177589102d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Orban-Terminator-Matolcsy-mnb-monetaris-politka-jegybank","timestamp":"2025. január. 27. 11:25","title":"Orbán Matolcsynak: \"nincs végzet, csak ha bevégzed\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf147925-3b01-46ed-ae98-9cd4558cb499","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A Liverpool menedzsere úgy fogalmazott: a magyar játékos hihetetlen munkabírású.","shortLead":"A Liverpool menedzsere úgy fogalmazott: a magyar játékos hihetetlen munkabírású.","id":"20250126_szoboszlai-dominik-liverpool-ipswich-premier-league-ertekeles-arne-slot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf147925-3b01-46ed-ae98-9cd4558cb499.jpg","index":0,"item":"4991c351-e376-4b67-86e7-dfa1bad346af","keywords":null,"link":"/sport/20250126_szoboszlai-dominik-liverpool-ipswich-premier-league-ertekeles-arne-slot","timestamp":"2025. január. 26. 12:12","title":"Szoboszlait dicséri a sportsajtó, Slot szerint nem kapja meg a kellő elismerést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d49f272-42b0-4854-8aea-3a5c35875e81","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Márki-Zay Péter utánajárt, hogy a Bindzsisztán szó nincs levédve, így szerinte bárki szabadon használhatja.","shortLead":"Márki-Zay Péter utánajárt, hogy a Bindzsisztán szó nincs levédve, így szerinte bárki szabadon használhatja.","id":"20250125_marki-zay-majka-cukraszda-bindzsistan-szelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d49f272-42b0-4854-8aea-3a5c35875e81.jpg","index":0,"item":"0170ced4-3852-4eab-af52-40d7002c8af7","keywords":null,"link":"/elet/20250125_marki-zay-majka-cukraszda-bindzsistan-szelet","timestamp":"2025. január. 25. 18:59","title":"Márki-Zay beleállt a sütiügybe, és bátran megkóstolta a majkátlanított Bin(d)zsisztán szeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Azok is alkalmazhatják, akik tavaly még átlépték az eddig 12 milliós határt.","shortLead":"Azok is alkalmazhatják, akik tavaly még átlépték az eddig 12 milliós határt.","id":"20250126_afamentesseg-osszeghatar-megemeles-nagy-marton-orban-viktor-bejelentes-afa-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4.jpg","index":0,"item":"755917f7-f0c4-481b-96a8-e3fb82137f96","keywords":null,"link":"/kkv/20250126_afamentesseg-osszeghatar-megemeles-nagy-marton-orban-viktor-bejelentes-afa-vallalkozas","timestamp":"2025. január. 26. 08:37","title":"Már vasárnaptól érvényes az alanyi adómentesség magasabb határa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c01e2f-9b5e-457c-ac12-407b358409f3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök bejelentette a Jó Hírt: az állam fizeti a kamatokat az állampapírok után. A kormány (saját értelmezése szerint) átadta a rákosrendezői terület értékesítési jogát az Arab Emírségeknek. A szankcióellenes kormány mégis támogatja a szankciókat, miután Trump támogatja a szankciókat. Mészáros Lőrinc visszatér a Mátrai Erőműhöz, gázblokkot épít. A MÁV-ot a minisztériumi felügyelet és a számvevőszék is piszkálja. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A miniszterelnök bejelentette a Jó Hírt: az állam fizeti a kamatokat az állampapírok után. A kormány (saját értelmezése...","id":"20250126_heti-osszefoglalo-trump-minidubaj-lakossagi-allampapirok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6c01e2f-9b5e-457c-ac12-407b358409f3.jpg","index":0,"item":"8ba6bf2e-96cd-40be-a4d3-a0e946df3055","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250126_heti-osszefoglalo-trump-minidubaj-lakossagi-allampapirok-ebx","timestamp":"2025. január. 26. 07:00","title":"És akkor a kormány sikerként könyvelte el, hogy nem mondott csődöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]