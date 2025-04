Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1e187fcf-8e17-4d6d-bc97-0fb4f9f5c151","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Engedett az OTP Nagy Márton fenyegetésének, díjak csökkentését és befagyasztását jelentette be.","shortLead":"Engedett az OTP Nagy Márton fenyegetésének, díjak csökkentését és befagyasztását jelentette be.","id":"20250408_otp-dijak-csokkentes-bankkartya-bankszamla-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e187fcf-8e17-4d6d-bc97-0fb4f9f5c151.jpg","index":0,"item":"3f47f900-0569-42e9-a0e1-1bd1efbfe40a","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_otp-dijak-csokkentes-bankkartya-bankszamla-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 12:34","title":"Csökkenti a díjait az OTP, és vállalja, hogy legközelebb csak a választás után emel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc967551-fb53-4a46-969b-b5d0e1c9b2f4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szépen becsapdázták a kocsijukat. ","shortLead":"Szépen becsapdázták a kocsijukat. ","id":"20250408_autokat-tort-fel-budapesti-banda-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc967551-fb53-4a46-969b-b5d0e1c9b2f4.jpg","index":0,"item":"f564f380-d901-4902-9175-5e4109e16ddf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_autokat-tort-fel-budapesti-banda-video","timestamp":"2025. április. 08. 08:24","title":"Kilenc autót tört fel három férfi, az autójukból rángatták ki őket a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65dbba5-1a47-4c9e-ba53-2aa7a093aa56","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Szerdán 10 órakor elindult és csütörtök 17 óráig tart a legnagyobb élő állásbörze. Több mint 1000 minőségi állás, ingyenes tanácsadás CV írástól állásinterjúig, inspiráló előadások és nyereményjátékok várják az álláskeresőket a budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. Az ezzel párhuzamosan indult online állásbörze péntek estig tart a hvgallasborze.hu oldalon. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Íme egy kis ízelítő az első nap programjából. ","shortLead":"Szerdán 10 órakor elindult és csütörtök 17 óráig tart a legnagyobb élő állásbörze. Több mint 1000 minőségi állás...","id":"20250409_Elindult-a-HVG-Allasborze-mar-varnak-a-munkaadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a65dbba5-1a47-4c9e-ba53-2aa7a093aa56.jpg","index":0,"item":"e28f0d11-b55f-448c-af93-d3bb8fd7b68a","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Elindult-a-HVG-Allasborze-mar-varnak-a-munkaadok","timestamp":"2025. április. 09. 10:00","title":"Elindult a HVG Állásbörze, már várnak a munkaadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63910ac-a916-4cd1-8d67-caa4f8deeb13","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nem könnyű eligazodni a vámháborús fenyegetésekben: az USA legtöbb új vámja és néhány más ország válasza néhány órája lépett érvénybe, néhány másik már hetek vagy napok óta hatályos, akad, ami a jövő héten élesedik, de még olyan is, amelyet csak decemberre ígérnek, hátha addig sikerül tárgyalni. Rendet vágunk a nyilatkozatháborúban.","shortLead":"Nem könnyű eligazodni a vámháborús fenyegetésekben: az USA legtöbb új vámja és néhány más ország válasza néhány órája...","id":"20250409_trump-usa-vamok-eles-fenyegetes-kina-eu-kanada-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a63910ac-a916-4cd1-8d67-caa4f8deeb13.jpg","index":0,"item":"16a98a3c-4a8f-4313-a9ce-bbe0d00dbf69","keywords":null,"link":"/360/20250409_trump-usa-vamok-eles-fenyegetes-kina-eu-kanada-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 09. 13:22","title":"Ma reggeltől éles Trump legtöbb új vámja – mutatjuk, mit kell már fizetni, és mi az, ami még csak fenyegetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8729b7bd-5649-421a-abc2-b3eaa265bcc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Magyarországon is nő azoknak a szolgáltatásoknak a száma, amelyek csak okostelefon segítségével vehetők igénybe, így sokan, főleg idősek kiszorulnak ezekből. ","shortLead":"Magyarországon is nő azoknak a szolgáltatásoknak a száma, amelyek csak okostelefon segítségével vehetők igénybe...","id":"20250308_okostelefon-nelkul-hatranyok-szolgaltatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8729b7bd-5649-421a-abc2-b3eaa265bcc9.jpg","index":0,"item":"28728093-9075-4be0-8b02-33b5c019a6b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_okostelefon-nelkul-hatranyok-szolgaltatasok","timestamp":"2025. április. 08. 05:01","title":"Sok hátrány éri azokat, akiknek nincs okostelefonja, és ez idővel csak rosszabb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83124226-8031-4e45-b23f-5a4e9a992f3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az aktivista fellebbez a döntés ellen.","shortLead":"Az aktivista fellebbez a döntés ellen.","id":"20250408_Klimaaktivista-klimavaltozas-idojaras-kitiltas-Ausztria-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83124226-8031-4e45-b23f-5a4e9a992f3e.jpg","index":0,"item":"9e9bac1e-af5e-4e09-9bef-c9668f4901e6","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Klimaaktivista-klimavaltozas-idojaras-kitiltas-Ausztria-birsag","timestamp":"2025. április. 08. 11:01","title":"Kitiltották Ausztriából a Klimt-festményt leöntő, magát úttesthez ragasztó német klímaaktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318833ea-5f9e-4c8b-900b-715570fc9530","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Alkotmányellenes lehet a módszer, ahogyan az amerikai elnök bevezette a vámjait?","shortLead":"Alkotmányellenes lehet a módszer, ahogyan az amerikai elnök bevezette a vámjait?","id":"20250408_Birosag-trump-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/318833ea-5f9e-4c8b-900b-715570fc9530.jpg","index":0,"item":"94a5f37e-1972-4d83-ab9d-98d8c14985fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Birosag-trump-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 08. 14:50","title":"Bíróságon támadják meg konzervatív jogászok és üzletemberek Trump vámjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína két, egyenként 10 ezer műholdból álló hálózat kiépítését tervezi a Föld körül, ami a szakemberek szerint óriási mértékben növeli majd az űrszemét mennyiségét a bolygónál.","shortLead":"Kína két, egyenként 10 ezer műholdból álló hálózat kiépítését tervezi a Föld körül, ami a szakemberek szerint óriási...","id":"20250409_urszemet-kina-raketa-muholdas-internet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d.jpg","index":0,"item":"d1e62039-abfd-4011-972b-a25564f75685","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_urszemet-kina-raketa-muholdas-internet","timestamp":"2025. április. 09. 17:03","title":"1000+ rakétát indíthat el Kína, pokoli káoszt okozhatnak a Föld körül az űrszeméttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]