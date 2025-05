Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7f4eeb45-e352-4ba9-b47a-72542217793e","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A HVG fotósa, Veres Viktor munkája hír- és eseményfotó kategóriában nyert, emellett az Escher Károly-díjat is elhozhatta a legjobb Magyarországon készült hírképért.","shortLead":"A HVG fotósa, Veres Viktor munkája hír- és eseményfotó kategóriában nyert, emellett az Escher Károly-díjat is...","id":"20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Kiallitas-sajtofoto-dij-Capa-Kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f4eeb45-e352-4ba9-b47a-72542217793e.jpg","index":0,"item":"c9e15aed-72a5-48c0-85b6-2725aac32c7a","keywords":null,"link":"/kultura/20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Kiallitas-sajtofoto-dij-Capa-Kozpont","timestamp":"2025. május. 06. 10:00","title":"Kihirdették a Magyar Sajtófotó Pályázat győzteseit, kollégánk, Veres Viktor képe a legjobb hírkép díját kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d8a75b-4b03-40a9-9752-02d82585c154","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Palesztinpárti aktivisták állhatnak a támadás mögött, amiben senki sem sérült meg komolyabban, később még az ünnepség is folytatódhatott.","shortLead":"Palesztinpárti aktivisták állhatnak a támadás mögött, amiben senki sem sérült meg komolyabban, később még az ünnepség...","id":"20250505_fustbomba-hollandia-schoof-tusk-lengyel-miniszterelnok-palesztinparti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37d8a75b-4b03-40a9-9752-02d82585c154.jpg","index":0,"item":"3eaeb712-5ac1-40ee-b748-95ac9ba3750c","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_fustbomba-hollandia-schoof-tusk-lengyel-miniszterelnok-palesztinparti","timestamp":"2025. május. 05. 21:09","title":"Füstbombát dobtak a lengyel és holland miniszterelnökökre a felszabadulás napi ünnepségen Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft is elismerte egy hiba létezését a Windows 10-ben, ami ellehetetlenítette egy hasznos funkció használatát. A javítás azonban már megérkezett, még ha nem is kapott különösebb hírverést.","shortLead":"A Microsoft is elismerte egy hiba létezését a Windows 10-ben, ami ellehetetlenítette egy hasznos funkció használatát...","id":"20250506_microsoft-windows-10-home-pro-start-menu-gyorseleres-hiba-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc.jpg","index":0,"item":"e13bf0f8-1a32-4665-99a5-90f24e3032c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_microsoft-windows-10-home-pro-start-menu-gyorseleres-hiba-javitas","timestamp":"2025. május. 06. 13:03","title":"Csendben javítottak egy idegesítő hibát a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A képviselő felhívására 17 órától újra a Ferenciek terén tüntetnek a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek alkalmazása ellen.","shortLead":"A képviselő felhívására 17 órától újra a Ferenciek terén tüntetnek a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő...","id":"20250506_hadhazy-akos-gyulekezesi-jog-tuntetes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30.jpg","index":0,"item":"9fa3cef5-2a4b-4936-9bca-7c5e9a682241","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_hadhazy-akos-gyulekezesi-jog-tuntetes-rendorseg","timestamp":"2025. május. 06. 12:00","title":"Hadházy: A rendőrség tudomásul vette a keddi tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy pontosan milyen információk kerülhettek a birtokukba, arról nem árult el részleteket. ","shortLead":"Hogy pontosan milyen információk kerülhettek a birtokukba, arról nem árult el részleteket. ","id":"20250505_magyar-peter-ruszin-szendi-romulusz-bodis-kriszta-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"a7438c56-26ea-4343-83e1-fff96d58902c","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_magyar-peter-ruszin-szendi-romulusz-bodis-kriszta-tisza-part","timestamp":"2025. május. 05. 20:55","title":"Magyar Péter olyan dokumentumot hozna nyilvánosságra, ami szerinte az Orbán-kormány őszödi beszéde lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b861e6b5-f1e9-480d-858c-cb9f00358fa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 feladatért összesen 30 pontot kaphattak a diákok.","shortLead":"A 12 feladatért összesen 30 pontot kaphattak a diákok.","id":"20250506_matematika-erettsegi-elso-resz-nem-hivatalos-megoldasok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b861e6b5-f1e9-480d-858c-cb9f00358fa4.jpg","index":0,"item":"d2ba7124-8416-4e34-ae59-5e4fdb204a71","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matematika-erettsegi-elso-resz-nem-hivatalos-megoldasok-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 12:19","title":"Itt vannak a matekérettségi első részének nem hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e268f8-b5d2-4f91-baae-0c3413ff2aea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kedd hajnalban tetőzik az Éta Aquaridák meteorraj, amelynek hullócsillagokban legsűrűbb időszaka körülbelül egy héten át tart – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.","shortLead":"Kedd hajnalban tetőzik az Éta Aquaridák meteorraj, amelynek hullócsillagokban legsűrűbb időszaka körülbelül egy héten...","id":"20250505_eta_aquaridak-meteorraj-megfigyeles-meteorzapor-tetozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57e268f8-b5d2-4f91-baae-0c3413ff2aea.jpg","index":0,"item":"317c24be-90fd-4774-8a30-d21f7762b97a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_eta_aquaridak-meteorraj-megfigyeles-meteorzapor-tetozes","timestamp":"2025. május. 05. 19:03","title":"Megéri korán kelni: kedd hajnalban látványos meteorzápor jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975ab5e-3f53-4f04-8c1a-f2904c1c9c5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kétszeres Oscar-díjas színész-rendező szerint az amerikaiaknak jobban oda kell figyelniük, ha nem akarnak az oroszok sorsára jutni.","shortLead":"A kétszeres Oscar-díjas színész-rendező szerint az amerikaiaknak jobban oda kell figyelniük, ha nem akarnak az oroszok...","id":"20250505_Sean-Penn-Donald-Trump-megprobalhatja-elpusztitani-a-vilagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8975ab5e-3f53-4f04-8c1a-f2904c1c9c5d.jpg","index":0,"item":"5b68a4f5-7dbb-4fbf-bf96-eb8d60da2739","keywords":null,"link":"/kultura/20250505_Sean-Penn-Donald-Trump-megprobalhatja-elpusztitani-a-vilagot","timestamp":"2025. május. 05. 12:13","title":"Sean Penn: Donald Trump megpróbálhatja elpusztítani a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]