Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3f0207cb-a1e4-4de9-99e1-789c41d95535","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A csoportos hitelfedezeti biztosításokat vizsgálták, és megállapították, hogy a kérdéses biztosítók döntően gyenge ár–érték arányú termékeket kínálnak, és találtak gondokat a termékfelügyelettel is.","shortLead":"A csoportos hitelfedezeti biztosításokat vizsgálták, és megállapították, hogy a kérdéses biztosítók döntően gyenge...","id":"20250513_mnb-birsag-biztositok-hitelfedezeti-biztositasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f0207cb-a1e4-4de9-99e1-789c41d95535.jpg","index":0,"item":"ea6829b5-eaa9-44ad-8bd8-8e0ab2a1fcb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_mnb-birsag-biztositok-hitelfedezeti-biztositasok","timestamp":"2025. május. 13. 10:04","title":"Több mint százmillós bírságot vetett ki kilenc biztosítóra az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6833034-97cd-4504-817f-e42c3995bca7","c_author":"Budapesti Közművek","category":"brandcontent","description":"Csikkek, eldobott mekis poharak, benzingőz és kipufogógáz: a főváros ikonikus pontjain is megannyi szemét és szennyeződés gyűlik össze. Amikor azonban nyugovóra térünk, egy éjszakai csapat lendül akcióba: egész évben folyamatosan takarítják a fővárost a járdáktól az aluljárókig. A műveletből Budapest egyik legszebb látványossága, a Lánchíd sem maradhat ki. Az emblematikus híd éjjeli “nagytakarítása” évente kétszer zajlik, a precízen szervezett munkamenet pedig amellett, hogy hasznos, még érdekes látványt is nyújt az arra járóknak.","shortLead":"Csikkek, eldobott mekis poharak, benzingőz és kipufogógáz: a főváros ikonikus pontjain is megannyi szemét és...","id":"20250505_BKM_Lanchid_tisztitas_Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6833034-97cd-4504-817f-e42c3995bca7.jpg","index":0,"item":"373a9c72-1f60-4938-ada6-c3a76957738c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250505_BKM_Lanchid_tisztitas_Budapest","timestamp":"2025. május. 12. 19:30","title":"Így szépül a Lánchíd, amíg mi alszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d88853e-cd40-400a-952c-4d9ee94667f1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtású Baltasar Revolt R sokkal könnyebb a Mazda MX-5-nél.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtású Baltasar Revolt R sokkal könnyebb a Mazda MX-5-nél.","id":"20250512_5-perc-alatt-feltoltheto-pillekonnyu-es-meregdraga-a-legujabb-villanyauto-baltasar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d88853e-cd40-400a-952c-4d9ee94667f1.jpg","index":0,"item":"6fe06d4b-c37d-4bd2-84fc-03cd906bb2b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_5-perc-alatt-feltoltheto-pillekonnyu-es-meregdraga-a-legujabb-villanyauto-baltasar","timestamp":"2025. május. 12. 07:21","title":"5 perc alatt feltölthető, pillekönnyű és méregdrága a legújabb villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e720931-35cf-49f1-86d8-0a9f6ac49db2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„A magyar miniszterelnök attitűdje, remélem, kijózanítóan hat Romániában a magyarságra” – írta.","shortLead":"„A magyar miniszterelnök attitűdje, remélem, kijózanítóan hat Romániában a magyarságra” – írta.","id":"20250512_tompa-andrea-orban-viktor-tihanyi-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e720931-35cf-49f1-86d8-0a9f6ac49db2.jpg","index":0,"item":"79a9a71b-3c5a-4736-b149-be20c531f221","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_tompa-andrea-orban-viktor-tihanyi-beszed","timestamp":"2025. május. 12. 12:24","title":"Tompa Andrea Orbán tihanyi beszédéről: Árulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3d472c-8622-4a9c-b0c8-d6b0d9ef98f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még tart a vizsgálat, de a biztosítók speciális eljárást alkalmaztak, hogy a vétlen károsultak megkapják a pénzüket.","shortLead":"Még tart a vizsgálat, de a biztosítók speciális eljárást alkalmaztak, hogy a vétlen károsultak megkapják a pénzüket.","id":"20250512_m1-tomegbaleset-gyanusitottak-karterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3d472c-8622-4a9c-b0c8-d6b0d9ef98f6.jpg","index":0,"item":"0154e0f6-38cb-4d2c-bf4a-711097d8a8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_m1-tomegbaleset-gyanusitottak-karterites","timestamp":"2025. május. 12. 13:52","title":"Három gyanúsítottja van a két éve történt halálos tömegbalesetnek az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14f3f6-9415-4c40-a8f7-48f65643a3f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Románia északkeleti részén, Szucsáva megyében helyenként vastagabb, 10 centit meghaladó hótakaró alakult ki.","shortLead":"Románia északkeleti részén, Szucsáva megyében helyenként vastagabb, 10 centit meghaladó hótakaró alakult ki.","id":"20250511_Majusi-havazas-a-Keleti-Karpatokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e14f3f6-9415-4c40-a8f7-48f65643a3f0.jpg","index":0,"item":"b5b7b7e5-a000-4f28-b7ec-f8798efe4e6f","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Majusi-havazas-a-Keleti-Karpatokban","timestamp":"2025. május. 11. 18:26","title":"Májusi havazás a Keleti-Kárpátokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fa235-cc3e-4213-a996-ac894c4a80a0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügyészek iratokat kerestek és foglaltak le.","shortLead":"Az ügyészek iratokat kerestek és foglaltak le.","id":"20250512_ugyeszseg-razzia-honvedseg-iroda-laktanya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab8fa235-cc3e-4213-a996-ac894c4a80a0.jpg","index":0,"item":"85c4ac77-62ce-49b2-8d95-7eeab6e1dc68","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_ugyeszseg-razzia-honvedseg-iroda-laktanya","timestamp":"2025. május. 12. 21:56","title":"Blikk: Laktanyákban és honvédségi irodákban razziázott az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan új együttműködési megállapodást köthet a Microsoft és az OpenAI, mindkét cég jól járhat a megegyezéssel. ","shortLead":"Hamarosan új együttműködési megállapodást köthet a Microsoft és az OpenAI, mindkét cég jól járhat a megegyezéssel. ","id":"20250512_openai-chatgpt-microsoft-egyuttmukodes-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc.jpg","index":0,"item":"c77170a8-03c1-413e-a777-ae8e28ff04fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_openai-chatgpt-microsoft-egyuttmukodes-megallapodas","timestamp":"2025. május. 12. 10:03","title":"Gőzerővel tárgyal az OpenAI és a Microsoft, sok múlhat a megegyezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]