[{"available":true,"c_guid":"9ab737c8-4398-4472-97f7-94875e01b1ec","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A jó öreg Volkswagen Bogár többe kerül, mint egy vadonatúj 8-as Golf.","shortLead":"A jó öreg Volkswagen Bogár többe kerül, mint egy vadonatúj 8-as Golf.","id":"20250515_felbukkant-egy-regi-vw-bogar-amit-eddig-meg-nem-is-hasznaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab737c8-4398-4472-97f7-94875e01b1ec.jpg","index":0,"item":"7d694ebd-29bf-4ea8-8a7e-d90fb8eb8f3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_felbukkant-egy-regi-vw-bogar-amit-eddig-meg-nem-is-hasznaltak","timestamp":"2025. május. 15. 06:41","title":"Felbukkant egy régi VW Bogár, amit eddig még nem is használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b160acdc-a022-4753-9a27-da84b1fa3635","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarország kiváló kereskedelmi kapcsolatokat ápol Kínával, egy ilyen kérés „vörös vonal” lenne Magyarország és az USA kapcsolatában.","shortLead":"Magyarország kiváló kereskedelmi kapcsolatokat ápol Kínával, egy ilyen kérés „vörös vonal” lenne Magyarország és az USA...","id":"20250515_A-kormany-Trump-kedveert-sem-szakitana-meg-kapcsolatait-Kinaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b160acdc-a022-4753-9a27-da84b1fa3635.jpg","index":0,"item":"aa3d7785-6cdc-401f-9293-43bcb2155288","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_A-kormany-Trump-kedveert-sem-szakitana-meg-kapcsolatait-Kinaval","timestamp":"2025. május. 15. 14:44","title":"Az Orbán-kormány Trump kedvéért sem szakítaná meg kapcsolatait Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Befutott a Microsoft májusi foltcsomagja, melyben olyan, a Windows rendszereket érintő biztonsági réseket is befoltoz a cég, melyeket már a támadók is ismertek és kihasználtak.","shortLead":"Befutott a Microsoft májusi foltcsomagja, melyben olyan, a Windows rendszereket érintő biztonsági réseket is befoltoz...","id":"20250514_microsoft-windows-10-11-javitocsomag-biztonsagi-hibak-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc.jpg","index":0,"item":"630ede78-29fa-4a28-a066-3056c2b7d170","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_microsoft-windows-10-11-javitocsomag-biztonsagi-hibak-tamadas","timestamp":"2025. május. 14. 10:03","title":"Vészfrissítés jött a Windowshoz, 72 hibát javíthat egyetlen kattintással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdca573-7e78-4465-b449-a6260b816479","c_author":"4iG Group ","category":"brandchannel","description":"Ebben a pillanatban is ezrével keringenek a fejünk felett a műholdak, amelyek különböző méréseket, megfigyeléseket végeznek a földfelszínnel kapcsolatban mind kereskedelmi, mind pedig állami megrendelésekre. A piac egyre növekszik, és a HUSAT program révén Magyarország is a részesévé kíván válni.","shortLead":"Ebben a pillanatban is ezrével keringenek a fejünk felett a műholdak, amelyek különböző méréseket, megfigyeléseket...","id":"20250506_4iG-HUSAT-muholdprogram-foldmegfigyelo-muholdak-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cdca573-7e78-4465-b449-a6260b816479.jpg","index":0,"item":"e873f0a3-bd6d-4a5b-8d6d-c90a8b39a4e4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250506_4iG-HUSAT-muholdprogram-foldmegfigyelo-muholdak-podcast","timestamp":"2025. május. 15. 07:30","title":"A jövő adatai az űrből jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszter arra reagált, hogy az Európai Unió Bírósága megsemmisítette az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben a brüsszeli testület megtagadta a Bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója közötti sms-váltások kiadását.","shortLead":"A miniszter arra reagált, hogy az Európai Unió Bírósága megsemmisítette az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben...","id":"20250514_covid-jarvany-szijjarto-peter-ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-europai-torvenyszek-pfizer-sms","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"91ebe0db-948c-4a6d-a29a-c21d997d36f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_covid-jarvany-szijjarto-peter-ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-europai-torvenyszek-pfizer-sms","timestamp":"2025. május. 14. 12:51","title":"Szijjártó: Innentől kezdve Ursula von der Leyen az utolsó, akitől bármilyen kritikát hajlandók vagyunk elfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6b51ea-d80c-4d44-81ab-b010892ce2a3","c_author":"Papp Réka Kinga ","category":"360","description":"A magyar közvélemény egy része nyugtatja magát: egyelőre még nem dübörögnek a magyar tankok Ungvár és Beregszász felé. Racionális érveket nem lehet egy esetleges háborús beavatkozás mellett felhozni. Csakhogy 1991-ben a Vajdaságban sem tűnt úgy, hogy itt egyszer csak háború lesz. És lett. Vélemény.","shortLead":"A magyar közvélemény egy része nyugtatja magát: egyelőre még nem dübörögnek a magyar tankok Ungvár és Beregszász felé...","id":"20250515_hvg-Papp-Reka-Kinga-Magyarorszag-Ukrajna-haboru-Onsorsrontas-hitelbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a6b51ea-d80c-4d44-81ab-b010892ce2a3.jpg","index":0,"item":"1bb97cf3-3e22-45e0-a8d6-a88a38220e0d","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-Papp-Reka-Kinga-Magyarorszag-Ukrajna-haboru-Onsorsrontas-hitelbe","timestamp":"2025. május. 15. 15:30","title":"Papp Réka Kinga: Vegytiszta agyrém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4c306-a63e-4c02-a322-0a7a8c72d1d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Axios és a CNN két munkatársa által írt könyv alapját a Demokrata Párt belső körének tagjaival készült 200 interjú képezi.","shortLead":"Az Axios és a CNN két munkatársa által írt könyv alapját a Demokrata Párt belső körének tagjaival készült 200 interjú...","id":"20250515_biden-konyv-leepules-demokratak-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43f4c306-a63e-4c02-a322-0a7a8c72d1d2.jpg","index":0,"item":"e49698a3-4916-47b7-8d6b-396437313c60","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_biden-konyv-leepules-demokratak-usa","timestamp":"2025. május. 15. 16:31","title":"Két éven át rejtegették Joe Bident a saját kormánya elől is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e39939d-d3bb-47eb-ab1b-6d775567f5e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos és Bill Gates neve is felsejlik annál a cégnél, mellyel most partnerségre lépett az Apple egy agyi chip kifejlesztéséhez.","shortLead":"Jeff Bezos és Bill Gates neve is felsejlik annál a cégnél, mellyel most partnerségre lépett az Apple egy agyi chip...","id":"20250514_apple-agy-szamitogep-interfesz-bci-synchron-iphone-iranyitas-gondolatokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e39939d-d3bb-47eb-ab1b-6d775567f5e9.jpg","index":0,"item":"8e354c91-fe1d-4fe6-8c3f-fe17bc9947d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_apple-agy-szamitogep-interfesz-bci-synchron-iphone-iranyitas-gondolatokkal","timestamp":"2025. május. 14. 09:10","title":"A Neuralink babérjaira törne az Apple, jöhet a gondolatokkal irányítható iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]