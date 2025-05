Súlyos vereséget szenvedett a magyar férfi jégkorong-válogatott a dán-svéd közös rendezésű világbajnokság hatodik, utolsó előtti fordulójában: Svájc csapata 10-0-ra győzött ellene.

A tavaly ezüstérmes svájci együttes annak ellenére is toronymagas esélyese volt az összecsapásnak, hogy a legerősebb támadósorát pihentette, és azonnal neki is ugrott a magyaroknak: egy kapuvas után a 6. percben a vb legidősebb hokisa, a 41 éves Andres Ambühl, majd alig két perc perc múlva a New Jersey ásza, Timo Meier nem kegyelmezett. Emberelőnyben kijött a szorításból Majoross Gergely csapata, egyenlő létszámban viszont újabb lövés csattant a magyar kapuvason.

A folytatásra visszavett a tempóból a rivális, ám a korongbirtoklásban így is komoly volt a fölénye. Olykor-olykor a magyarok átjutottak a túloldalra, ám alig volt esély faragni a hátrányból. A meccs derekán Dominik Egli távolról, takarásból, másfél perc múlva ordító védelmi hibából az üresen hagyott Meier közelről, majd újabb két perc elteltével – Vay Ádám hatalmas védését követően – Janis Moser a kék vonalról hizlalta az előnyt.

A záró harmadban fórban akadt néhány magyar helyzet, majd kapuszavarásért meg nem adott svájci gól is. Aztán az 51. percben korongjáratás végén Egli mértani pontossággal lőtt a jobb felső sarokba, 48 másodperc múlva Ambühl lépett ki egyedül és Vayt elfektetve nem hibázott. Az 55. percben Andrea Glauser is betalált, majd 67 másodperccel a vége előtt a mesterhármast szerző Ambühl, 40 másodperccel a végső dudaszó előtt pedig Kevin Fiala is a kapuba talált.

Fájdalmas adat, hogy a svájciaknak több góljuk volt, mint a magyaroknak kapura lövésük (6).

Az egymás elleni párharcokban ez volt a huszadik svájci diadal egy döntetlen és négy magyar siker mellett.

A magyarok a második világháborút követő négy elit vb-s szereplésük során először kaptak tíz gólt, a korábbi negatív csúcs 2009-ben a Kanada elleni 9-0 volt.

A kiesés elkerüléséért küzdő, egy győzelemmel és öt vereséggel álló nemzeti együttes hétfőn 20 óra 20 perctől a norvégok ellen zárja a tornát. A csapat csak abban az esetben esik vissza a divízió I/A-ba, ha alapidőben kikap, és a kazahok kedden pontot szereznek Svájccal szemben.