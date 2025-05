Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"41fd0024-3b04-42d1-81dd-dab9f8e762c7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokkal összetettebb a Jupiteren látható sarki fény – és most a NASA egyik legfejlettebb űrteleszkópja segített jobban megérteni, miben más, mint a földi sarki fények.","shortLead":"Sokkal összetettebb a Jupiteren látható sarki fény – és most a NASA egyik legfejlettebb űrteleszkópja segített jobban...","id":"20250518_nasa-james-webb-urteleszkop-jupiter-sarki-feny-reszecskek-felvetelek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41fd0024-3b04-42d1-81dd-dab9f8e762c7.jpg","index":0,"item":"162215b2-9a6f-42d8-b145-7b63ebf57fa2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_nasa-james-webb-urteleszkop-jupiter-sarki-feny-reszecskek-felvetelek","timestamp":"2025. május. 18. 08:03","title":"Káprázatos felvételeket készített a James Webb űrteleszkóp a Jupiteren pompázó sarki fényről (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c99f67c8-2278-4c24-b15a-79d2deb3b13f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Népszava számítása szerint majdnem 30 forinttal volt drágább az orosz gáz magyarországi átlagára, mint az uniós átlagár.","shortLead":"A Népszava számítása szerint majdnem 30 forinttal volt drágább az orosz gáz magyarországi átlagára, mint az uniós...","id":"20250519_orosz-gaz-marciusi-ara-Nepszava","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c99f67c8-2278-4c24-b15a-79d2deb3b13f.jpg","index":0,"item":"4221bcaf-fb61-4555-9320-fa6123b98d14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_orosz-gaz-marciusi-ara-Nepszava","timestamp":"2025. május. 19. 08:02","title":"Hét uniós országnak is olcsóbban adta Oroszország a gázt márciusban, mint nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c13f632-f438-4c33-88fd-f0d67649dadb","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Az összeesküvés-elméletek egyidősek az emberiséggel, a Covid azonban korábban nem látott szintre emelte a konteókat – ma pedig már az elit tagjai közül kerülnek ki a legbuzgóbb terjesztők. Miért lesz valaki a tévhitek megszállottja, és hogyan ismerhetjük fel magunkban is a megingathatatlan téveszmék jeleit? Hogyan segíthetünk konteóhívő ismerősünkön, valóban az észérvek jelentik itt a leghatékonyabb fegyvert? Dan Ariely izraeli-amerikai kutató kötete és Krekó Péter szociológus válaszolja meg a kérdéseket.","shortLead":"Az összeesküvés-elméletek egyidősek az emberiséggel, a Covid azonban korábban nem látott szintre emelte a konteókat –...","id":"20250518_tevhitek-osszeeskuves-elmeletek-alhirek-dezinformacio-dan-ariely-kreko-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c13f632-f438-4c33-88fd-f0d67649dadb.jpg","index":0,"item":"75665fe0-3653-42db-bc2a-0f98fbeba586","keywords":null,"link":"/360/20250518_tevhitek-osszeeskuves-elmeletek-alhirek-dezinformacio-dan-ariely-kreko-peter","timestamp":"2025. május. 18. 12:00","title":"Ördögnek kiáltották ki és halálosan megfenyegették a konteóhívők – megtanult együttérezni velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62846401-aa12-4f6f-ba4f-f3f78bfccc7f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Faék egyszerű 6,2 literes szívó V8, hátsókerék-hajtás és zéró politikai korrektség a szegény ember szupersportkocsijában. Teszten a most először középmotoros Chevrolet Corvette, mely tálcán kínálja az amerikai életérzést.","shortLead":"Faék egyszerű 6,2 literes szívó V8, hátsókerék-hajtás és zéró politikai korrektség a szegény ember...","id":"20250518_amerika-a-tarkonkon-ordit-oszinten-taho-uj-chevrolet-corvette-c8-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62846401-aa12-4f6f-ba4f-f3f78bfccc7f.jpg","index":0,"item":"2e964ad7-9aa7-4881-a41e-aa44097a265c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250518_amerika-a-tarkonkon-ordit-oszinten-taho-uj-chevrolet-corvette-c8-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 18. 07:21","title":"Amerika a tarkónkon ordít: meghajtottuk az őszintén tahó új Corvette-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e19613-14ae-473a-bae6-bfcbead0dfd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: politikai szemfényvesztés vagy valós fenyegetés a közélet átláthatóságáról szóló törvénytervezet?","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250517_Ezert-lehet-veszelyes-az-uj-uldozesi-torveny-Elvitelre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24e19613-14ae-473a-bae6-bfcbead0dfd6.jpg","index":0,"item":"ce1126e8-bfc3-41f8-9d0e-af60e8544c14","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Ezert-lehet-veszelyes-az-uj-uldozesi-torveny-Elvitelre","timestamp":"2025. május. 18. 06:00","title":"Ezért lehet veszélyes az új üldözési törvény │Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7331ae89-ff4c-4302-9ff0-73938d99bf66","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kereskedelmi tévék gyakorlatát vették át Orbán Viktor trollhadseregének zászlóbontásán vasárnap a BOK-csarnokban: egyszerű, rövid üzenetek, fokozott fénytechnika, kiabálás. Orbán kijelölte a feladatot digitális honvédjeinek. A HVG közvetítése a Harcosok Klubjának beröffentéséről.","shortLead":"A kereskedelmi tévék gyakorlatát vették át Orbán Viktor trollhadseregének zászlóbontásán vasárnap a BOK-csarnokban...","id":"20250518_Harcosok-Klubja-alakulo-gyules-orban-menczer-szentkiralyi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7331ae89-ff4c-4302-9ff0-73938d99bf66.jpg","index":0,"item":"747b96ac-d364-453b-9272-9140f8867e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Harcosok-Klubja-alakulo-gyules-orban-menczer-szentkiralyi-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 16:49","title":"Százezer hazáját szerető, digitális szabadságharcossal fogjuk megvívni a '26-os választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d049eb3-bf00-4291-aa50-6a5665a6d65b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét Rómában gyűltek össze a világ vezetői, Magyarországot Sulyok Tamás képviseli.","shortLead":"Ismét Rómában gyűltek össze a világ vezetői, Magyarországot Sulyok Tamás képviseli.","id":"20250518_XIV-Leo-papa-beiktatas-Volodimir-Zelenszkij-J-D-Vance-kezfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d049eb3-bf00-4291-aa50-6a5665a6d65b.jpg","index":0,"item":"93fa4f0c-f9b4-4194-be26-85880ef48233","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_XIV-Leo-papa-beiktatas-Volodimir-Zelenszkij-J-D-Vance-kezfogas","timestamp":"2025. május. 18. 11:57","title":"XIV. Leó pápa beiktatásán fogott kezet Volodimir Zelenszkij és J. D. Vance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68554ea1-106d-4203-921d-28a60e7f0ec4","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A kormánypárt jelöltje a vártnál gyengébben szerepelt, összességében jobboldali, ellenzéki jelöltek kaptak több szavazatot.","shortLead":"A kormánypárt jelöltje a vártnál gyengébben szerepelt, összességében jobboldali, ellenzéki jelöltek kaptak több...","id":"20250519_lengyel-elnokvalasztas-elso-fordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68554ea1-106d-4203-921d-28a60e7f0ec4.jpg","index":0,"item":"1e288619-ab51-4a25-b344-7c1a562caf1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_lengyel-elnokvalasztas-elso-fordulo","timestamp":"2025. május. 19. 06:36","title":"Lengyel elnökválasztás: az első forduló után már elkezdődött a helyezkedés és a szövetségeskeresés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]