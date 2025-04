Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8df1f1a3-b0b8-4729-98a2-2b0809cf7ddf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sok rossz dolgot is megélt a sportban, és ezekről is beszélni kell – vallja Cseh László, aki annak idején már annak is örült, ha az edzője nem üvöltötte le a fejét, egy ponton pedig megtagadta a számára előírt edzésmunkát, és bár a szakvezetés már kezdett lemondani róla, ő éppen akkor úszott Európa-csúcsot. A most 39 éves egykori úszó Turi György és Michael Phelps önbizalmára gyakorolt hatásáról, a régi- és újgenerációs edzők mentalitásáról és pályafutása legmélyebb pontjáról is beszélgetett Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással a Penge podcastban.","shortLead":"Sok rossz dolgot is megélt a sportban, és ezekről is beszélni kell – vallja Cseh László, aki annak idején már annak is...","id":"20250419_cseh-laszlo-interju-penge-podcast-onbizalom-szilagyi-aron-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8df1f1a3-b0b8-4729-98a2-2b0809cf7ddf.jpg","index":0,"item":"085832ca-ecc0-403b-a206-c55b62d7adac","keywords":null,"link":"/elet/20250419_cseh-laszlo-interju-penge-podcast-onbizalom-szilagyi-aron-ebx","timestamp":"2025. április. 19. 07:00","title":"Cseh László: Nem voltam elég nagyképű – Penge podcast Szilágyi Áronnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e70df0-eb51-45fb-b2f4-c5dddcc73ea7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bombaként robbant a napokban a hír, hogy egy amerikai bio- és géntechnológiai vállalat „feltámasztott” egy olyan állatot, amely az utolsó jégkorszak vége felé halt ki. A kölykök valóban hordják őseik jellegzetességeit, azonban vannak, akik szkeptikusak, állítva, igazából nem egészen felel meg a valóságnak, amit a vállalat állít.","shortLead":"Bombaként robbant a napokban a hír, hogy egy amerikai bio- és géntechnológiai vállalat „feltámasztott” egy olyan...","id":"20250418_colossal-biosciences-feltamasztott-remfarkas-oriasfarkas-szkeptikus-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e70df0-eb51-45fb-b2f4-c5dddcc73ea7.jpg","index":0,"item":"aa580d7d-5a46-427b-b0ba-d74512bbf349","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_colossal-biosciences-feltamasztott-remfarkas-oriasfarkas-szkeptikus-velemeny","timestamp":"2025. április. 18. 16:03","title":"Újabb kérdőjelek merültek fel a nemrég feltámasztott rémfarkasról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5636f792-3eda-4eac-8ff1-a65b3ede13cc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kilmar Ábrego Garciáról valamiért azt hitték, hogy terrorista. Kiderült, hogy az amerikaiak hibáztak, a férfi viszont börtönbe került – El Salvadorban, miután deportálták, visszaút pedig egyelőre nem látszik számára.","shortLead":"Kilmar Ábrego Garciáról valamiért azt hitték, hogy terrorista. Kiderült, hogy az amerikaiak hibáztak, a férfi viszont...","id":"20250418_el-salvador-trump-deportalas-demokrata-szenator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5636f792-3eda-4eac-8ff1-a65b3ede13cc.jpg","index":0,"item":"45d4b9ce-1973-4442-95ac-ae3c6200701e","keywords":null,"link":"/vilag/20250418_el-salvador-trump-deportalas-demokrata-szenator","timestamp":"2025. április. 18. 11:44","title":"Tévedésből deportálta a Trump-kormány, most egy demokrata szenátor próbálta hazavinni a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba5ee4-bde1-4942-8179-68135c141b7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök először vádolta meg nyilvánosan Pekinget Moszkva közvetlen katonai támogatásával.","shortLead":"Az ukrán elnök először vádolta meg nyilvánosan Pekinget Moszkva közvetlen katonai támogatásával.","id":"20250417_Zelenszkij-szerint-Kina-fegyvereket-es-loport-szallit-Oroszorszagnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fba5ee4-bde1-4942-8179-68135c141b7d.jpg","index":0,"item":"07dc9c73-32ae-48be-9b4d-d105e3a0578e","keywords":null,"link":"/vilag/20250417_Zelenszkij-szerint-Kina-fegyvereket-es-loport-szallit-Oroszorszagnak","timestamp":"2025. április. 17. 21:49","title":"Zelenszkij szerint Kína fegyvereket és lőport szállít Oroszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dc3964-6ed2-4d66-8f94-34ff6027a23c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Friderikusz Sándornak adott interjút a médiavállalkozó, beszélt arról is, miért távozott az úszószövetség éléről és hogy hogyan készül a börtönlétre.","shortLead":"Friderikusz Sándornak adott interjút a médiavállalkozó, beszélt arról is, miért távozott az úszószövetség éléről és...","id":"20250417_Gyarfas-Tamas-meg-volt-gyozodve-arrol-hogy-felmentik-a-Fenyo-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4dc3964-6ed2-4d66-8f94-34ff6027a23c.jpg","index":0,"item":"c92160e2-f625-49b6-b532-3c1bbb30163e","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_Gyarfas-Tamas-meg-volt-gyozodve-arrol-hogy-felmentik-a-Fenyo-ugyben","timestamp":"2025. április. 17. 23:25","title":"Gyárfás Tamás meg volt győződve arról, hogy felmentik a Fenyő-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490589f8-7789-4b7c-bbba-37c18b92ecd6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Venom F5 eddig sem volt gyenge, de az Evolution csomag megint egy másik szint. ","shortLead":"A Venom F5 eddig sem volt gyenge, de az Evolution csomag megint egy másik szint. ","id":"20250417_2031-loero-Hennessey-Venom-F5-Evolution","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/490589f8-7789-4b7c-bbba-37c18b92ecd6.jpg","index":0,"item":"a400dca2-6f08-4a83-ae82-4efe81e6142b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_2031-loero-Hennessey-Venom-F5-Evolution","timestamp":"2025. április. 17. 20:20","title":"2031 lóerő, villany nélkül – itt a világ legerősebb belső égésű motoros autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem figyel oda a vámpárti tanácsadó, gyorsan sietni kell lebeszélni Trumpot – nagyjából így nézhetett ki a WSJ értesülése szerint a vámháború felfüggesztése.","shortLead":"Nem figyel oda a vámpárti tanácsadó, gyorsan sietni kell lebeszélni Trumpot – nagyjából így nézhetett ki a WSJ...","id":"20250419_Wall-Street-Journal-trump-vamhaboru-navarro-vamok-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344.jpg","index":0,"item":"4e8630a1-9772-4a70-9981-a32df34a7382","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250419_Wall-Street-Journal-trump-vamhaboru-navarro-vamok-usa","timestamp":"2025. április. 19. 09:34","title":"Wall Street Journal: Akkor vették rá Trumpot a vámháború felfüggesztésére, amikor a tanácsadója pár percre kiment az irodából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b90b722-aafa-40b2-8fc3-0c5521e79ed4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelte a brit hadsereg a rádióhullámokkal működő védelmi energiafegyverét (Radio Frequency Directed Energy Weapon / RFDEW), melyet kimondottan a drónok ellen vetnek be.","shortLead":"Sikeresen tesztelte a brit hadsereg a rádióhullámokkal működő védelmi energiafegyverét (Radio Frequency Directed Energy...","id":"20250417_brit-energiafegyver-rfdew-dronelharitas-radiofrekvencia-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b90b722-aafa-40b2-8fc3-0c5521e79ed4.jpg","index":0,"item":"184a657f-b023-49f1-832e-f72e09f6ae9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_brit-energiafegyver-rfdew-dronelharitas-radiofrekvencia-hadsereg","timestamp":"2025. április. 17. 19:03","title":"Lövésenként 50 forintból szedi le az ellenséges drónrajokat egy új energiafegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]