[{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) nemzetközi élelmiszer-kiskereskedelmi vállalkozásai a további bizonytalanság elkerülése érdekében javaslatot tesznek le a kormány asztalára az árrésstop zökkenőmentes kivezetésére. Az OKSZ az objektív helyzetértékelés érdekében a javaslatok kidolgozásával külső gazdasági tanácsadó társaságot bízott meg.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) nemzetközi élelmiszer-kiskereskedelmi vállalkozásai a további bizonytalanság...","id":"20250520_arresstop-oksz-nemzetkozi-vallalkozasok-kivezetes-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"c76a03c3-44bc-4082-a197-f1f905b87898","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_arresstop-oksz-nemzetkozi-vallalkozasok-kivezetes-javaslat","timestamp":"2025. május. 20. 09:59","title":"Árrésstop tökfejeknek: a kereskedők elvégeztetik a házi feladatot a kormány helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33f6eac-04e9-48a4-8e80-ad52a3741bc9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Alice Weidel német szélsőjobboldali vezető után Orbán Viktor a közelmúltban kiállt George Simion mellett is. Sem Weidel, sem Simion nem tudott nyerni. És míg a Weidel melletti kiállással nagyot Orbán aligha kockáztatott saját szavazótábora körében, Simiont méltató szavai miatt nagyot bukhat az erdélyi magyarságnál. Barabás Balázs újságíróval Kacskovics Mihály Béla beszélgetett.","shortLead":"Alice Weidel német szélsőjobboldali vezető után Orbán Viktor a közelmúltban kiállt George Simion mellett is. Sem...","id":"20250519_Fulke-podcast-Barabas-Balazs-Romania-Orban-Viktor-George-Simion-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d33f6eac-04e9-48a4-8e80-ad52a3741bc9.jpg","index":0,"item":"99818d8b-3c80-42d5-9f86-ad1fd999fa69","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Fulke-podcast-Barabas-Balazs-Romania-Orban-Viktor-George-Simion-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 16:06","title":"Orbán megint mellélőtt: besült a román szélsőjobb – Fülke a választásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b086719-c8dd-480d-af17-43aee5502c01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gázában talált dokumentumok szerint a palesztin terrorszervezet nem nézte jó szemmel Izrael és Szaúd-Arábia közeledését.","shortLead":"Gázában talált dokumentumok szerint a palesztin terrorszervezet nem nézte jó szemmel Izrael és Szaúd-Arábia közeledését.","id":"20250519_izrael-hamasz-szaud-arabia-gazai-ovezet-oktober-7-terrortamadas-wall-street-journal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b086719-c8dd-480d-af17-43aee5502c01.jpg","index":0,"item":"0036c6a6-ec78-4915-8754-4251be3e7dda","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_izrael-hamasz-szaud-arabia-gazai-ovezet-oktober-7-terrortamadas-wall-street-journal","timestamp":"2025. május. 19. 12:19","title":"WSJ: A Hamász október 7-i terrortámadásának célja az izraeli–szaúdi kapcsolatok elmérgesítése volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b64d000-29ab-4005-8516-32243492e932","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A 2026-os költségvetési törvény kiegészítése gyanánt benyújtotta a nemzetgazdasági tárca az úgynevezett fejezeti köteteket. Ezek kötelező kelléke a középtávú kitekintés, amely ezúttal is sokkal inkább a vágyakról és reményekről szól, mint a realitásokról. Mindenesetre illeszkedik abba a miniszterelnöki várakozásba, hogy a magyar gazdaságnak évről évre három-hat százalékkal kell bővülnie, és hogy folytatódjon a keresetek gyors felzárkóztatása. Az Európai Bizottság friss prognózisa jóval pesszimistább.","shortLead":"A 2026-os költségvetési törvény kiegészítése gyanánt benyújtotta a nemzetgazdasági tárca az úgynevezett fejezeti...","id":"20250519_koltsegvetes-kitekintes-prognozis-fejezeti-kotetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b64d000-29ab-4005-8516-32243492e932.jpg","index":0,"item":"93e3a277-dd8e-42b7-bea2-2b477c4e6105","keywords":null,"link":"/360/20250519_koltsegvetes-kitekintes-prognozis-fejezeti-kotetek","timestamp":"2025. május. 19. 15:04","title":"Saját reményeiből farigcsált új, dinamikus növekedési pályát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b54101-4e0b-4ca2-b62a-99bf88fde94b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a dedikált egészségügyi bérkorrekció, sem az állami kórházak felújítására szánt pénz nem szerepel a 2026-os büdzséről szóló törvénytervezetben – írja a Népszava.","shortLead":"Sem a dedikált egészségügyi bérkorrekció, sem az állami kórházak felújítására szánt pénz nem szerepel a 2026-os...","id":"20250519_Nyoma-sincs-egeszsegugyieknek-szant-beremelesnek-a-jovo-evi-budzseben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5b54101-4e0b-4ca2-b62a-99bf88fde94b.jpg","index":0,"item":"a108e4f9-0143-49d0-b74a-11fb6fd19fcb","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Nyoma-sincs-egeszsegugyieknek-szant-beremelesnek-a-jovo-evi-budzseben","timestamp":"2025. május. 19. 08:16","title":"Nyoma sincs az egészségügyiseknek szánt béremelésnek a jövő évi büdzsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a94b32-e707-48af-b925-098292a567a4","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Wladár Sándor 2017 óta vezeti a szervezetet. A mostani tisztújításon nincs kihívója. ","shortLead":"Wladár Sándor 2017 óta vezeti a szervezetet. A mostani tisztújításon nincs kihívója. ","id":"20250520_magyar-uszoszovetseg-wladar-sandor-elnokvalasztas-tisztujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a94b32-e707-48af-b925-098292a567a4.jpg","index":0,"item":"e3f26508-a8e0-4b27-a8f1-8ac571a40028","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-uszoszovetseg-wladar-sandor-elnokvalasztas-tisztujitas","timestamp":"2025. május. 20. 18:02","title":"Egyetlen jelölt van az úszószövetség elnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán születhet döntés az ügyében. ","shortLead":"Szerdán születhet döntés az ügyében. ","id":"20250520_Kemkedessel-is-gyanusitott-ukran-ferfi-letartoztatasat-inditvanyozta-a-Fovarosi-Fougyeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"eb7b0731-2f80-4c5a-8b31-a1014c493014","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kemkedessel-is-gyanusitott-ukran-ferfi-letartoztatasat-inditvanyozta-a-Fovarosi-Fougyeszseg","timestamp":"2025. május. 20. 20:10","title":"Kémkedéssel is gyanúsított ukrán férfi letartóztatását indítványozta a Fővárosi Főügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a94704-9429-407d-81f2-679eece34abc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A francia-holland Thorizon nevű cég a már kiégett fűtőelemekből nyerné ki a még bennük lévő energiát, amivel az atomhulladék kezelésének problémája is megoldódhat.","shortLead":"A francia-holland Thorizon nevű cég a már kiégett fűtőelemekből nyerné ki a még bennük lévő energiát, amivel...","id":"20250519_atomeromu-modularis-soolvadek-reaktor-thorizon-one-nuklearis-hulladek-kezelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a94704-9429-407d-81f2-679eece34abc.jpg","index":0,"item":"048dd780-89ef-4d44-bd54-b85c9d53333a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_atomeromu-modularis-soolvadek-reaktor-thorizon-one-nuklearis-hulladek-kezelese","timestamp":"2025. május. 19. 19:33","title":"Speciális atomerőmű épülhet Európában, évtizedekre megoldaná az energiakérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]