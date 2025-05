Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fc1def63-d87f-4992-b88a-f3de8c89cf95","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A munkavállalók társadalombiztosítási jogviszonyát ezt követően digitálisan lehet majd nyomon követni.","shortLead":"A munkavállalók társadalombiztosítási jogviszonyát ezt követően digitálisan lehet majd nyomon követni.","id":"20250520_tarsadalombiztositas-tb-kiskonyv-parlament-torveny-burokraciacsokkentes-semjen-zsolt-digitalizacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc1def63-d87f-4992-b88a-f3de8c89cf95.jpg","index":0,"item":"8ec4d688-de69-4002-93fa-1c41f451f962","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_tarsadalombiztositas-tb-kiskonyv-parlament-torveny-burokraciacsokkentes-semjen-zsolt-digitalizacio","timestamp":"2025. május. 20. 11:05","title":"Elfogadta a parlament a tb-kiskönyv megszüntetésére vonatkozó javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dea3fa-afa2-4afb-ae62-fe5cac11b484","c_author":"Varga Ferenc - Onozó Róbert (Cannes)","category":"kultura","description":"Egymás sarkát taposták a sztárok hétvégén a cannes-i vörös szőnyegen. Helyszíni podcast tudósításunkból kiderül, hogy Jennifer Lawrence, Kristen Stewart, Robert Pattinson, Tom Hanks, Scarlett Johansson újdonságai közül melyek lesznek ott az év filmjei között. Az igazi mozivarázst azonban német és izlandi rendezők filmjeiben találtuk meg.","shortLead":"Egymás sarkát taposták a sztárok hétvégén a cannes-i vörös szőnyegen. Helyszíni podcast tudósításunkból kiderül...","id":"20250519_cannes-filmfesztival-jennifer-lawrence-wes-anderson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4dea3fa-afa2-4afb-ae62-fe5cac11b484.jpg","index":0,"item":"50888ae1-08f9-4341-a364-b26a9c010689","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_cannes-filmfesztival-jennifer-lawrence-wes-anderson","timestamp":"2025. május. 19. 14:45","title":"Jennifer Lawrence felperzselte a vásznat Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a050feee-06b8-4262-a4ac-2920aaf95f06","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A teljes rádiós kínálat legnépszerűbb előadójának dalai átlagosan 28 évesek, a legtöbbször játszott dalt pedig egy templomi kórus adja elő.","shortLead":"A teljes rádiós kínálat legnépszerűbb előadójának dalai átlagosan 28 évesek, a legtöbbször játszott dalt pedig...","id":"20250520_Nem-talalna-ki-melyik-magyar-eloado-dalait-jatszottak-a-legtobbszor-a-radiok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a050feee-06b8-4262-a4ac-2920aaf95f06.jpg","index":0,"item":"71ce3c15-f001-4173-8d17-2b03439d8a34","keywords":null,"link":"/kultura/20250520_Nem-talalna-ki-melyik-magyar-eloado-dalait-jatszottak-a-legtobbszor-a-radiok","timestamp":"2025. május. 20. 14:21","title":"Nem találná ki, melyik magyar előadó dalait játszották a legtöbbször a rádiók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3abe4c-6762-46f2-a97b-f9ebd6b65261","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Pörgethető rendszámtáblás éjszakai kamionok, bekamerázott illegális gyártósorok, haditechnikai szintű zavaróberendezések, több száz tonna dohány, nyolcszor annyi cigisdoboz, mint amennyit a NAV 2024-ben összesen lefoglalt – hatalmas szervezetet számolt fel az adóhatóság.","shortLead":"Pörgethető rendszámtáblás éjszakai kamionok, bekamerázott illegális gyártósorok, haditechnikai szintű...","id":"20250520_Hollywoodi-filmbe-illo-illegalis-dohanymaffia-mukodott-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a3abe4c-6762-46f2-a97b-f9ebd6b65261.jpg","index":0,"item":"74638378-4c80-4920-9ce3-1a8f2cbcee1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Hollywoodi-filmbe-illo-illegalis-dohanymaffia-mukodott-Magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 20. 12:34","title":"Hollywoodi filmbe illő dohánymaffia működött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95371c67-c091-4a0c-baa3-3756e3199dae","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas hiánya az egyik leggyakoribb nyomelemhiány, nagyjából minden harmadik embert érint világszerte. Komoly hatással van az egészségre: csökkenti az energiaszintet, rontja a kognitív funkciókat és gyengíti az immunrendszert. Ha kiderül, hogy vashiányosak vagyunk, a hatásos vaspótlás mellett a vashiány okait is meg kell találni. Ebben a cikkben összeszedtük, hogy miért fontos ez.","shortLead":"A vas hiánya az egyik leggyakoribb nyomelemhiány, nagyjából minden harmadik embert érint világszerte. Komoly hatással...","id":"20250428_Hatastalan-a-vaspotlas-okok-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95371c67-c091-4a0c-baa3-3756e3199dae.jpg","index":0,"item":"d58f7528-e719-42d9-9bde-92f0594b03b9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Hatastalan-a-vaspotlas-okok-maltofer","timestamp":"2025. május. 19. 07:30","title":"Hatástalan a vaspótlás? Mutatjuk a lehetséges okokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"72a94704-9429-407d-81f2-679eece34abc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A francia-holland Thorizon nevű cég a már kiégett fűtőelemekből nyerné ki a még bennük lévő energiát, amivel az atomhulladék kezelésének problémája is megoldódhat.","shortLead":"A francia-holland Thorizon nevű cég a már kiégett fűtőelemekből nyerné ki a még bennük lévő energiát, amivel...","id":"20250519_atomeromu-modularis-soolvadek-reaktor-thorizon-one-nuklearis-hulladek-kezelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a94704-9429-407d-81f2-679eece34abc.jpg","index":0,"item":"048dd780-89ef-4d44-bd54-b85c9d53333a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_atomeromu-modularis-soolvadek-reaktor-thorizon-one-nuklearis-hulladek-kezelese","timestamp":"2025. május. 19. 19:33","title":"Speciális atomerőmű épülhet Európában, évtizedekre megoldaná az energiakérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f88128-5b8d-442c-afed-01862a769c11","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tiborcz és Rasi a harcosok között szelfizgetve próbálta szexivé tenni a nepotizmust és a korrupciót – értékelte az eseményt a stand-upos.","shortLead":"Tiborcz és Rasi a harcosok között szelfizgetve próbálta szexivé tenni a nepotizmust és a korrupciót – értékelte...","id":"20250519_pottyondy-edina-harcosok-klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f88128-5b8d-442c-afed-01862a769c11.jpg","index":0,"item":"c567e385-6de7-4d43-bca3-0a04e634c20b","keywords":null,"link":"/elet/20250519_pottyondy-edina-harcosok-klubja","timestamp":"2025. május. 19. 08:07","title":"„Valami megmagyarázhatatlan fideszes babona” Pottyondy Edina szerint, hogy elítélt pedofil is hallgatta Orbánt a Harcosok Klubja rendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef6386a-6ee0-485a-b989-768e2ea9f5dc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A háromszázmillió forintos egyedi kocsit nem volt nehéz felismerni. ","shortLead":"A háromszázmillió forintos egyedi kocsit nem volt nehéz felismerni. ","id":"20250520_McDrive-Charles-Leclerce-az-imolai-verseny-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ef6386a-6ee0-485a-b989-768e2ea9f5dc.jpg","index":0,"item":"58438287-6761-49d6-b211-8601a28363e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_McDrive-Charles-Leclerce-az-imolai-verseny-utan","timestamp":"2025. május. 20. 07:57","title":"Ilyen Ferrari is ritkán tűnik fel a McDrive-ban, mint Charles Leclerc-é az imolai verseny után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]