[{"available":true,"c_guid":"917f5f39-43e3-46c4-a247-c35294a27e74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Toyota bZ5 jelentősen olcsóbb fő riválisánál, a Tesla Model Y-nál.","shortLead":"A vadonatúj Toyota bZ5 jelentősen olcsóbb fő riválisánál, a Tesla Model Y-nál.","id":"20250522_melyen-tesla-ar-alatt-kinalja-uj-villanyautojat-a-toyota-bz5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/917f5f39-43e3-46c4-a247-c35294a27e74.jpg","index":0,"item":"3b88ee41-27bf-4fa5-82f5-260166f84399","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_melyen-tesla-ar-alatt-kinalja-uj-villanyautojat-a-toyota-bz5","timestamp":"2025. május. 22. 06:41","title":"Mélyen Tesla ár alatt kínálja új villanyautóját a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14479973-fddf-4d57-a9ec-208c1e9c4061","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Éppen ezért a javaslat visszavonására szólítanak fel.","shortLead":"Éppen ezért a javaslat visszavonására szólítanak fel.","id":"20250521_maszsz-cenzuratorveny-allasfoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14479973-fddf-4d57-a9ec-208c1e9c4061.jpg","index":0,"item":"3199cbe3-5fe4-41bf-933a-c99a1fdedda8","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_maszsz-cenzuratorveny-allasfoglalas","timestamp":"2025. május. 21. 16:04","title":"„Magyarország szégyene” – a szakszervezetek is kiakadtak az „átláthatósági” törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b439c052-579d-4323-b252-4c614bbf187b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A K&H bank karbantartja és fejleszti informatikai rendszereit, ezért két körben, lényegében egész hétvégén leállásokra, üzemszünetre számíthatnak az ügyfelek.","shortLead":"A K&H bank karbantartja és fejleszti informatikai rendszereit, ezért két körben, lényegében egész hétvégén...","id":"20250523_kh-internetbank-mobilbank-informatikai-karbantartas-uzemszunet-majus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b439c052-579d-4323-b252-4c614bbf187b.jpg","index":0,"item":"4370458b-1b94-4d3f-93f2-88759363d83a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_kh-internetbank-mobilbank-informatikai-karbantartas-uzemszunet-majus-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 14:51","title":"Órákon belül 28 órára leáll a K&H mobilbank, és ami rögtön utána következik, az sem lesz egyszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4324342-bd71-4df8-853b-01ca35b43616","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Spotify szerint több előfizető érkezik iOS-rendszerből a szolgáltatásra, amióta az Apple kénytelen volt elengedni a 27 százalékos jutalékos rendszere erőltetését.","shortLead":"A Spotify szerint több előfizető érkezik iOS-rendszerből a szolgáltatásra, amióta az Apple kénytelen volt elengedni...","id":"20250522_apple-elofizetes-jutalek-spotify-premium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4324342-bd71-4df8-853b-01ca35b43616.jpg","index":0,"item":"63b18588-e7b4-4a2c-8354-203ddb75b79a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_apple-elofizetes-jutalek-spotify-premium","timestamp":"2025. május. 22. 15:03","title":"Módosított a szabályzatán az Apple, azonnal megugrott a Spotify bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49cbcd0-82ef-442a-a07a-de3a939a964a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea diktátora végignézte a kínos balesetet. ","shortLead":"Észak-Korea diktátora végignézte a kínos balesetet. ","id":"20250522_Eszak-Korea-Kim-Dzsongun-Korea-baleset-hadihajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d49cbcd0-82ef-442a-a07a-de3a939a964a.jpg","index":0,"item":"4d27c40a-9b37-43bb-81d2-01839ea3baad","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_Eszak-Korea-Kim-Dzsongun-Korea-baleset-hadihajo","timestamp":"2025. május. 22. 10:48","title":"Kim Dzsongun ünnepélyesen fel akart avatni egy ötezer tonnás hadihajót, de az felborult, amint vízre bocsátották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rendkívül rejtélyes az OpenAI készülő nagy dobása, amiből rekord idő alatt szeretnének eladni 100 millió darabot. De mit lehet tudni róla, és mikor érkezhet? Néhány részlet már kiszivárgott.","shortLead":"Rendkívül rejtélyes az OpenAI készülő nagy dobása, amiből rekord idő alatt szeretnének eladni 100 millió darabot. De...","id":"20250523_openai-io-sam-altman-jony-ive-mesterseges-intelligencia-eszkoz-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c.jpg","index":0,"item":"f8977e12-2695-45ae-bf46-106c71555427","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_openai-io-sam-altman-jony-ive-mesterseges-intelligencia-eszkoz-fejlesztes","timestamp":"2025. május. 23. 11:03","title":"Leszoktatni az embereket a képernyőkről – ezt lehet tudni az OpenAI készülő eszközéről, amin az Apple volt sztártervezője is dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 444 a kistelepülésen járt, hogy S. Tamás Györgyről kérdezze a helyieket.","shortLead":"A 444 a kistelepülésen járt, hogy S. Tamás Györgyről kérdezze a helyieket.","id":"20250523_s-tamas-gyorgy-ivad-pedofil-szijjarto-peter-meghivasos-forum-fidesz-ivady-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291.jpg","index":0,"item":"f2501226-6cac-43a6-8da0-f92c1324f2bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_s-tamas-gyorgy-ivad-pedofil-szijjarto-peter-meghivasos-forum-fidesz-ivady-zsolt","timestamp":"2025. május. 23. 08:31","title":"„Amúgy szorgalmas gyerek, beilleszkedett, dolgozik rendesen, csak hát a múltja” – mondják az ivádiak a Harcosok Klubjában feltűnt pedofilról, aki egy hete Szijjártó meghívásos fórumán is ott volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407c3384-05cd-4af2-abd8-d4c568c55bd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Bírói Egyesület állásfoglalása szerint sérti a bíróságok függetlenségét, hogy az átláthatósági törvény listázása ellen csak a Kúriához lehet jogorvoslattal fordulni. A Kúria elnöke, Varga Zs. András szerint ezzel túllépték a szakmaiság határát, sőt a politikai befolyásolási törekvések utat találtak a bíróságokhoz.","shortLead":"A Magyar Bírói Egyesület állásfoglalása szerint sérti a bíróságok függetlenségét, hogy az átláthatósági törvény...","id":"20250522_Varga-Zs-Andras-kritika-Magyar-Biroi-Egyesulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407c3384-05cd-4af2-abd8-d4c568c55bd1.jpg","index":0,"item":"a60e9c9e-26db-4473-ab08-f5007a82e339","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Varga-Zs-Andras-kritika-Magyar-Biroi-Egyesulet","timestamp":"2025. május. 22. 15:45","title":"Varga Zs. András úgy megsértődött a bírók kritikáján, hogy felülvizsgálja együttműködését a Magyar Bírói Egyesülettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]