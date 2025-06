Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tiborcz István ingatlanos cégének, a BDPST Zrt.-nek a nyeresége csökkent, adót azonban ahogy tavaly, úgy idén sem fizetett.","shortLead":"Tiborcz István ingatlanos cégének, a BDPST Zrt.-nek a nyeresége csökkent, adót azonban ahogy tavaly, úgy idén sem...","id":"20250602_tiborcz-istvan-bdpst-zrt-beszamolo-eredmeny-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e.jpg","index":0,"item":"05f4df1e-fa34-4a6e-86bf-befd6b1db330","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250602_tiborcz-istvan-bdpst-zrt-beszamolo-eredmeny-profit","timestamp":"2025. június. 02. 20:53","title":"Rossz éve volt a Tiborcz-birodalom ékkövének, „csak” 3,7 milliárd lett a profit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"Argyelán József Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Mintegy 286 ezer szerződést, összesen 1200 milliárd forint összegben véd a kamatstop jelenleg attól, hogy a törlesztőrészlet megemelkedjen. De mennyivel nőnének valójában a hitelkamatok, ha a kormány elengedné a 2022 óta meglévő intézkedést? Mennyire tekinthető korrektnek ez az intézkedés?","shortLead":"Mintegy 286 ezer szerződést, összesen 1200 milliárd forint összegben véd a kamatstop jelenleg attól...","id":"20250602_kamatstop-alkotmanybirosag-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933.jpg","index":0,"item":"521a7542-6bff-4bc4-8822-8711c0e78234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_kamatstop-alkotmanybirosag-bankmonitor","timestamp":"2025. június. 02. 06:10","title":"Valójában mekkora segítség ez az adósoknak a kamatstop, ami miatt Alkotmánybírósághoz fordultak bankok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3351f0c0-9427-4fc5-90d2-c31b2ab3d68f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség biztosítja a területet.","shortLead":"A rendőrség biztosítja a területet.","id":"20250602_fidesz-szekhaz-lendvay-utca-tuzszereszek-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3351f0c0-9427-4fc5-90d2-c31b2ab3d68f.jpg","index":0,"item":"67545e54-a543-46bd-91cd-a412bc400464","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_fidesz-szekhaz-lendvay-utca-tuzszereszek-rendorseg","timestamp":"2025. június. 02. 15:10","title":"Tűzszerészek vonultak ki a Fidesz Lendvay utcai székházához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint az államfőnek nem az lenne a feladata, hogy „elsőként köszöntse születésnapján a kedves vezetőt”.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint az államfőnek nem az lenne a feladata, hogy „elsőként köszöntse születésnapján a kedves...","id":"20250602_magyar-peter-koztarsasagi-elnok-kozvetlen-elnokvalasztas-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6.jpg","index":0,"item":"e91cbdee-48cb-4099-bc49-3a30b7000ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_magyar-peter-koztarsasagi-elnok-kozvetlen-elnokvalasztas-tisza-part","timestamp":"2025. június. 02. 10:29","title":"Magyar Péter: Válasszon a nép köztársasági elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9336d2a-054b-4921-a847-be9f12d3385f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kiváló 6 hengeres szívómotorral szerelt kék szedánt nem túl sokat használták az elmúlt közel három évtizedben.","shortLead":"A kiváló 6 hengeres szívómotorral szerelt kék szedánt nem túl sokat használták az elmúlt közel három évtizedben.","id":"20250602_7-ezer-kilometerrel-arulnak-egy-27-eves-remek-bmw-528i-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9336d2a-054b-4921-a847-be9f12d3385f.jpg","index":0,"item":"9fb3b323-f7b5-449a-983c-f7c924f3a853","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_7-ezer-kilometerrel-arulnak-egy-27-eves-remek-bmw-528i-t","timestamp":"2025. június. 02. 06:41","title":"7 ezer kilométerrel árulnak egy 27 éves remek BMW 528i-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c3e686-9ca8-4719-90db-5fdc761e4cba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estétől nő a valószínűsége.","shortLead":"Estétől nő a valószínűsége.","id":"20250602_idojaras-elorejelzes-zivatar-figyelmeztetes-viharos-szellokes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09c3e686-9ca8-4719-90db-5fdc761e4cba.jpg","index":0,"item":"f0da13a8-0490-4f3e-b0b8-0a0eb4ecff71","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_idojaras-elorejelzes-zivatar-figyelmeztetes-viharos-szellokes","timestamp":"2025. június. 02. 10:33","title":"Hét megyére adtak ki figyelmeztetést zivatarok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7206b0-ea3f-462d-a8ad-8acbee694c79","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Magyarországon is megtelepedő, elektromos autókat gyártó cég olyan durva árháborúba kezdett, aminek nagyon rossz vége is lehet.","shortLead":"A Magyarországon is megtelepedő, elektromos autókat gyártó cég olyan durva árháborúba kezdett, aminek nagyon rossz vége...","id":"20250603_A-kinai-ingatlanpiachoz-hasonlo-lufit-fuj-eppen-a-BYD-a-hazai-versenytarsak-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e7206b0-ea3f-462d-a8ad-8acbee694c79.jpg","index":0,"item":"f11d5c5e-fbb5-45dc-aefb-2ea7ac43ffdf","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_A-kinai-ingatlanpiachoz-hasonlo-lufit-fuj-eppen-a-BYD-a-hazai-versenytarsak-szerint","timestamp":"2025. június. 03. 15:14","title":"A kínai ingatlanpiachoz hasonló lufit fúj éppen a BYD a hazai versenytársak szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127efe11-4936-471d-83ef-51f0481fbfac","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A cél, hogy pácienseim időskora ne betegségben, hanem egészséges kiteljesedésben teljen – mondja Bana Richárd, aki egy kistelepülés, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Székely háziorvosaként alkalmazza a legmodernebb, több tudományterületet ötvöző longevity módszereket. Állítja: minél többet tudunk az egészséges életmódról, annál olcsóbb megvalósítani.","shortLead":"A cél, hogy pácienseim időskora ne betegségben, hanem egészséges kiteljesedésben teljen – mondja Bana Richárd, aki...","id":"20250603_hvg-bana-richard-haziorvos-longevity-hosszu-elet-lelassitott-oregedes-szabolcs-szekely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/127efe11-4936-471d-83ef-51f0481fbfac.jpg","index":0,"item":"7fadd2fe-599a-407b-80d0-e1b7f9c191b4","keywords":null,"link":"/360/20250603_hvg-bana-richard-haziorvos-longevity-hosszu-elet-lelassitott-oregedes-szabolcs-szekely","timestamp":"2025. június. 03. 09:24","title":"Nem kerül vagyonokba az öregedés lassítása, egy szabolcsi háziorvos a falujában alkalmazza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]