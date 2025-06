Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d612bf3-2599-4012-88f2-eb3b975613d8","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"A közlekedés pénteki, 10 perces leállítása az első figyelmeztetés, lehet, hogy legközelebb 10 hétre áll le Budapest – mondta a HVG-nek Karácsony Gergely. A főpolgármester egy dolgot akar elérni: ne kelljen 57 milliárd forintnyi adót befizetni. Beleáll ebbe a harcba a kormánnyal, miközben hadakozik a közgyűlési frakciókkal is, mondván: „a felelősséget viselni kell, vagy haza lehet menni”. Karácsony beszélt Rákosrendezőről, a hoppon maradt NER-es oligarchákról, budapesti olimpiáról, a közgyűlés feloszlatásának esélyéről, és a 2026-os választás eredményét is elárulta.","shortLead":"A közlekedés pénteki, 10 perces leállítása az első figyelmeztetés, lehet, hogy legközelebb 10 hétre áll le Budapest –...","id":"20250604_Karacsony-Gergely-interju-szolidaritasi-ado-csod-BKK-kozlekedes-fopolgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d612bf3-2599-4012-88f2-eb3b975613d8.jpg","index":0,"item":"b3277133-a89c-4b32-b02c-81884705c288","keywords":null,"link":"/360/20250604_Karacsony-Gergely-interju-szolidaritasi-ado-csod-BKK-kozlekedes-fopolgarmester","timestamp":"2025. június. 05. 06:00","title":"Karácsony Gergely: Budapest főpolgármestereként az az érdekem, hogy Magyar Péter miniszterelnök legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa4813e-d225-4d6e-afe8-68c4aa1281d4","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Mi állhat amögött, hogy Mészáros Lőrinc, aki eddig szinte soha nem kommunikált közvetlenül a nyilvánossággal, most saját neve alatt, személyes hangvételű levélben válaszol a kritikákra? A régóta épülő gazdasági birodalom és a látványos vagyonosodás fényében nem csak az a kérdés, miért épp most szólal meg, hanem az is, milyen szerepet szánnak neki a politikai térben. Ezekre kereste a választ a HVG szakértők segítségével. ","shortLead":"Mi állhat amögött, hogy Mészáros Lőrinc, aki eddig szinte soha nem kommunikált közvetlenül a nyilvánossággal, most...","id":"20250604_luxizas-meszaros-orban-tiborcz-bohm-ligeti-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baa4813e-d225-4d6e-afe8-68c4aa1281d4.jpg","index":0,"item":"184fa665-9396-4e6c-aac9-8bbeaa4c9b16","keywords":null,"link":"/360/20250604_luxizas-meszaros-orban-tiborcz-bohm-ligeti-korrupcio","timestamp":"2025. június. 04. 09:34","title":"„Az, hogy milliárdos vagyok, az egyszerűen tény” – Orbán kérése ellenére Mészáros büszkén vállalja hivalkodó életmódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága azt is meghatározta, hogy hogyan lehet visszaállítani az állampolgárságot.","shortLead":"Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága azt is meghatározta, hogy hogyan lehet visszaállítani az állampolgárságot.","id":"20250605_allampolgarsag-felfuggesztes-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49.jpg","index":0,"item":"4407eece-9296-4c63-a71d-60dc4fadb2e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_allampolgarsag-felfuggesztes-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. június. 05. 14:28","title":"Legfeljebb tíz évre lehet majd felfüggeszteni a magyar állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c016fc6-e8b4-40ee-b95d-c9b2bac756e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Berlinből Milánóba tartó repülő pilótája kényszerleszállást hajtott végre.","shortLead":"A Berlinből Milánóba tartó repülő pilótája kényszerleszállást hajtott végre.","id":"20250605_ryanair-repulo-vihar-turbulencia-kenyszerleszallas-serultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c016fc6-e8b4-40ee-b95d-c9b2bac756e3.jpg","index":0,"item":"35692dc3-9635-4120-83b8-357b226e1fbf","keywords":null,"link":"/vilag/20250605_ryanair-repulo-vihar-turbulencia-kenyszerleszallas-serultek","timestamp":"2025. június. 05. 11:42","title":"Kilencen sérültek meg turbulencia miatt a Ryanair egyik járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cfaada4-33b3-4180-bc79-2847dc8b293e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az EKB újra kamatot vágott, az új irányadó ráta 2 százalék. Az inflációs előrejelzést lefelé módosították: idén 2 százalék, jövőre 1,6 százalék várható. A magyar alapkamat 6,5 százalék, az infláció jövőre csökkenhet stabilan 4 százalék alá.","shortLead":"Az EKB újra kamatot vágott, az új irányadó ráta 2 százalék. Az inflációs előrejelzést lefelé módosították: idén 2...","id":"20250605_Buvos-szintre-csokkent-az-eurokamat-Magyarorszagon-marad-a-tripla-rata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cfaada4-33b3-4180-bc79-2847dc8b293e.jpg","index":0,"item":"056f6444-bc7a-4141-8ead-6f3cc68bc4c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_Buvos-szintre-csokkent-az-eurokamat-Magyarorszagon-marad-a-tripla-rata","timestamp":"2025. június. 05. 14:35","title":"Az eurózóna tényleg földbe döngölte az inflációt, Magyarországon álmodni sem lehet ilyen számokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség előre kitervelt, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítja az elfogott támadót.","shortLead":"A rendőrség előre kitervelt, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítja az elfogott támadót.","id":"20250604_Letartoztattak-Jeszenszky-Geza-tamadojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834.jpg","index":0,"item":"b1b66239-d422-4636-8a4b-7b07e9084443","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Letartoztattak-Jeszenszky-Geza-tamadojat","timestamp":"2025. június. 04. 11:56","title":"Letartóztatták Jeszenszky Géza támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618a8c06-5b2c-4b9d-9635-d2607e97afb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint az óra jóval diszkrétebb és megbízhatóbb, mint a lábbilincs.","shortLead":"A rendőrség szerint az óra jóval diszkrétebb és megbízhatóbb, mint a lábbilincs.","id":"20250605_Labbilincs-helyett-okosorat-kapnak-a-hazi-orizetben-levok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/618a8c06-5b2c-4b9d-9635-d2607e97afb2.jpg","index":0,"item":"fabc3c9b-ce10-46a7-96fb-170ba75df33c","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Labbilincs-helyett-okosorat-kapnak-a-hazi-orizetben-levok","timestamp":"2025. június. 05. 10:41","title":"Lábbilincs helyett okosórát kapnak a házi őrizetesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff1b5e2-a37c-480a-8315-14c027ed620f","c_author":"Somfai Dávid","category":"itthon","description":"Önnek is az a benyomása, mintha az M1 esti híradóit kicsit részrehajlóan szerkesztenék? A Republikon Intézet és a Connect Europe idén februártól egy éven át figyeli és elemzi az állami csatorna fél nyolckor kezdődő hírműsorát, az első negyedéves jelentésük pedig már el is készült – végre számok alapján is ellenőrizheti, az ön készülékében van-e a zavar.","shortLead":"Önnek is az a benyomása, mintha az M1 esti híradóit kicsit részrehajlóan szerkesztenék? A Republikon Intézet és...","id":"20250604_Megmertek-hogy-reszrehajlo-e-az-M1-esti-hiradoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ff1b5e2-a37c-480a-8315-14c027ed620f.jpg","index":0,"item":"35aacf98-4207-4c55-89bd-bb28469942d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Megmertek-hogy-reszrehajlo-e-az-M1-esti-hiradoja","timestamp":"2025. június. 04. 17:00","title":"Megmérték, hogy részrehajló-e az M1 esti híradója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]