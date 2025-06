A Liverpool készen áll arra, hogy nyélbe üsse Kerkez Milos leigazolását – írja az ilyen ügyekben jól értesült olasz sportújságíró, Fabrizio Romano.

Bejegyzése szerint a Liverpool és a Kerkezt jelenleg foglalkoztató Bournemouth még egy tárgyalási kört tart az ügyben, azzal a céllal, hogy véglegesítsék a megállapodást.

Romano úgy tudja, hogy az üzlet személyes részleteit már a múlt héten egyeztették, Kerkez készen áll a váltásra.

A szerbiai születésű Kerkez Milos Magyarországon csak a Győrben játszott, a bajnokságban 2020 augusztusában mutatkozott be. A következő év elején leszerződtette az olasz AC Milan az U19-es csapatához, júliusban pedig már a felnőttek között is megmutathatta magát – igaz, csak a harmadosztályú Pro Sesto ellen –, rendszeres lehetőséghez azonban nem jutott. Emiatt döntött úgy, hogy elfogadja a holland AZ Alkmaar ajánlatát. Itt figyelt fel rá a válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is, aki először 2022 nyarán hívta meg: a szeptemberben, a németek ellen 1–0-ra megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen játszott először a címeres mezben.

2023 tavaszán több kérője is akadt a balhátvédnek, a Lazio is érdeklődött iránta, a Benficával pedig szóbeli megállapodás is született, végül a Bournemouth játékosa lett, amely nagyjából 18 millió eurót fizetett érte. Az első éve sem sikerült rosszul, a második azonban áttörést jelentett számára, egyre magabiztosabbá vált, gólokat is szerzett. Ezzel több Premier League-klub érdeklődését is felkeltette, a Liverpool mellett például a Manchester Uniteddal is szóba hozták. Az addigi karrierjét januárban mutattuk be: