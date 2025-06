Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"533071de-3946-4cd7-aedd-4702f35114d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Bence jelenlegi polgármester szerint méltatlan a fideszes Dézsi viselkedése.","shortLead":"Pintér Bence jelenlegi polgármester szerint méltatlan a fideszes Dézsi viselkedése.","id":"20250605_Dezsi-Csaba-volt-gyori-polgarmester-a-kozgyulesi-munka-helyett-inkabb-tarsasjatekozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/533071de-3946-4cd7-aedd-4702f35114d1.jpg","index":0,"item":"a4d5f53e-b97f-43f9-85d0-c2bad5051531","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Dezsi-Csaba-volt-gyori-polgarmester-a-kozgyulesi-munka-helyett-inkabb-tarsasjatekozott","timestamp":"2025. június. 05. 14:34","title":"Fotók bizonyítják, hogy Dézsi Csaba volt győri polgármester a közgyűlési munka közben társasjátékozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129370dc-14b6-4971-bece-d72bd484e560","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban ismét aktivizálta magát Európa legnagyobb tűzhányója, az Etna. A legutóbbi kitörése szerencsére nem veszélyeztetett senkit, de annál látványosabb volt – a Földről és az űrből nézve is.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban ismét aktivizálta magát Európa legnagyobb tűzhányója, az Etna. A legutóbbi kitörése szerencsére...","id":"20250605_etna-vulkankitores-muholdkep-esa-copernicus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/129370dc-14b6-4971-bece-d72bd484e560.jpg","index":0,"item":"c1c5eb84-c232-4a57-b705-5eb665a4763a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_etna-vulkankitores-muholdkep-esa-copernicus","timestamp":"2025. június. 05. 16:03","title":"Az űrből nézve is káprázatos volt az Etna kitörése – az ESA műholdja kapta lencsevégre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db6945b-b533-4aab-b681-03e4668526d8","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A szervezők szerint nem arról van szó, hogy a nők meccsei kevésbé vonzzák a nézőket, mint a férfiakéi. A magyarázatuk szerint az a gond, hogy túl rövidek lehetnek. ","shortLead":"A szervezők szerint nem arról van szó, hogy a nők meccsei kevésbé vonzzák a nézőket, mint a férfiakéi. A magyarázatuk...","id":"20250605_nok-tenisz-meccs-wta-roland-garros-amelie-mauresmo-iga-swiatek-ons-jabeur-fomusorido-amazon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4db6945b-b533-4aab-b681-03e4668526d8.jpg","index":0,"item":"f10a52d2-8cd8-49d4-9525-3738d3b133fc","keywords":null,"link":"/sport/20250605_nok-tenisz-meccs-wta-roland-garros-amelie-mauresmo-iga-swiatek-ons-jabeur-fomusorido-amazon","timestamp":"2025. június. 05. 15:44","title":"Mi a baj a nők meccseivel, miért nem játszhatnak évek óta este a Roland Garroson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3101f120-4dde-4bce-a6e5-ed6284cc23ba","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hitel nem tartozás, a különadók nélkül minden rendben lenne, hiszen enni kell, és az ételhez műtrágya kell – nyilatkozta a csődközelbe került műtrágyakirály, Bige László.","shortLead":"A hitel nem tartozás, a különadók nélkül minden rendben lenne, hiszen enni kell, és az ételhez műtrágya kell –...","id":"20250605_Bige-Laszlo-El-kellene-donteni-ki-az-aki-ehen-hal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3101f120-4dde-4bce-a6e5-ed6284cc23ba.jpg","index":0,"item":"97b49d1c-2614-4e45-a437-5eaaacd30610","keywords":null,"link":"/zhvg/20250605_Bige-Laszlo-El-kellene-donteni-ki-az-aki-ehen-hal","timestamp":"2025. június. 05. 08:25","title":"Bige László: El kellene dönteni, ki az, aki éhen hal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977f1c25-3ee3-4e7e-9bd2-9b6142b57599","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Globális dolgozói létszámának 6 százalékától válik meg a cég.","shortLead":"Globális dolgozói létszámának 6 százalékától válik meg a cég.","id":"20250605_Trump-vamjai-a-Procter--Gamble-t-is-megutottek-leepitest-jelentett-be-a-vallalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977f1c25-3ee3-4e7e-9bd2-9b6142b57599.jpg","index":0,"item":"5d92c03f-4c2a-4b94-aa7f-4762fea1c2fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_Trump-vamjai-a-Procter--Gamble-t-is-megutottek-leepitest-jelentett-be-a-vallalat","timestamp":"2025. június. 05. 19:16","title":"Trump vámjai a Procter & Gamble-t is megütötték, leépítést jelentett be a vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a220133-5031-47e5-bc40-b30acecbac68","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A határt a 400 lóerős autóknál húznák meg. ","shortLead":"A határt a 400 lóerős autóknál húznák meg. ","id":"20250606_nem-lehetne-eros-autot-vezetni-friss-jogositvannyal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a220133-5031-47e5-bc40-b30acecbac68.jpg","index":0,"item":"87fc9a31-7223-4ad0-8aa3-13e90c853828","keywords":null,"link":"/cegauto/20250606_nem-lehetne-eros-autot-vezetni-friss-jogositvannyal","timestamp":"2025. június. 06. 15:19","title":"ATV: korlátoznák, milyen autókat vezethetnek a friss jogsisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"A nyereséget és az eredménytartalékot is kivette osztalékként a felerészben Vaszily Miklós tulajdonában lévő Indamedia Network holdingvállalat. Jelentős változás történt a szervezeti struktúrában is: a Totalcar az Indexhez kerül, ezzel az alapító Karotta is távozik, a Port.hu ezentúl a Femina Médiához tartozik.","shortLead":"A nyereséget és az eredménytartalékot is kivette osztalékként a felerészben Vaszily Miklós tulajdonában lévő Indamedia...","id":"20250604_indamedia-vaszily-leanyceg-Index-tulajdonos-starcz-ziegler-osztalek-port-totalcar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e.jpg","index":0,"item":"d640c380-ada1-4919-9941-800ff18614a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_indamedia-vaszily-leanyceg-Index-tulajdonos-starcz-ziegler-osztalek-port-totalcar-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 22:35","title":"Összes leánycégét kiürítette az Index tulajdonosa, Karotta távozik a Totalcartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b177323-86e2-46a3-88f5-f34dcb863b94","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos után immár olcsóbb hibrid változatban is kapható itthon a Fiat crossovere.","shortLead":"A tisztán elektromos után immár olcsóbb hibrid változatban is kapható itthon a Fiat crossovere.","id":"20250605_ha-tul-draga-es-lomha-a-villanyos-magyarorszagon-az-uj-hibrid-fiat-grande-panda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b177323-86e2-46a3-88f5-f34dcb863b94.jpg","index":0,"item":"726c2746-d3ee-4891-9106-5deed4d937e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_ha-tul-draga-es-lomha-a-villanyos-magyarorszagon-az-uj-hibrid-fiat-grande-panda","timestamp":"2025. június. 05. 07:59","title":"Ha túl drága és lomha a villanyos: Magyarországon az új hibrid Fiat Grande Panda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]