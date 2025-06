Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a9fe85d9-0cc5-4e3a-a23e-35b052abe282","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lassan eltelik egy év azóta, hogy a Huawei piacra dobta a Mate XT-t, az első telefont, amelyet két ponton is ki lehet nyitni – és össze lehet csukni. A jelek szerint a cégnél már gőzerővel dolgoznak az utódon.","shortLead":"Lassan eltelik egy év azóta, hogy a Huawei piacra dobta a Mate XT-t, az első telefont, amelyet két ponton is ki lehet...","id":"20250606_huawei-mate-xt-2-masodik-generacio-adatok-duplan-hajlithato-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9fe85d9-0cc5-4e3a-a23e-35b052abe282.jpg","index":0,"item":"fcda9b32-c377-4fa4-b4ed-dee7201dcfa5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_huawei-mate-xt-2-masodik-generacio-adatok-duplan-hajlithato-okostelefon","timestamp":"2025. június. 06. 16:33","title":"Megújulhat a Huawei forradalmi mobilja, ilyen lehet a hamarosan érkező, duplán hajlítható Mate XT 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa0b0ba-c7e0-4a7f-84dc-d8cd618b7651","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök nem tudja teljesen átérezni és megérteni az ukránok fájdalmát – vélekedett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ABC amerikai hírtelevíziónak adott interjújában, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett részleteket szombaton.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök nem tudja teljesen átérezni és megérteni az ukránok fájdalmát – vélekedett Volodimir...","id":"20250607_Zelenszkij-Ezt-Trump-nem-tudja-teljesen-megerteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fa0b0ba-c7e0-4a7f-84dc-d8cd618b7651.jpg","index":0,"item":"617592fe-1f5a-48e5-9bb2-bf2eacdf17df","keywords":null,"link":"/vilag/20250607_Zelenszkij-Ezt-Trump-nem-tudja-teljesen-megerteni","timestamp":"2025. június. 07. 13:00","title":"Zelenszkij: Ezt Trump nem tudja teljesen megérteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084c56e-cf67-4c83-ad5e-c3bb48312abc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók egy speciális eljárás segítségével hozták létre a világ legkisebb hegedűjét. A technológia a digitális eszközök jövőbeni fejlődését segítheti.","shortLead":"Brit kutatók egy speciális eljárás segítségével hozták létre a világ legkisebb hegedűjét. A technológia a digitális...","id":"20250605_vilag-legkisebb-hegeduje-anyagtudomany-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b084c56e-cf67-4c83-ad5e-c3bb48312abc.jpg","index":0,"item":"c30dda45-76a9-408d-a0d8-ed3f79db0616","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_vilag-legkisebb-hegeduje-anyagtudomany-kiserlet","timestamp":"2025. június. 05. 18:03","title":"Megcsinálták a világ legkisebb hegedűjét, egy hajszál mögé is el lehetne dugni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d198ba42-46d7-4832-bea0-e68ba98f0ac7","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Még nem elitkulturális tevékenység az olvasás Magyarországon, de már nem vagyunk messze ettől – állítja Gombos Péter, a Magyar Olvasástársaság alelnöke. Manapság sokszor hároméves korig eldől, hogy valakiből olvasó lesz-e vagy sem, mit tehetnek a szülők? Jó hír, hogy még a nem olvasó fiatalok is könnyen rákapathatók a könyvekre. Vajon hogyan? ","shortLead":"Még nem elitkulturális tevékenység az olvasás Magyarországon, de már nem vagyunk messze ettől – állítja Gombos Péter...","id":"20250606_hvg-nincs-mese-kell-mese-gombos-peter-olvasaskutato-olvasas-kutyuzes-melyolvasas-gyerekek-fiatalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d198ba42-46d7-4832-bea0-e68ba98f0ac7.jpg","index":0,"item":"a93f1e1a-b87e-45c9-a3cd-0b4426f00663","keywords":null,"link":"/360/20250606_hvg-nincs-mese-kell-mese-gombos-peter-olvasaskutato-olvasas-kutyuzes-melyolvasas-gyerekek-fiatalok","timestamp":"2025. június. 06. 20:05","title":"Ha a magyarok szövegértési képessége elérné a finnországit, nagyon nagy mértékben nőne a GDP-nk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f12a89-2eef-4fc1-bdc8-4f86bcd0dc12","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Arató László újságíróval, az EUrologus brüsszeli tudósítójával beszélgetünk a szuverenitásvédelmi törvény javaslatának európai és hazai jelentőségéről. Kockán forog-e Magyarország európai Uniós tagsága és mennyire maradna jogilag élhető Magyarország az orosz propagandát idéző szabályozások után? A NEUrologus Podcast kövezkező adása.","shortLead":"Arató László újságíróval, az EUrologus brüsszeli tudósítójával beszélgetünk a szuverenitásvédelmi törvény javaslatának...","id":"20250607_neurologus-podcast-szuverenitas-vedelmi-torveny-EU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01f12a89-2eef-4fc1-bdc8-4f86bcd0dc12.jpg","index":0,"item":"16e2d924-950d-4d1a-888f-318682a08dbb","keywords":null,"link":"/eurologus/20250607_neurologus-podcast-szuverenitas-vedelmi-torveny-EU","timestamp":"2025. június. 07. 11:31","title":"Ilyen a szuverenitásvédelmi törvény EU-s szemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968ad626-60e7-44d0-811f-e4f8b75ca32b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai állami fegyvergyártó cég, a China South Industries Group által kifejlesztett új coilgun sebességben túlszárnyalja a klasszikus lőfegyvereket, és azt is be lehet állítani rajta, hogy mekkora sérülést okozzon.","shortLead":"A kínai állami fegyvergyártó cég, a China South Industries Group által kifejlesztett új coilgun sebességben...","id":"20250606_kina-fegyver-coilgun-railgun-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/968ad626-60e7-44d0-811f-e4f8b75ca32b.jpg","index":0,"item":"4dc3fc67-a7cf-47bb-bd12-d993fce97e59","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_kina-fegyver-coilgun-railgun-video","timestamp":"2025. június. 06. 08:03","title":"3000 lövés percenként: megmutatták, mire képes az új kínai csodafegyver – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az éjszaka megjelent kormányrendelet alapján a lakástámogatásokhoz is begyűrűzhet a készpénzhasználat. Júliustól ugyanis az önerőt akár teljes egészében készpénzben is meg lehet fizetni. Jelenleg a készpénzben teljesített vételárrészlet nem haladhatja meg a vételár – csere esetén a vételár-különbözet – 10 százalékát.","shortLead":"Az éjszaka megjelent kormányrendelet alapján a lakástámogatásokhoz is begyűrűzhet a készpénzhasználat. Júliustól...","id":"20250606_csok-plusz-falusi-csok-torlesztese-juliustol-keszpenzben-is-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"d72308cc-4bd0-4eaf-8b95-ce7b3d33d06a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250606_csok-plusz-falusi-csok-torlesztese-juliustol-keszpenzben-is-bankmonitor","timestamp":"2025. június. 06. 13:55","title":"Jön a készpénz a falusi csok-nál és a csok plusznál is: zsebből is rendezhető lesz a kapcsolódó vételárrész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb750c0-3497-4ee4-ad37-2d72428bba39","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Két hónapja történt a szomorú eset, de a zenész most beszélt először róla.","shortLead":"Két hónapja történt a szomorú eset, de a zenész most beszélt először róla.","id":"20250606_Elhunyt-Deak-Bill-Gyula-felesege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cb750c0-3497-4ee4-ad37-2d72428bba39.jpg","index":0,"item":"51233dbe-0d34-4849-8833-82070a12e8ac","keywords":null,"link":"/kultura/20250606_Elhunyt-Deak-Bill-Gyula-felesege","timestamp":"2025. június. 06. 19:37","title":"Elhunyt Deák Bill Gyula felesége, 45 évig voltak házasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]