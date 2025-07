Szoboszlai betalált, de így is kikapott a Liverpool – videó

Szoboszlai Dominik gólt lőtt, az angol bajnoki címvédő Liverpool ennek ellenére kikapott a Milantól egy felkészülési meccsen.

A Hongkongban lejátszott mérkőzésen az angol bajnok nyári magyar szerzeményei közül Kerkez Milos a második félidőre állt be, Pécsi Ármin nem volt tagja a keretnek. A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai az első félidőben kapott lehetőséget és ő szerezte a Liverpool egyenlítő találatát: a tizenhatos sarkától ívelt a hosszú felsőbe, 1-1-re módosítva az állást a 26. percben.

