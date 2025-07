Nyolc csapat ellen indított fegyelmit az MLSZ szurkolói rendzavarás és rasszista megnyilvánulások miatt

Nem ülhet le a kispadra a labdarúgó NB I. második fordulójában a Zalaegerszeg edzője, Nuno Campos, mert a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) heves reklamálás miatt egy meccsre eltiltotta. A portugál trénert a második sárga lap után állította ki a játékvezetőt a szombati ZTE–Debrecen-bajnokin, így a Diósgyőr elleni meccset csak a lelátóról nézheti.

Az első fordulóban ugyancsak kiállított diósgyőri Sinisa Sanicanin és a győri Tóth Rajmund szintén egy bajnokira érvényes eltiltást kapott.

Az MLSZ fegyelmi bizottság mindezeken túl eljárást indított

a Diósgyőr,

a Debrecen,

a Ferencváros,

az Újpest és

a Zalaegerszeg,

valamint a másodosztályban szereplő Budapest Honvéd,

Videoton FC Fehérvár és

Soroksár

ellen szurkolói rendzavarások, rasszista megnyilvánulások és megbotránkoztató bekiabálások miatt.

Ahogy korábban megírtuk, az MLSZ a szezonkezdet előtt arra figyelmeztette a csapatokat, hogy a korábbinál is szigorúbb büntetésre számíthatnak azok a klubok, amelynek szurkolói rasszista, diszkriminatív szabálysértést követnek el a mérkőzéseken” – közölte a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ). Külön kiemelték, hogy az új fegyelmi szabályzat szerint ideértendő mindenféle cigányozás is. Szabálysértés esetén a szövetség fegyelmi bizottsága előbb szektorbezárással, majd zárt kapus büntetéssel is szankcionálhatja a csapatokat.

Szektorbezárással, zárt kapus meccsel büntetheti a cigányozást mostantól az MLSZ A futballszövetség zéró toleranciát hirdetett a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulásokkal szemben.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Jules van Iperen / NurPhoto / NurPhoto via AFP