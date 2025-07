Döntőbe jutott a férfi párbajtőrcsapat a vb-n

A franciák elleni tíztusos sikerrel döntőbe jutott a magyar férfi párbajtőrcsapat a tbiliszi vívó-világbajnokságon. A magyar válogatott a hongkongiak és a venezuelaiak legyőzése után a legutóbbi vb-n ezüst-, az idei Eb-n aranyérmes franciákkal került szembe, akik ellen a tavalyi olimpián az elődöntőben 45-30-ra nyert.

A magyarok az előző vb-n és a júniusi Eb-n is ötödikek voltak. A csapat összeállítása háromnegyed részben megegyezik a párizsi olimpiai bajnok együttesével: Siklósi Gergely, Koch Máté és Andrásfi Tibor akkor is ott volt a válogatottban, Nagy Dávid helyén azonban ezúttal Keszthelyi Zsombor kapott lehetőséget a és az első két mérkőzésen élt is a lehetőséggel.

A másik elődöntőben a japánok az egyéniben győztes Kano Koki újabb hosszabbításos tusával nyertek a sokáig vezető kazahok ellen. A döntő 15 óra 40 perckor kezdődik.

„Nem nehéz azokért küzdeni, akiket szeretünk” – így lett olimpiai bajnok a férfi párbajtőrcsapat Ötvenkét év után állhatott fel újra a magyar férfi párbajtőrcsapat az olimpiai dobogó legfelső fokára két sima és egy végletekig kiélezett, aranytussal eldőlt mérkőzés után. A párizsi Grand Palais-ban Szilágyi Áronék is szurkoltak nekik, és még az sem tudta kizökkenteni őket, hogy a döntőjük közben felharsant a Marseillaise.

Nyitóképünkön Keszthelyi Zsombor és a francia Paul Allegre az elődöntőben. Forrás: Czeglédi Zsolt / MTI