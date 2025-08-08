Visszatért a Ferencvároshoz ifjabb Lisztes Krisztián

Újabb játékossal erősödött 36-szoros magyar bajnok férfi-labdarúgócsapatunk, ugyanis visszatér a Népligetbe ifj. Lisztes Krisztián – jelentette be a Ferencvárosi Torna Club pénteken. A 20 éves szélső a 2023/24-es szezon végén került kétszeres magyar bajnokként az Eintracht Frankfurthoz, előtte 2017-ben került a Fradihoz, akkor még az utánpótlásba, és 2021-ben 16 évesen profi szerződést kötött az FTC-vel – olvasható a honlapon.

Lisztes Gera Zoltán irányítása alatt debütált a magyar U21-es válogatottban, Szlovákia ellen rögtön győztes góllal – többek között ennek köszönhetően akkor a szezon végén az MLSZ Rangadó-gáláján megkapta az Év felfedezettje díjat.

A fiatal játékos apja, a középpályás Lisztes Krisztián is a klubban játszott, három időszakban is, kétszeres bajnok és kupagyőztes volt, és tagja volt az 1995-ös BL-csapatnak is.

Nyitókép: Arne Dedert / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP