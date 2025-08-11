Történelmi rekord: Törőcsik Zsófia búvárúszó első nőként érte el a 300 métert

Törőcsik Zsófia világcsúccsal aranyérmet nyert a szabadtüdős búvárúszás uszonyos kategóriájában a kínai Csengtuban zajló Világjátékokon hétfőn.

A 37 éves sportoló 300 méterig jutott el, ezzel 16 méterrel döntötte meg az eddigi női rekordot. „Még mondogatnom kell magamnak, hogy az első nő vagyok a földön, aki megérintette a 300 méteres falat” – nyilatkozta Törőcsik.

A sportoló kifejtette, hogy ez egy olyan mérföldkő, amit a férfiaknak is elég sok évbe tellett elérniük. Majd arról is beszélt, hogy a futam előtt nyugodtnak érezte magát, ami ritka: „a víz alatt végig beszéltem magamhoz, az utolsó húsz méteren már eléggé égett a combom, a háromszáz méterhez a szívem vitt be” – részletezte az M1 csatornának.

Törőcsik vasárnap az uszony nélküli számban második volt. Tájfutásban a Gárdonyi Csilla, Bujdosó Zoltán, Jónás Ferenc, Máramarosi Rita összetételű vegyes váltó a negyedik helyen végzett.

A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

A magyar csapat jelenleg hat arannyal, hat ezüsttel és négy bronzzal az éremtáblázat ötödik helyén áll.

A nyitóképen Törőcsik Zsófia látható. Forrás: Wang Xi / XINHUA / Xinhua via AFP