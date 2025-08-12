Meghalt Káposzta Benő, az Újpest hatszoros bajnok labdarúgója

Káposzta Benő 83 éves volt.

Hétfőn 83 éves korában elhunyt Káposzta Benő korábbi válogatott labdarúgó. Az Újpest FC saját halottjának tekinti az egykori védőt.

Káposzta Benő 1942. június 7-én született Budapesten. Labdarúgó-pályafutását a Budapesti Gyárépítők csapatában kezdte, majd 1959 nyarán igazolt az Újpesti Dózsához. A felnőttek között 1960. március 20-án, a BVSC ellen debütált.

A következő bő egy évtizedben hat bajnoki címet nyert Újpesten, és részese volt két Magyar Kupa-győzelemnek.

A válogatottban 1964 és 1969 között 19 találkozón kapott lehetőséget, az 1966-os angliai világbajnokságon negyeddöntőig jutott nemzeti együttes alapembere volt.

Az újpesti kötődés a magánéletében is fontos szerepet játszott: felesége, Schlégl Gyöngyi röplabdázóként szintén hat bajnoki címet ünnepelhetett lila-fehérben.

