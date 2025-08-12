Autoimmun betegséget diagnosztizáltak Szeles Mónikánál, az egész élete megváltozott

Szeles Mónika, kilencszeres Grand Slam-győztes teniszező éppen néhány gyermekkel és családtaggal játszott, amikor elvétett egy labdát, mert kettőt látott belőle. Az volt az egyik első jele annak, hogy valami nincs rendben. Mint később kiderült, az 51 éves sportoló egy olyan autoimmun betegségben szenved, amely károsan befolyásolja az izmok és idegek közti kapcsolatot. Mint elmondta, a kettős látás mellett gyengeség és fáradtság gyötörte.

Szeles Mónikánál három évvel ezelőtt diagnosztizálták myasthenia gravis nevű betegséget, és ahogyan az Associated Pressnek adott interjújában elmondta, sok időbe telt, mire megértette, mi történik vele. Ez az az első alkalom, hogy a nyilvánosság elé tárja állapotát, ugyanis szeretné felhívni a figyelmet erre az egészségügyi problémára.

Szeles Mónika az interjúban arról beszélt, sportolói karrierje is az újrakezdésről szólt: 13 évesen Jugoszláviából az Egyesült Államokba költözött úgy, hogy nem beszélte a nyelvet, hátra kellett hagynia a családját, majd 1993-ban egy férfi a teniszpályán, a nézők szeme láttára hátba szúrta. A sportoló ekkor 19 éves volt.

A legnagyobb lehetett volna – 30 évvel ezelőtt szúrták hátba Szeles Mónikát Egy magyar lánynak jó esélye volt rá, hogy minden idők legsikeresebb teniszezőnője legyen. Ezt az esélyt döfte le vetélytársa rajongója 1993. április 30-án Hamburgban. A merénylő elérte célját. A vetélytárs, Steffi Graf lett minden idők legsikeresebb teniszezőnője, a merénylő pedig szinte büntetlenül megúszta.

„Van egy dolog, amit a mentoráltjaimnak mindig elmondok: »Mindig alkalmazkodnod kell. A labda pattog, és neked csak alkalmazkodnod kell.« És én is ezt teszem most” – nyilatkozta.