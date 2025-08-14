A sportállamtitkár lett a budapesti vizes világbajnokság kormánybiztosa

A szerda este közzétett kormányhatározat szerint Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára lett a 2027-ben Budapesten megrendezendő World Aquatics 23. úszó-, vízilabda-, műugró-, műúszó- és nyílt vízi világbajnokság, valamint a 22. Masters Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos.

Feladata egyebek között, hogy összehangolja a szükséges kormányzati döntések, intézkedések előkészítését. Ennek keretében

javaslatot tesz az esetleges kapcsolódó jogalkotási és egyéb feladatokra;

ellenőrzi a vb előkészítésével, megrendezésével összefüggő kormányhatározatok, jogszabályok végrehajtását, illetve szervezi az azok végrehajtásához szükséges kormányzati-közigazgatási együttműködést;

részt vesz a vb szervezőbizottságának munkájában.

Tevékenységét a miniszterelnök a honvédelmi miniszter útján irányítja, és kap egy külön kétfős titkárságot a Honvédelmi Minisztériumban, a saját ottani hivatalán kívül.

A határozat szerint ezért a munkáért a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti díjazásra jogosult, az pedig úgy szól, hogy „az egyidejűleg politikai felső vezetői vagy szakmai felső vezetői megbízatást is betöltő kormánybiztos […] ezen tevékenységére tekintettel a miniszterelnök által meghatározott mértékű díjazást kaphat, ha tevékenysége eredeti feladatkörével nem függ össze”. Ezek szerint ha a miniszterelnök szerint a vízi világbajnokság nem függ össze a sportállamtitkári feladatkörrel, akkor a mostani, havi bruttó 2,9 millió forintos államtitkári fizetésen felül kap csaknem másfél évig kormánybiztosi juttatást.