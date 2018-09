Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő elismételte múlt heti állításait az informális EU-csúcs előtt is. Szerencséje van, mert legalább a Sargentini-jelentés miatt nem kell most magyarázkodnia.","shortLead":"A kormányfő elismételte múlt heti állításait az informális EU-csúcs előtt is. Szerencséje van, mert legalább...","id":"20180919_Orban_Salzburgban_a_Fidesz_az_EPP_legsikeresebb_partja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7694f64-55fd-4e12-bb18-e46ba4b28889","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Orban_Salzburgban_a_Fidesz_az_EPP_legsikeresebb_partja","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:13","title":"Orbán Salzburgban: a Fidesz az EPP legsikeresebb pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ba2e7-9682-43b1-9d3a-54611b2f83a0","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"Miközben a regnáló amerikai vezetők nem nevezhetők a klímaváltozás elleni küzdelem élharcosainak, az Egyesült Államok keleti partján élők a napokban saját bőrükön is tapasztalhatják a globális felmelegedés intenzív következményét.","shortLead":"Miközben a regnáló amerikai vezetők nem nevezhetők a klímaváltozás elleni küzdelem élharcosainak, az Egyesült Államok...","id":"201838__klimavaltozas__florence_hurrikan__eso_utan_koponyeg__felszivta_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=829ba2e7-9682-43b1-9d3a-54611b2f83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464c9a46-e0e9-46ec-81d6-8473fcd99462","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.38/201838__klimavaltozas__florence_hurrikan__eso_utan_koponyeg__felszivta_magat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 00:00","title":"Felszívta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem kapott tiltott állami támogatást a McDonald's – mondta ki az Európai Bizottság.","shortLead":"Nem kapott tiltott állami támogatást a McDonald's – mondta ki az Európai Bizottság.","id":"20180919_Oriasi_birsagot_uszott_meg_a_McDonalds","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225dea12-c877-4af8-a231-8049eadaa9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Oriasi_birsagot_uszott_meg_a_McDonalds","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:48","title":"Óriási bírságot úszott meg a McDonald's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Nintendo után a Sony is újra forgalomba hozza legelső, még a kilencvenes évek közepén debütált PlayStationjét. Az új masina pontról pontra úgy néz ki, mint a több mint húsz évvel ezelőtti konzol, és természetesen játékok is vannak hozzá. ","shortLead":"A Nintendo után a Sony is újra forgalomba hozza legelső, még a kilencvenes évek közepén debütált PlayStationjét. Az új...","id":"20180919_sony_playstation_classic_konzol_videojatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e47fa4-1d60-427b-995f-11f692c8a32a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_sony_playstation_classic_konzol_videojatek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:03","title":"Visszahozza a nagy klasszikust a Sony, 20 játékkal jön a régi-új PlayStation","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemzet színészének ezúttal nem hirtelen rosszullét, csak vitaminterápia miatt kellett befeküdnie, de fél, hogy benntartják.","shortLead":"A nemzet színészének ezúttal nem hirtelen rosszullét, csak vitaminterápia miatt kellett befeküdnie, de fél...","id":"20180919_Megint_korhazban_van_Torocsik_Mari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72594a07-d908-44bd-b33b-c0cb5c51a9f9","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Megint_korhazban_van_Torocsik_Mari","timestamp":"2018. szeptember. 19. 06:50","title":"Megint kórházban van Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem jó hír, hogy a szúnyogok révén bekerül a táplálékláncba.","shortLead":"Nem jó hír, hogy a szúnyogok révén bekerül a táplálékláncba.","id":"20180919_Meglepo_modon_szennyez_a_muanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d75b7b-6900-4d42-8f75-75b92ba1994b","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Meglepo_modon_szennyez_a_muanyag","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:56","title":"Meglepő módon szennyez a műanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa77368f-f81f-4f20-a152-639161d606c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most akkor melegek a Szezám utca karakterei vagy sem?","shortLead":"Most akkor melegek a Szezám utca karakterei vagy sem?","id":"20180920_Ket_babfigura_szexualitasarol_dul_a_vita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa77368f-f81f-4f20-a152-639161d606c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f3d258-7b13-409e-b492-0fa393114a09","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Ket_babfigura_szexualitasarol_dul_a_vita","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:39","title":"Két bábfigura szexualitásáról dúl a vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f623957-f92c-4caa-a449-835df7903fbc","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Naponta tíz család kerül utcára május óta, de ez csak a jéghegy csúcsa. Többeknek fogalmuk sincs, hogy mi történik az adósságukkal. Végül marad az ugrás a sötétbe. ","shortLead":"Naponta tíz család kerül utcára május óta, de ez csak a jéghegy csúcsa. Többeknek fogalmuk sincs, hogy mi történik...","id":"20180920_kilakoltatas_hitel_devizahitel_adossag_nemzeti_eszkozkezelo_arverezes_ingatlan_lakas_faktoring_vegrehajtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f623957-f92c-4caa-a449-835df7903fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc93b918-0a3c-4c53-a824-80df36532df3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_kilakoltatas_hitel_devizahitel_adossag_nemzeti_eszkozkezelo_arverezes_ingatlan_lakas_faktoring_vegrehajtas","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:50","title":"Egy kilakoltatás története: „Rettegés, félelem, megaláztatás”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]