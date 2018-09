Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"A Kínától való függetlenedést szorgalmazó, aprócska Hongkongi Nemzeti Pártnak nincs képviselője a törvényhozásban, és...","id":"20180924_Eloszor_tiltottak_be_partot_Hongkongban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd3d0c75-18a9-49f5-b1d9-4fe5f7ce637f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8d6215-da23-4311-a8a4-6fe5395d1497","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Eloszor_tiltottak_be_partot_Hongkongban","timestamp":"2018. szeptember. 24. 07:37","title":"Először tiltottak be pártot Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04d6dcd-862b-4097-a32f-6f4195f3de69","c_author":"Csatlós Hanna - Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"A MOME divat- és textiltervezés alap-, illetve mesterképzésének végzős diákjai egy látványos divatshow keretében mutatták be diplomamunkáikat. Ambiciózusok, tehetségesek és alig várják, hogy odapörköljenek a sokat bírált fast fashionnek. ","shortLead":"A MOME divat- és textiltervezés alap-, illetve mesterképzésének végzős diákjai egy látványos divatshow keretében...","id":"20180922_Ne_dobja_ki_a_farmert_keszitsen_inkabb_papirt_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a04d6dcd-862b-4097-a32f-6f4195f3de69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba2ac65-9f37-47ed-8df1-f1df619550a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180922_Ne_dobja_ki_a_farmert_keszitsen_inkabb_papirt_belole","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:20","title":"Ne dobja ki a farmert, készítsen inkább papírt belőle! - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1363d67d-5945-4f8f-aca2-bc6fc8df7b18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20180922_Nyolc_honap_felfuggesztettre_iteltek_Luka_Modricot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1363d67d-5945-4f8f-aca2-bc6fc8df7b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37093a6f-dc0f-483f-a410-7f189a1c33c0","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Nyolc_honap_felfuggesztettre_iteltek_Luka_Modricot","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:17","title":"Nyolc hónap felfüggesztettre ítélték Luka Modricot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11687ab4-c026-49fa-bbda-4e118dca694c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Budapest Honvéd stadionját kezdik meg építeni még 2019-ben, jelentette be a klub tulajdonosa. Az építkezés állami forrásból, közpénzből valósul meg.\r

\r

","shortLead":"A Budapest Honvéd stadionját kezdik meg építeni még 2019-ben, jelentette be a klub tulajdonosa. Az építkezés állami...","id":"20180924_Oromhir_a_2018as_ev_sem_marad_uj_stadion_epitese_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11687ab4-c026-49fa-bbda-4e118dca694c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1526b33-f27c-4f3e-a390-778022ac24f7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180924_Oromhir_a_2018as_ev_sem_marad_uj_stadion_epitese_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:27","title":"Örömhír: a 2018-as év sem marad új stadion építése nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átszámolták az alkohol miatti halálozási adatokat úgy, hogy a részeg baleseteket és verekedéseket is belevették, és kiderült, ez a leggyakoribb halálok.","shortLead":"Átszámolták az alkohol miatti halálozási adatokat úgy, hogy a részeg baleseteket és verekedéseket is belevették, és...","id":"20180923_Naponta_nyolcezer_ember_hal_meg_az_alkohol_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce4f0d7-1161-43a5-addc-03e8bccce158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Naponta_nyolcezer_ember_hal_meg_az_alkohol_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:35","title":"Naponta nyolcezer ember hal meg az alkohol miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]