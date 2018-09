A kutatók eddig is úgy sejtették, hogy a növények "lereagálják", ha sérülést szenvednek, most azonban látványos bizonyítékot szereztek erre a kutatók.

A legtöbb ember minden bizonnyal úgy gondol a növényekre, mint érzéketlen élőlényekre. Érthető, hiszen sem hangot nem adnak ki, sem pedig más módon nem reagálják le, ha fájdalom éri őket. Sőt, sokan még azt is megkérdőjelezik, hogy a növények egyáltalán éreznek-e fájdalmat. Egy friss kutatás azonban most kimutatta, hogy nagyon is éreznek, és "támadás" esetén bizonyosfajta válaszlépésre is képesek

A Sceince-ben megjelent legfrissebb kutatás szerint a 1-2 másodperccel az után, hogy támadás érte őket – például egy hernyó megharapta az egyik levelet – a "sebesülés" pontjától kiindulva egy vészjelzés indul el, amely 2 perc alatt az egész növényben szétterjed. Miután ez megtörtént, a növény a saját képességeihez mérten "ellentámadásba" lendül, például beindul egy adott kémiai anyag termelése – írja a Gizmodo.

A kutatók már régóta ismerik ezt a fajta láncreakciót, ám az amerikai Wisconsin–Madisoni Egyetem, a japán Tudományos és Technológiai Ügynökség, valamint más intézetek szakembereinek köszönhetően most már láthatóvá is vált a láncreakció. Emellett a reakciót elindító biológiai folyamatok leírását is pontosították.

Simon Gilroy botanikus professzor és Masatsugu Toyota, a kutatás vezetője azt feltételezték, hogy a kalciumnak fontos szerepe lehet a jeltovábbításban. Ezért úgy módosították a kísérleti növényt, hogy fénykibocsátó fehérjét állítson elő a kalcium mellett. A kutatók az érzékeny műszerek segítségével követni tudták a folyamatot, ami a különböző sérülések hatására azonnal láthatóvá vált.

A megfigyelések szerint a kalcium 1 milliméter/másodperc sebességgel terjedt a növény erezetében, így két perc alatt a támadástól számított legtávolabbi pontig is el tudott jutni. Miután ez megtörtént, a levelek olyan kémiai anyagot kezdtek el termelni, ami segíthet a további sérülések kivédésében.

