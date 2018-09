Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dfcd4ef-37f8-4fb4-85da-062e8d8fae63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már most szeretne olyan háttérképeket a telefonjára, mint amilyenekkel majd október elején mutatkoznak be az új Pixelek, akkor irány a Google Drive vagy a MEGA.","shortLead":"Ha már most szeretne olyan háttérképeket a telefonjára, mint amilyenekkel majd október elején mutatkoznak be az új...","id":"20180929_google_pixel_3_xl_androidos_hatterkepek_letoltes_ingyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dfcd4ef-37f8-4fb4-85da-062e8d8fae63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0259043-8476-40bf-b0ac-348ec15e5c30","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_google_pixel_3_xl_androidos_hatterkepek_letoltes_ingyen","timestamp":"2018. szeptember. 29. 10:03","title":"Olyan háttérképei lehetnek a telefonján, mint a Google még be sem mutatott mobiljának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc1e809-d152-4e03-bcec-0fae7692d6fe","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Ingyenes és gyors ultrahang és más civil kezdeményezések szerepelnek egy olyan civil szerveződés akciói között, amely nem akar megállni a panaszkodásnál, hanem az önszerveződő, társadalmi kezdeményezéseknek is teret akar adni.","shortLead":"Ingyenes és gyors ultrahang és más civil kezdeményezések szerepelnek egy olyan civil szerveződés akciói között, amely...","id":"20180927_ultrahang_oltalom_civilek_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bc1e809-d152-4e03-bcec-0fae7692d6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62940d72-7b44-42d0-8785-0077f2f2ae70","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_ultrahang_oltalom_civilek_egeszsegugy","timestamp":"2018. szeptember. 27. 19:08","title":"500 szerencsés várólista nélkül jut be ultrahangvizsgálatra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150c84b6-71c3-4f45-b4fa-1f4c091ff948","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valószínűleg nem lesz a ferihegyi repülőtér alternatívája a ma még katonai célokra használt kecskeméti, ahol 2020-ban landolhat az első közforgalmú repülőgép.","shortLead":"Valószínűleg nem lesz a ferihegyi repülőtér alternatívája a ma még katonai célokra használt kecskeméti, ahol 2020-ban...","id":"20180927_A_fapadosnal_is_fapadosabb_lehet_a_kecskemeti_repuloter_hiaba_szan_ra_milliardokat_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=150c84b6-71c3-4f45-b4fa-1f4c091ff948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ff3a73-8a30-4dfd-872a-9c332480474b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_A_fapadosnal_is_fapadosabb_lehet_a_kecskemeti_repuloter_hiaba_szan_ra_milliardokat_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:25","title":"A fapadosnál is fapadosabb lehet a kecskeméti repülőtér, hiába szán rá milliárdokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5d9ae-b57b-4e70-bbc5-068de49ce4ce","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"A történetének legnagyobb átalakításába belekezdett svéd IKEA három év alatt gyökeresen megváltoztatja üzleti modelljét: az eladások alapján a világ legnagyobb bútorforgalmazója jelentősen növelné az online-forgalmat, és hangsúlyozottan jelen akar lenni a városközpontokban. Jesper Brodin, az IKEA egy évvel ezelőtt kinevezett új elnök-vezérigazgatója az esélyekről, a kihívásokról, és a magyarországi tervekről beszélt. ","shortLead":"A történetének legnagyobb átalakításába belekezdett svéd IKEA három év alatt gyökeresen megváltoztatja üzleti...","id":"20180927_Az_Ikea_hazhoz_megy_es_beszelgetni_akar__interju_az_uj_cegvezerrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13d5d9ae-b57b-4e70-bbc5-068de49ce4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5393ccb-6491-489b-a5e7-75160105f942","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_Az_Ikea_hazhoz_megy_es_beszelgetni_akar__interju_az_uj_cegvezerrel","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:56","title":"Az IKEA házhoz megy, és beszélgetni akar – interjú az új cégvezérrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b8d630-6d7e-4531-98c8-3aa5c272ec88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Központi Statisztikai Hivatal közölte az adatokat.","shortLead":"A Központi Statisztikai Hivatal közölte az adatokat.","id":"20180928_A_nyugdijasok_tobbet_beszelnek_telefonon_mint_a_fiatalok__itt_a_bizonyitek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22b8d630-6d7e-4531-98c8-3aa5c272ec88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d35048-32a0-4d24-a489-5452027f0343","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_A_nyugdijasok_tobbet_beszelnek_telefonon_mint_a_fiatalok__itt_a_bizonyitek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 07:15","title":"A nyugdíjasok többet beszélnek telefonon, mint a fiatalok – itt a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a71580d-5429-4fcc-b7b9-0c93e849462a","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Országszerte péntekre időzítették a devizahitelesek a demonstrációkat, mindenütt a végrehajtások felfüggesztését kérik, miután az Európai Bíróság nem sokkal ezelőtt kimondta, hogy tisztességtelen lehet az a hitelszerződés, amelyben a feltételeket nem világosan írják le. Szegeden olyan nő is tüntetett, aki banki ügyintéző volt.","shortLead":"Országszerte péntekre időzítették a devizahitelesek a demonstrációkat, mindenütt a végrehajtások felfüggesztését kérik...","id":"20180928_Volt_banki_ugyintezo_is_egyutt_tuntetett_a_devizasokkal_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a71580d-5429-4fcc-b7b9-0c93e849462a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e240006-bc71-4d59-b0f6-5dbca1dbb9fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Volt_banki_ugyintezo_is_egyutt_tuntetett_a_devizasokkal_Szegeden","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:18","title":"A volt hitelügyintéző is megégette magát, együtt tüntetett devizakárosult sorstársaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0831535f-1943-4961-9328-bff14c3c81b8","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Az online képzések már nemcsak a nyelvtanításban és a felnőttképzésben játszanak egyre fontosabb szerepet – sokak szerint a felsőoktatás jövőjét is a hibrid, vagyis az online és a hagyományos módszerek ötvözése határozza majd meg. ","shortLead":"Az online képzések már nemcsak a nyelvtanításban és a felnőttképzésben játszanak egyre fontosabb szerepet – sokak...","id":"20180928_eduline_Hibrid_kepzesek_ez_a_felsooktatas_jovoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0831535f-1943-4961-9328-bff14c3c81b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b72278-3a26-45db-8296-5f262eef75d8","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180928_eduline_Hibrid_kepzesek_ez_a_felsooktatas_jovoje","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:00","title":"Hibrid képzések: ez a felsőoktatás jövője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"53529c36-60a1-4a06-bc06-28fa343a2576","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két idős embert a tűzoltók szabadították ki a roncsokból. ","shortLead":"Két idős embert a tűzoltók szabadították ki a roncsokból. ","id":"20180928_Sulyos_baleset_volt_Obudan_a_rakparton_ot_auto_utkozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53529c36-60a1-4a06-bc06-28fa343a2576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d1aa53-f9a8-4adc-a574-84755a1126ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_Sulyos_baleset_volt_Obudan_a_rakparton_ot_auto_utkozott","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:12","title":"Súlyos baleset volt Óbudán a rakparton, öt autó ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]