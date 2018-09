Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ENSZ-ről és a közgyűléséről, Donald Trump nagy bejelentéséről, a magyar családokról és nyugdíjasokról beszélt a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában. ","shortLead":"Az ENSZ-ről és a közgyűléséről, Donald Trump nagy bejelentéséről, a magyar családokról és nyugdíjasokról beszélt...","id":"20180928_orban_viktor_kossuth_radio_ensz_trump_csaladok_nyugdijasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d6f21e-ea78-4cf8-9a6d-7b5891e7473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b26c138-7798-4c6f-9202-6f17abdddbaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_orban_viktor_kossuth_radio_ensz_trump_csaladok_nyugdijasok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:45","title":"Orbán ma véglegesíti az újabb nemzeti konzultáció kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fülöp-szigeteki ellenzék szerint bíróság elé kellene állítani Rodrigo Duterte elnököt, miután beismerte, hogy ő a felelős a kábítószer-ellenes háborúban elkövetett törvényen kívüli gyilkosságokért.","shortLead":"A Fülöp-szigeteki ellenzék szerint bíróság elé kellene állítani Rodrigo Duterte elnököt, miután beismerte, hogy ő...","id":"20180928_duterte_szerint_egyetlen_bune_van_itelet_nelkul_oletett_embereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3849c0-954b-4cbc-9ee0-0a0d54942842","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_duterte_szerint_egyetlen_bune_van_itelet_nelkul_oletett_embereket","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:44","title":"Duterte szerint egyetlen bűne van: ítélet nélkül öletett embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7269ff-81de-4c8d-9f29-429a88e84195","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az arkansasi turisztikai hivatal szerint ez az idei legnagyobb gyémánt, amit a Crater of Diamonds State Parkban találnak.","shortLead":"Az arkansasi turisztikai hivatal szerint ez az idei legnagyobb gyémánt, amit a Crater of Diamonds State Parkban...","id":"20180928_Uvegdarabnak_hitte_de_kiderult_hogy_harom_karatos_gyemantot_talalt_az_amerikai_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b7269ff-81de-4c8d-9f29-429a88e84195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad3fc49-dc17-49c1-97fc-3180076c0ffa","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Uvegdarabnak_hitte_de_kiderult_hogy_harom_karatos_gyemantot_talalt_az_amerikai_no","timestamp":"2018. szeptember. 28. 18:52","title":"Üvegdarabnak hitte, de kiderült, hogy háromkarátos gyémántot talált az amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f816c39-378e-43c2-89ad-9f27de123582","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tavaly nyáron bemutatott mobilos hírszolgáltatása nem csak új nevet, egy kiadós ráncfelvarrást és néhány új funkciót is kapott.","shortLead":"A Google tavaly nyáron bemutatott mobilos hírszolgáltatása nem csak új nevet, egy kiadós ráncfelvarrást és néhány új...","id":"20180928_google_hirfolyam_discover_google_kereso_android_hirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f816c39-378e-43c2-89ad-9f27de123582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a5347e-2747-4fc1-b3d5-0651ebea315a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_google_hirfolyam_discover_google_kereso_android_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 17:03","title":"Feltuningolták a Google telefonos hírolvasóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ed9950-4dc0-4e72-b622-6ece7e183186","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A negyedik Orbán-kormány politikai kinevezettjei, 164 tanácsadó és stratéga több százmillió forintjába kerül havonta az adófizetőknek, évente pedig több milliárdjába. Mesterházy Attila szocialista képviselő kérte ki a minisztériumoktól az adatokat, mi pedig összegeztük.","shortLead":"A negyedik Orbán-kormány politikai kinevezettjei, 164 tanácsadó és stratéga több százmillió forintjába kerül havonta...","id":"20180928_orban_kormany_allamtitkari_apparatus_tanacsadok_szama_burokraciacsokkentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7ed9950-4dc0-4e72-b622-6ece7e183186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8673f108-d164-4e62-bab0-064194d9f691","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_orban_kormany_allamtitkari_apparatus_tanacsadok_szama_burokraciacsokkentes","timestamp":"2018. szeptember. 28. 17:00","title":"Jól meghízott Orbán kormányapparátusa, sok pénzünk van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4186393f-d874-46a7-a6b7-3706e2bf84ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nézőként sem.","shortLead":"Nézőként sem.","id":"20180928_A_Neoton_alapitoja_nem_lesz_ott_a_nagykoncerten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4186393f-d874-46a7-a6b7-3706e2bf84ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ff015b-7367-4f41-8ff2-fc3a2c6a6cce","keywords":null,"link":"/kultura/20180928_A_Neoton_alapitoja_nem_lesz_ott_a_nagykoncerten","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:24","title":"A Neoton alapítója nem lesz ott a nagykoncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a162abbf-ed39-4428-8b4b-f50f142f4c68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Pieter Bruegel-képről van szó, amelyet az utolsó pillanatban nem engedtek ki Bécsbe egy tulajdonosi jogvita miatt. ","shortLead":"Egy Pieter Bruegel-képről van szó, amelyet az utolsó pillanatban nem engedtek ki Bécsbe egy tulajdonosi jogvita miatt. ","id":"20180928_A_Miniszterelnokseg_tilthatta_le_egy_festmeny_becsi_kiallitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a162abbf-ed39-4428-8b4b-f50f142f4c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f07ff2-3316-4354-a7e5-e78af221508c","keywords":null,"link":"/elet/20180928_A_Miniszterelnokseg_tilthatta_le_egy_festmeny_becsi_kiallitasat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 19:49","title":"A Miniszterelnökség tilthatta le egy festmény bécsi kiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef5abad-3790-45ad-bc23-a3f21f8cfbc3","c_author":"Gergely Márton-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hibáztak-e a hatóságok, amikor egy beilleszkedésre láthatóan nem képes oltalmazottat azután sem figyeltek meg, hogy szeméremsértést követett el? Lehet, hogy a válasz nemleges, és a nyilvánosságot meg lehetne nyugtatni minden felmerülő kétely kapcsán. A magyar kormány azonban a tények feltárásában nem kíván részt vállalni.","shortLead":"Hibáztak-e a hatóságok, amikor egy beilleszkedésre láthatóan nem képes oltalmazottat azután sem figyeltek meg...","id":"20180928_afgan_menekultek_oltalmazott_orbankormany_belugyminiszter_nemi_eroszak_europa_tajekoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ef5abad-3790-45ad-bc23-a3f21f8cfbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c6d546-0c22-4912-aa66-67856d22681e","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_afgan_menekultek_oltalmazott_orbankormany_belugyminiszter_nemi_eroszak_europa_tajekoztatas","timestamp":"2018. szeptember. 28. 06:30","title":"A kormány Európától őszinteséget vár a menekültek bűneiről, de a hazai nemi erőszakról hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]